บริษัท entrenched ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ออกแถลงการชี้แจงเรื่องคุณภาพเหล็ก หลังมีการตั้งคำถามจากเหตุถล่มอาคาร โดยอ้างอิงความเห็นจาก 4 องค์กรวิชาชีพ ระบุว่าประเด็นวัสดุก่อสร้างยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ ไม่มีข้อสรุประบุคุณภาพเหล็กเป็นสาเหตุ บริษัทเน้นที่การพิจารณาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผลการทดสอบ และข้อกำหนดวิศวกรรม ไม่ใช่ประเภทเตาหลอม และเน้นว่าต้อง满足มาตรฐาน Мог. ASTM, JIS, EN, BS เดียวกัน เลขา company ยังชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมเหล็กของจีนว่าไม่ได้ห้ามเทคโนโลยีใด โดยระบุผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองและใช้ในหลายโครงการในประเทศไทย และจะดูแลธุรกิจภายใต้มาตรฐานและร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความVirgo อาจар
บริษัทอ้างอิงความเห็นจาก 4 องค์กรวิชาชีพด้าน วิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม ที่ระบุว่า ประเด็นด้าน วัสดุก่อสร้าง ยังอยู่ระหว่างการ ตรวจสอบ และยังไม่มีข้อสรุปที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการถล่มของอาคารโดยdzyบelle บริษัทยืนยันว่า จนถึงปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานรัฐ องค์กรวิชาชีพ หรือคณะกรรมการสอบสวนใด ที่ระบุว่าคุณภาพ เหล็ก ของบริษัทเป็นสาเหตุของเหตุการใดضي occur \n โดยcompany บริษัทระบุว่าควรพิจารณาจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผลการทดสอบ และข้อกำหนดทาง วิศวกรรม มากกว่าการพิจารณาจากประเภทของ เตาหลอม หรืออุปกรณ์การผลิต \n บริษัทชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อกำหนดบังคับตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24-2559 มอก. 24-2559 กำหนดเพียงให้ผู้ผลิตต้องมีกระบวนการทำให้น้ำ เหล็ก บริสุทธิ์และสามารถควบคุมองค์ประกอบทางเคมีให้อยู่ในเกณฑ์ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ผ่านหลายกระบวนการ \n บริษัทยังอธิบายถึงเทคโนโลยี เตาหลอม แบบ IF (Induction Furnace) และ EAF (Electric Arc Furnace) ว่าเป็นเพียงกระบวนการหลอม เหล็ก ไม่ใช่ตัวชี้วัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ \n ผลิตภัณฑ์ เหล็ก ทุกชนิดจะต้องผ่านข้อกำหนดด้านองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกล และมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกัน ทั้งตามมาตรฐาน มอก.
และมาตรฐานสากล ได้แก่ ASTM, JIS, EN และ BS \n กรณีที่มีการอ้างอิงนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศจีน บริษัทชี้แจงว่าการปฏิรูปดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหากำลังการผลิตส่วนเกิน ขยายประสิทธิภาพอุตสาหกรรม และจัดระเบียบตลาดเหล็ก ไม่ได้มีนโยบายห้ามใช้เทคโนโลยีการผลิตประเภทใด\n บริษัทให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาเกินกว่าสิบปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัทผ่านการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างหลายประเภท อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม สะพาน ทางยกระดับ โครงการโครงสร้างพื้นฐานในหลายพื้นที่ของประเทศไทย \n ในตอนท้ายของแถลงการ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ระบุว่าจะดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ และทุกภาค-component \n เพื่อสร้างความชัดเจน ความโปร่งใส และความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมเหล็กไทย โดยระบุว่าคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาจากผลการทดสอบและมาตรฐานทางวิศวกรรมเป็นหลัก \
เหล็ก ซิน เคอ หยวน สตีล คุณภาพเหล็ก มอก. 24-2559 ASTM JIS EN BS IF Furnace EAF เตาหลอม ปฏิรูปอุตสาหกรรมเหล็กจีน วัสดุก่อสร้าง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม Ropical Construction ตรวจสอบ
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