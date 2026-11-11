บลจ.แอสเซท พลัส: เศรษฐกิจโลกปี 2570 ขยายตัวด้วย AI และเซมิคอนดักเตอร์
บลจ.แอสเซท พลัสวิเคราะห์อนาคตเศรษฐกิจโลกปี 2570 ชี้ AIและเซมิคอนดักเตอร์เป็นหัวใจทับซ้อนกับการเติบโตของเวียดนามในฐานะตลาดเกิดใหม่
บลจ.แอสเซท พลัส แจ้งว่างานเศรษฐกิจโลกปี 2570 คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง โดยความสำคัญหลักอยู่ที่เทคโนโลยี AI และ เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับสากล
ความคาดหวัง GDP ของโลกและการกำหนดนโยบาย Fed
สถิติของกองทุนการเงินระหว่างประเทศชี้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.0% เมื่อปี 2569 และเพิ่มเป็น 3.4% เมื่อปี 2570 ความคาดหวังนี้ยังขึ้นอยู่กับการปรับระดับของอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งอาจยังคงสูงต่อเนื่องตามความไม่แน่นอนในด้านเงินเฟ้อAlso readบี้ “ภูมิใจไทย” ถอนร่างกฎหมายอุ้มนายทุน ย้ำภาษีบาปต้องถึงประชาชน
AI และเซมิคอนดักเตอร์เป็นธีมการลงทุนเด่น
อุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์ได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายการลงทุนในศูนย์ข้อมูลและความต้องการประมวลผลประสิทธิภาพสูง ซีแต่ไม่มีการจำกัดในแค่ชิปกราฟิก ผู้ผลิต ASIC และ HBM ก็กำลังเป็นศูนย์ฝึกฝนในเทคโนโลยี Advanced Packaging
ตลาดหุ้นไต้หวันและเกาหลีใต้: การจับตาเพื่อเทคโนโลยีขั้นสูง
ไต้หวันมีความเหนือกว่าจากการผลิตชิปขั้นสูงและ Advanced Packaging ขณะที่เกาหลีใต้เป็นผู้นำด้านหน่วยความจำ HBM ความร่วมมือกับลูกค้าระดับโลกได้ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมในการออกแบบระบบ AI ทำให้ทั้งสองประเทศมีสิทธิ์แข็งแกร่งด้านการแข่งขันระยะยาว
เวียดนาม: โอกาสใกล้เคียงจากการยกระดับตลาดหุ้น
การยกระดับเวียดนามจาก Frontier Market เป็น Secondary Emerging Market โดย FTSE Russell ช่วยเพิ่มโอกาสให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมเติบโตซึ่งสอดคล้องกับการกระจายฐานการผลิตออกจากจีน นั่นทำให้มูลค่าหุ้นและการแม่เหล็กของนักลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้นถึงเดือนก.ย.2570
ความเสี่ยงของการลงทุน AI และข้อเสนอทางกองทุน
บลจ.แอสเซท พลัสเตือนว่าการขยายตัวของ AI อาจไม่เทียบเท่ากับการสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว หากการเติบโตของธุรกิจ AI ไม่สอดคล้องกับดอกเบี้ย อาจทำให้บริษัทใหญ่ชะลอการลงทุนและลดความต้องการของห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นนักลงทุนควรพิจารณาการกระจายผลกำไร กระแสเงินสด ความคุ้มค่าทางการเงินโดยประเมินทั้งสินทรัพย์ที่เติบโตและสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยง เช่น ตราสารหนี้คุณภาพดี หุ้นที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ และทองคำ
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