บริษัทเหล็กชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีเทคโนโลยี IF ไม่ใช่สาเหตุของเหตุอาคาร สตง. ถล่ม

บริษัทผู้ผลิตเหล็กออกแถลงการณ์ชี้แจงประเด็นมาตรฐานการผลิตและเทคโนโลยีเตาหลอม โดยยืนยันว่า IF และ EAF เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทั่วโลก คุณภาพเหล็กขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตและวัตถุดิบ ไม่ใช่ประเภทเตา พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงเหตุอาคาร สตง. ถล่มกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
บริษัทผู้ผลิต เหล็ก รายใหญ่ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและ เทคโนโลยีเตาหลอม ที่ใช้ โดยยืนยันว่าการใช้เตาหลอมแบบ Induction Furnace (IF) หรือ Electric Arc Furnace (EAF) ไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพของ เหล็ก แต่อย่างใด บริษัทอธิบายว่าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 24-2559) ไม่ได้บังคับให้ต้องติดตั้งเตาปรุงน้ำ เหล็ก (Ladle Furnace: LF) แต่เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการควบคุมคุณภาพ ซึ่งบริษัทมีระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การหลอม การปรับส่วนผสมทางเคมี ไปจนถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ เตาหลอมแบบ IF และ EAF ยังเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในอุตสาหกรรม เหล็ก โดยคุณภาพของ เหล็ก ที่ได้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและคุณภาพของวัตถุดิบมากกว่าประเภทของเตาหลอม ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ เหล็ก ให้กับโครงการก่อสร้างมากมาย ทั้งที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และโครงการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สะพาน ทางด่วน และสนามบิน ซึ่งล้วนผ่านการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่เคยมีรายงานปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท การพังทลายของอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง.
) ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทชี้แจงว่าจากความเห็นของ 4 องค์กรวิชาชีพชั้นนำ ประเด็นสำคัญเกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้าง การคำนวณน้ำหนักบรรทุก และกระบวนการก่อสร้างเป็นหลัก ยังไม่มีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานรัฐที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นต้นเหตุ การนำเสนอข่าวที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ดังกล่าวกับเทคโนโลยี IF จึงเป็นการสรุปที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและอาจสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน บริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และยินดีให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทยังชี้แจงกรณีการปฏิรูปอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจีนช่วงปี 2559-2560 ว่ามีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินและลดมลภาวะ ไม่ใช่การแบนเทคโนโลยีผลิตเหล็กประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ การปิดโรงงานจำนวนมากในจีนเป็นผลมาจากนโยบายปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการยกเลิกเตาหลอมที่ไม่ได้มาตรฐานทั้ง IF และ EAF ดังนั้น การนำข้อมูลดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ IF จึงไม่ถูกต้อง บริษัทย้ำว่าการผลิตเหล็กให้ได้มาตรฐานต้องอาศัยระบบควบคุมคุณภาพที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีใดก็ตาม บริษัทมีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง และมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังผ่านการรับรองจากสถาบันทดสอบวัสดุแห่งชาติและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าเหล็กที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด บริษัทหวังว่าข้อชี้แจงนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน และขอให้รอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนสรุปสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้
เหล็ก IF มาตรฐาน มอก. สตง. เทคโนโลยีเตาหลอม
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