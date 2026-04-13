บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแห่ลงทุนพลังงานนิวเคลียร์: Meta, Amazon, Google เดินหน้าสู่ยุคใหม่

Meta, Amazon และ Google ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก (SMRs) เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แม้มีความท้าทายด้านต้นทุนและการจัดหาแรงงาน
ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัท Meta ได้บรรลุข้อตกลงสนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของบริษัท Terrapower จำนวน 2 หน่วย กำลังผลิตไฟฟ้ารวมสูงสุดถึง 690 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของภาค เทคโนโลยี ในการแสวงหาแหล่ง พลังงาน สะอาดและยั่งยืน นอกจากนี้ Meta ยังได้ร่วมมือกับบริษัท Oklo เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่มีกำลังผลิตถึง 1.
2 กิกะวัตต์ ในรัฐโอไฮโอ สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน บริษัท Amazon ได้จับมือกับ X-energy วางแผนพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก หรือ SMRs (Small Modular Reactors) ให้มีกำลังผลิตรวมมากกว่า 5 กิกะวัตต์ ภายในปี 2039 ซึ่งเป็นการแสดงเจตจำนงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูลของตนเอง นอกจากนี้ Google ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Alphabet ก็ได้ลงนามข้อตกลงกับ Kairos Power เพื่อเปิดใช้งานโรงไฟฟ้า SMR แห่งแรกภายในปี 2030 การเคลื่อนไหวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการลงทุนอย่างจริงจังของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในด้านพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในอนาคตอันใกล้ นักวิเคราะห์หลายท่านมองว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเช่นนี้ จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินและผู้ลงทุนอื่นๆ ทำให้โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อการก่อสร้างได้ง่ายขึ้น เนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน นอกจากนี้ แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 1% ในปีนี้ และ 3% ในปีหน้า ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตนี้มาจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของศูนย์ข้อมูล ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการขยายตัวของบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง สถานการณ์นี้ทำให้ SMRs ถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากมีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเดิม และใช้ระยะเวลาก่อสร้างที่สั้นกว่ามาก ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนและตอบสนองความต้องการพลังงานได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ขั้นสูงจะเริ่มได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันมากขึ้น แต่ผู้เชี่ยวชาญยังคงเตือนถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า อุตสาหกรรมนี้ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงหลายด้าน ทั้งในเรื่องของต้นทุนการก่อสร้างที่อาจสูงขึ้น เทคโนโลยีที่ยังอยู่ในช่วงพัฒนา การขออนุญาตก่อสร้างที่อาจล่าช้า การจัดหาเชื้อเพลิงที่มีความซับซ้อน และโครงสร้างทางการเงินที่ต้องได้รับการจัดการอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงด้านแรงงานที่น่ากังวล เนื่องจากอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ต้องแข่งขันกับภาคส่วนอื่นๆ เช่น ศูนย์ข้อมูล ในการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างไฟฟ้าและช่างท่อ ซึ่งอาจกลายเป็นคอขวดที่สำคัญต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต แม้ว่าความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการพัฒนา AI จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์ยุคใหม่ แต่ความสำเร็จของการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ยังคงขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการโครงการในทุกมิติ ตั้งแต่การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การก่อสร้างที่ราบรื่น ไปจนถึงการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โครงการสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นและยั่งยื
พลังงานนิวเคลียร์ Smrs Meta Amazon Google พลังงานสะอาด AI ศูนย์ข้อมูล เทคโนโลยี
