บริษัท โทฟุซัง จำกัด เข้ามาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนมโปรตีนในประเทศไทย

บริษัท โทฟุซัง จำกัด ได้เข้ามาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนมโปรตีนในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง และมุ่งขยายฐานผู้บริโภครุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดนมโปรตีน
' บริษัท โทฟุซัง จำกัด ได้เข้ามาเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย นมโปรตีน ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง และมุ่งขยายฐานผู้บริโภครุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด นมโปรตีน ที่ปัจจุบันมีมูลค่ารวมราว 4,000-6,000 ล้านบาท สุรนาม พานิชการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทฟุซัง จำกัด กล่าวว่า ตลาดเครื่องดื่มโปรตีน ของไทยยังคงเติบโตในอัตรา 30-40% ต่อเนื่องมาหลายปี โดยได้รับแรงหนุนจากกระแส การดูแลสุขภาพ เชิงป้องกันที่ขยายตัวในทุกกลุ่มวัย ทั้งคนทำงาน, นักศึกษา, คนรุ่นใหม่, ไปจนถึงผู้สูงอายุปัจจุบันตลาดโปรตีนในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ โปรตีนจากนมวัว ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 70% ของตลาด และ โปรตีนจากพืชที่มีสัดส่วนราว 30% แม้ทั้งสองกลุ่มจะเติบโตในทิศทางเดียวกัน แต่ด้วยขนาดตลาดที่แตกต่างกัน จึงทำให้อัตราการเติบโตของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันตามไปด้วยขณะเดียวกัน จากผลสำรวจยังพบว่า ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยังมีคำถามเกี่ยวกับการเลือกแหล่งโปรตีนที่เหมาะสม รวมถึงมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ, ดื่มง่าย, ราคาเข้าถึงได้ และ สามารถหาซื้อได้สะดวก ส่งผลให้ตลาดยังมีช่องว่างให้กับผู้เล่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้สำหรับ ซันชายน์แดรี่ แม้จะทำตลาดมานานกว่า 10 ปี และมียอดขายเติบโตเกือบ 40% ในปีที่ผ่านมา แต่เพิ่งเข้ามาทำตลาด นมโปรตีน สูงอย่างจริงจังในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยวันนี้ปัญหาของแบรนด์ไม่ใช่เรื่องคุณภาพสินค้า เพราะที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับการพัฒนารสชาติและคุณภาพมาโดยตลอด แต่โจทย์สำคัญคือการสร้างการรับรู้แบรนด์ให้คนรู้จักมากขึ้นบริบทดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการปรับกลยุทธ์การสื่อสารของแบรนด์จากเดิมที่เน้นคุณสมบัติของสินค้า เช่น โปรตีนสูง น้ำต่ำ หรือเหมาะกับผู้ที่ออกกำลังกาย ไปสู่การสื่อสารที่เชื่อมโยงกับ ไลฟ์สไตล์ และ การบริโภค ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ภายใต้แนวคิด ' นมโปรตีน ที่ดื่มได้ทุกวัน' เชื่อว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สำคัญการเลือกวง PERSES เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงกระตุ้นยอดขายระยะสั้นเท่านั้น แต่เป็นการลงทุนระยะยาว โดยมองว่าภาพลักษณ์ของวงสอดคล้องกับทิศทางของแบรนด์ ทั้งความสดใหม่ ความกระฉับกระเฉง และการใส่ใจสุขภาพ อีกทั้งสมาชิกในวงยังเป็นผู้บริโภคสินค้าของแบรนด์อยู่แล้.
' บริษัท โทฟุซัง จำกัด ได้เข้ามาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนมโปรตีนในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง และมุ่งขยายฐานผู้บริโภครุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดนมโปรตีน ที่ปัจจุบันมีมูลค่ารวมราว 4,000-6,000 ล้านบาท สุรนาม พานิชการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทฟุซัง จำกัด กล่าวว่า ตลาดเครื่องดื่มโปรตีนของไทยยังคงเติบโตในอัตรา 30-40% ต่อเนื่องมาหลายปี โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ขยายตัวในทุกกลุ่มวัย ทั้งคนทำงาน, นักศึกษา, คนรุ่นใหม่, ไปจนถึงผู้สูงอายุปัจจุบันตลาดโปรตีนในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ โปรตีนจากนมวัว ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 70% ของตลาด และ โปรตีนจากพืชที่มีสัดส่วนราว 30% แม้ทั้งสองกลุ่มจะเติบโตในทิศทางเดียวกัน แต่ด้วยขนาดตลาดที่แตกต่างกัน จึงทำให้อัตราการเติบโตของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันตามไปด้วยขณะเดียวกัน จากผลสำรวจยังพบว่า ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยังมีคำถามเกี่ยวกับการเลือกแหล่งโปรตีนที่เหมาะสม รวมถึงมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ, ดื่มง่าย, ราคาเข้าถึงได้ และ สามารถหาซื้อได้สะดวก ส่งผลให้ตลาดยังมีช่องว่างให้กับผู้เล่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้สำหรับ ซันชายน์แดรี่ แม้จะทำตลาดมานานกว่า 10 ปี และมียอดขายเติบโตเกือบ 40% ในปีที่ผ่านมา แต่เพิ่งเข้ามาทำตลาดนมโปรตีนสูงอย่างจริงจังในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยวันนี้ปัญหาของแบรนด์ไม่ใช่เรื่องคุณภาพสินค้า เพราะที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับการพัฒนารสชาติและคุณภาพมาโดยตลอด แต่โจทย์สำคัญคือการสร้างการรับรู้แบรนด์ให้คนรู้จักมากขึ้นบริบทดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการปรับกลยุทธ์การสื่อสารของแบรนด์จากเดิมที่เน้นคุณสมบัติของสินค้า เช่น โปรตีนสูง น้ำต่ำ หรือเหมาะกับผู้ที่ออกกำลังกาย ไปสู่การสื่อสารที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์และการบริโภคในชีวิตประจำวันมากขึ้น ภายใต้แนวคิด 'นมโปรตีนที่ดื่มได้ทุกวัน' เชื่อว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สำคัญการเลือกวง PERSES เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงกระตุ้นยอดขายระยะสั้นเท่านั้น แต่เป็นการลงทุนระยะยาว โดยมองว่าภาพลักษณ์ของวงสอดคล้องกับทิศทางของแบรนด์ ทั้งความสดใหม่ ความกระฉับกระเฉง และการใส่ใจสุขภาพ อีกทั้งสมาชิกในวงยังเป็นผู้บริโภคสินค้าของแบรนด์อยู่แล้
บริษัท โทฟุซัง นมโปรตีน ตลาดเครื่องดื่มโปรตีน การดูแลสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ การบริโภค