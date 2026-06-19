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บริษัท Waymo เป็นเจ้าของบริษัทที่สองในเวลาเพียงหนึ่งเดือน

ข่าวธุรกิจ News

บริษัท Waymo เป็นเจ้าของบริษัทที่สองในเวลาเพียงหนึ่งเดือน
Waymoบริษัทขับขี่อัตโนมัติ
📆6/19/2026 12:37 AM
📰thaifrx
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📊News: 42% · Publisher: 59%

บริษัท Waymo เป็นเจ้าของบริษัทที่สองในเวลาเพียงหนึ่งเดือน หลังจากเหตุการณ์ที่ทราบ 13 ครั้งที่หุ่นยนต์ Waymo ขับเข้าไปในเขตก่อสร้างบนทางด่วนในฟีนิกซ์หรือเข้าไปในเลนฟรีเวย์ที่มีการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ซานฟรานซิสโก

บริษัท Waymo เป็นเจ้าของ บริษัท ที่สองในเวลาเพียงหนึ่งเดือน หลังจากเหตุการณ์ที่ทราบ 13 ครั้งที่หุ่นยนต์ Waymo ขับเข้าไปใน เขตก่อสร้าง บน ทางด่วน ในฟีนิกซ์หรือเข้าไปในเลนฟรีเวย์ที่มีการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ซานฟรานซิสโก เอกสารที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีกล่าว ประกาศของ Waymo ใช้กับยานพาหนะที่ใช้ระบบ ขับขี่อัตโนมัติ รุ่นที่ 5 ของ บริษัท ตามจดหมายที่โพสต์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแล จดหมายระบุว่า "การขับรถผ่าน เขตก่อสร้าง แบบปิดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ" "เราระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับประสิทธิภาพรอบ เขตก่อสร้าง ทางด่วน " Waymo กล่าวในแถลงการณ์ทางอีเมล "เราจำกัดการดำเนินการบน ทางด่วน โดยสมัครใจเมื่อเดือนที่แล้วในขณะที่ทำการปรับปรุง แจ้งหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐและรัฐบาลกลางในเชิงรุก และตัดสินใจยื่นเรื่องเรียกคืนซอฟต์แวร์โดยสมัครใจกับ NHTSA เรายังคงให้บริการผู้ขับขี่อย่างปลอดภัยบนถนนพื้นผิวในทุกเมืองที่เราดำเนินการ" Waymo กล่าวว่ากำลังพัฒนา "วิธีแก้ไข" สำหรับปัญหานี้ และในขณะเดียวกันก็ได้มีการจำกัดความพร้อมของ Robotaxi สำหรับการใช้งานบน ทางด่วน Waymo ให้บริการผู้ขับขี่สาธารณะบนฟรีเวย์ในซานฟรานซิสโก ลอสแองเจลิส ฟีนิกซ์ และไมอาม.

บริษัท Waymo เป็นเจ้าของบริษัทที่สองในเวลาเพียงหนึ่งเดือน หลังจากเหตุการณ์ที่ทราบ 13 ครั้งที่หุ่นยนต์ Waymo ขับเข้าไปในเขตก่อสร้างบนทางด่วนในฟีนิกซ์หรือเข้าไปในเลนฟรีเวย์ที่มีการก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ซานฟรานซิสโก เอกสารที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีกล่าว ประกาศของ Waymo ใช้กับยานพาหนะที่ใช้ระบบขับขี่อัตโนมัติรุ่นที่ 5 ของบริษัท ตามจดหมายที่โพสต์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแล จดหมายระบุว่า "การขับรถผ่านเขตก่อสร้างแบบปิดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ" "เราระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับประสิทธิภาพรอบเขตก่อสร้างทางด่วน" Waymo กล่าวในแถลงการณ์ทางอีเมล "เราจำกัดการดำเนินการบนทางด่วนโดยสมัครใจเมื่อเดือนที่แล้วในขณะที่ทำการปรับปรุง แจ้งหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐและรัฐบาลกลางในเชิงรุก และตัดสินใจยื่นเรื่องเรียกคืนซอฟต์แวร์โดยสมัครใจกับ NHTSA เรายังคงให้บริการผู้ขับขี่อย่างปลอดภัยบนถนนพื้นผิวในทุกเมืองที่เราดำเนินการ" Waymo กล่าวว่ากำลังพัฒนา "วิธีแก้ไข" สำหรับปัญหานี้ และในขณะเดียวกันก็ได้มีการจำกัดความพร้อมของ Robotaxi สำหรับการใช้งานบนทางด่วน Waymo ให้บริการผู้ขับขี่สาธารณะบนฟรีเวย์ในซานฟรานซิสโก ลอสแองเจลิส ฟีนิกซ์ และไมอาม

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thaifrx /  🏆 34. in TH

Waymo บริษัท ขับขี่อัตโนมัติ เขตก่อสร้าง ทางด่วน

 

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