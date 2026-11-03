บริษัทน้ำมันสหรัฐทำกำไรทะลุ 1.3 แสนล้านดอลลาร์ amid ความขัดแย้งอิหร่าน
บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาทำกำไรสูงผิดปกติจากวิกฤตพลังงานในตะวันออกกลาง ขณะที่ผู้บริโภคสหรัฐปวดหัวกับราคา bensin สูงที่สุดในยุค ไบเดน และ ทรัมป์
บริษัทน้ำมัน ยักษ์ใหญ่ของ สหรัฐอเมริกา ทำกำไรสุทธิรวมกันประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารต่อ อิหร่าน โดยรายงานจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เปิดเผยว่า กำไรดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่บริษัทกลุ่มนี้มีกำไรสุทธิรวมกันไม่ถึงสี่หมื่นเจ็ดพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลกระทบความขัดแย้งต่อผลประกอบการ
รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี้สะท้อนโดยตรงไปยังต้นทุนที่ชาวอเมริกันต้องจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับน้ำมันเบนซินและดีเซล คิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่เครื่องบินรบของสหรัฐและอิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาAlso readจับหมอดูกำมะลอใช้ AI ลวงดูดวงหลอกเงินเหยื่อกว่า 8 หมื่นบาทที่นนทบุรี
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคาพลังงานคือความไม่มั่นคงในเส้นทางขนส่ง โดยช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้นสำหรับการขนส่งสินค้ามาเกือบตลอดหกเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่กลุ่มฮูตีในเยเมนเข้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันต่างๆ ในซาอุดีอาระเบียและการเดินเรือในทะเลแดงอย่างต่อเนื่อง สร้างความปั่นป่วนต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานทั่วโลก
บริษัทผู้ผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันในระดับสูง โดยบริษัทเชฟรอนและเอ็กซอนโมบิลมียอดกำไรพุ่งสูงขึ้นมากกว่าช่วงใด ๆ นับตั้งแต่ความขัดแย้งในยูเครนทวีความรุนแรงขึ้นในปี 2022
โรงกลั่นน้ำมันในสหรัฐฯ ได้ฉวยโอกาสจากความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อโรงกลั่นในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย และภัยคุกคามจากการที่ยูเครนส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นต่างๆ ของรัสเซีย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งที่ปลอดภัยภายในดินแดนสหรัฐฯ
บริบทยุโรปและนโยบายภาษี
นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างเชลล์ โททาล เอเนอร์จีส์ และเรพโซล ต่างรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งเช่นกัน โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2025
สถานการณ์นี้สวนทางกับความเดือดร้อนของประชาชนชาวยุโรปที่ต้องทนทุกข์กับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้รัฐมนตรีคลังของบางประเทศในยุโรปเรียกร้องให้สหภาพยุโรปจัดเก็บภาษีจากกำไรส่วนเกินของบริษัทน้ำมันเหล่านี้เป็นการตอบโต้
ผลกระทบทางการเมืองและราคา bensin
ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณสี่ดอลลาร์ยี่สิบเก้าเซนต่อแกลลอน ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในช่วงเวลาที่อดีตนายกรัฐมนตรีโจ ไบเดน ดำรงตำแหน่งวาระที่สี่ ยกเว้นเพียงสามเดือนแรกหลังจากความขัดแย้งยูเครนบานปลาย
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้อ้างถึงราคาที่สูงขึ้นนี้ว่า เป็นเพียงราคาเล็กน้อยที่ประชาชนต้องจ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านได้รับอาวุธนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม ประชาชนจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับมุมมองดังกล่าว
ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดจากสถาบันเก็ลล์โพลชี้ว่า ร้อยละเจ็ดสิบสองของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า
แนวโน้มความคิดเห็นส่วนใหญ่ชี้ว่าพรรครีพับลิกันมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา จากการกดดันด้านราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนอย่างรุนแรง
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