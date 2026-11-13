บลูบิค แต่งตั้ง สุวภา เจริญยิ่ง กรรมการทรงคุณวุฒิ มีผล 1 ม.ค. 70
บลูบิคประกาศแต่งตั้ง สุวภา เจริญยิ่ง กรรมการทรงคุณวุฒิตั้วแทนด้านเศรษฐกิจและการเงิน ระดับ Super Board เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ธุรกิจและโครงสร้างทางการเงินอย่างยั่งยืน
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะ กรรมการบริษัท คนใหม่ ในครั้งนี้คือ คุณ สุวภา เจริญยิ่ง เข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารขององค์กร เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กรในระดับสากล โดยมีผลเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป
โครงสร้างและกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่
มติในการรับบุคลากรระดับตำนานด้านเศรษฐกิจและการเงินเข้ามาร่วมทีมครั้งนี้ เกิดขึ้นจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันระดับองค์กรธุรกิจ ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติอย่างเป็นทางการในการเชิญชวนคุณสุวภา เจริญยิ่ง เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมีผลนับจากวันที่ 1 มกราคม 2570 เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ยกระดับโครงสร้างทางการเงิน และเสริมสร้างความเป็นแข็งแรงด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รองรับกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจในอนาคตAlso readเบลลา รัชนีย์ ยอมรับถอยห่างจาก ชวิณ เจียรวนนท์ แต่ระบุสถานะยังคุยกันอยู่
ประสบการณ์และบทบาทของสุวภา เจริญยิ่งในตลาดทุน
คุณสุวภา เจริญยิ่ง ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการตลาดทุนไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์และการลงทุนชั้นนำของประเทศ และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับ Super Board ที่มีชั่วโมงบินในตลาดทุนมากกว่า 30 ปี ผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอย่างยาวนาน มีประสบการณ์การเป็นกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอย่างบริษัท บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล (MINT) บริษัท บมจ.เดอะ วัน เอนเทอร์ไพรส์ (ONEE) บริษัท บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา (TQM Alpha) และบริษัท บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) รวมถึงบทบาทสำคัญในสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสมาคมวางแผนการเงินไทย
การยกระดับกลยุทธ์ธุรกิจของบลูบิคในมิติใหม่
การก้าวเข้ามาของบุคลากรคุณภาพระดับนี้ ถือเป็นการเสริมทัพครั้งสำคัญสำหรับ บลูบิค กรุ๊ป (BBIK) เพื่อนำประสบการณ์และสายตาอันเฉียบคมเข้ามาเสริมสร้างขีดความสามารถใน 3 มิติเชิงกลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การกำหนดทิศทางองค์กรระดับโลก การวางรากฐานโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง และการเสริมสร้างระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ในสภาวะที่เทคโนโลยีและดิจิทัลเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่ต้องพึ่งพาความเชื่อมั่นและความถูกต้องของข้อมูลจึงต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและประสบการณ์จริงในการกำกับดูแลองค์กรขนาดใหญ่
ผลกระทบต่อนักลงทุนและทิศทางธุรกิจอนาคต
การประกาศแต่งตั้งในครั้งนี้ส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของ บลูบิค กรุ๊ป ในสายตาของนักลงทุนสถาบันและภาคเอกชนทั่วไป เนื่องจากคุณสุวภา เจริญยิ่ง มีประวัติการทำงานที่แข็งแกร่งในการดูแลบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดสูงและมีความซับซ้อนในการดำเนินงานสูง ทำให้กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทมีน้ำหนักและได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญที่มีระดับความเชี่ยวชาญสูงที่สุด การประกาศนี้มีผลทันทีนับจากวันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป และคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตธุรกิจสู่ตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แผนงานและการพัฒนาองค์กรต่อเนื่อง
หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2570 บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK จะเริ่มทำงานภายใต้โครงสร้างคณะกรรมการชุดใหม่ที่มีคุณสุวภา เจริญยิ่ง เข้าร่วมอย่างเป็นทางการ โดยมุ่งเน้นไปที่การยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างเข้มงวด และเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายตัวทางธุรกิจในระยะยาว ทั้งในด้านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้และการขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่น ๆ การมีบุคลากรระดับ Top Tier เข้ามาช่วยวางรากฐานนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถรับมือกับความท้าทายในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง
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