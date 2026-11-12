บริษัทบุรีรัมย์ฯชนะสัญญากรมทางหลวงมูลค่า 13,000 ล้านบาท
สำรวจโครงการก่อสร้างมูลค่า 13,000 ล้านบาทของธุรกิจเชื่อมโยงบ้านใหญ่บุรีรัมย์ ที่ได้รับงานจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยยืนยันว่า ผู้ว่าจ้างรายใหญ่ที่สุด 2 อันดับแรก คือ กรมทางหลวง มูลค่า 6,935 ล้านบาท และ กรมทางหลวง ชนบทอีก 1,494 ล้านบาท สองกรมนี้ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงคมนาคม อย่างชัดเจน
การย้อนกลับไปตรวจสอบสถิติโครงการในระหว่างปี 2562 ถึง 2565 พบว่าบริษัทดังกล่าวได้รับสัญญาจากภาครัฐรวมประมาณ 6,300 ล้านบาท โดยช่วงเวลาดังกล่าวเป็นสมัยที่ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมAlso readอัยการสั่งยุติคดี 'พระธัมมชโย' : ข้อเท็จจริงและเส้นทางของคดีทุจริตสหกรณ์คลองจั่น
กรณีดังกล่าวได้สร้างความสนใจต่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับตระกูล ชิดชอบ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในทางการเมืองและธุรกิจขนส่งสาธารณะ
แม้จะยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความถูกต้องของกระบวนการประมูลทุกรายการ แต่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลระหว่างหน่วยงานในกระทรวงเดียวกันกับผู้รับเหมารายนี้ สร้างคำถามถึงความโปร่งใสที่ต้องมีการตรวจสอบ
โครงการใหม่ล่าสุดมูลค่า 1,200 ล้านบาท
ล่าสุด บริษัทบุรีรัมย์พาณิชน์เพิ่งชนะการประมูลงานก่อสร้างจุดพักบรรทุกและสถานีตรวจสอบน้ำหนักของกรมทางหลวงรวม 7 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปี 2569
ข้อสังเกตสำคัญของการประมูลครั้งนี้นั้น พบว่ามีการแข่งขันที่จำกัดอย่างชัดเจน โดยในการประมูลทั้ง 7 โครงการ มีบริษัทเข้าร่วมเสนอราคาเพียง 3 รายเท่านั้น ที่ผลัดกันเข้ามาประมูลงานในลักษณะนี้
ในแต่ละโครงการมีผู้เสนอราคาเพียง 2 รายเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสในการเปิดกว้างทางการแข่งขันและประสิทธิภาพของระบบจัดซื้อจัดจ้างว่าสามารถรองรับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ได้มากน้อยเพียงใด
ประเด็นนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าหน่วยงานที่จัดประมูลเคยตรวจสอบรูปแบบการเสนอราคาเหล่านี้อย่างละเอียดหรือไม่ และ是否存在การเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับเหมาหลักเพียงรายเดียวโดยไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งรายอื่นเข้าร่วม
คำถามต่อคำว่ารวยไม่ไหวแล้ว
บริษัทแห่งนี้นับเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เพิ่งมารับงานในยุครัฐบาลปัจจุบัน แต่มีตัวเลขการได้รับงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคที่ศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรี และมีตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ดังนั้น เรื่องดังกล่าวจึงควรได้รับการตรวจสอบอย่างชัดเจนว่าการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมจริงหรือไม่ และมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่
นอกจากนี้ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องยังต้องชี้แจงว่าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วนหรือไม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าการบริหารงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างถูกต้อง
เมื่อพิจารณาตัวเลขธุรกิจที่เชื่อมโยงกับบ้านใหญ่บุรีรัมย์ที่ได้รับงานรวมกว่า 13,000 ล้านบาท จึงเกิดคำถามย้อนกลับไปถึงถ้อยคำของอนุทิน ที่เคยระบุว่ารวยไม่ไหวแล้ว ว่าหมายถึงประชาชนทั้งประเทศหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกันแน่
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