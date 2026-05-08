บราเดอร์เปิดแคมเปญ "Brother Ink Tank ที่อิ้งค์เลือก" ภายใต้แนวคิด "At Your Side, Every Side of Life"

บราเดอร์เปิดตัวแคมเปญใหม่ "Brother Ink Tank ที่อิ้งค์เลือก" ภายใต้แนวคิด "At Your Side, Every Side of Life" พร้อมเปิดตัวคาแรกเตอร์ใหม่ "INK POP" ที่ตีความสี CMYK ออกมาเป็น 4 บุคลิก เพื่อสร้าง Brand Character ในระยะยาวและเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงคนทำงาน มีให้เลือก 6 รุ่น ตั้งแต่ DCP-T230 ถึง MFC-T930DW รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุด 7,500 แผ่น และสีสูงสุด 5,000 แผ่น พร้อมเทคโนโลยี AI Auto Cleaning ดูแลหัวพิมพ์อัตโนมัติ รองรับการเชื่อมต่อทั้ง USB, Wi-Fi และ LAN
บริษัท บราเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมเปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุด "Brother Ink Tank ที่อิ้งค์เลือก" ภายใต้แนวคิด "At Your Side, Every Side of Life" เพื่อสะท้อนทิศทางของแบรนด์ที่จะขยับจากผู้ผลิตเครื่องพิมพ์มาสู่แบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่เข้าใจผู้บริโภคในทุกบทบาทของชีวิต แคมเปญนี้ยังได้เปิดตัวคาแรกเตอร์ใหม่ "INK POP" ที่ตีความสี CMYK ออกมาเป็น 4 บุคลิก ได้แก่ Mizu (Cyan) สายมั่นใจ, Hana (Magenta) สายครีเอทีฟ, Nikko (Yellow) สดใสมีพลัง และ Ishi (Black) เรียบเท่มีสไตล์ เพื่อสร้าง Brand Character ในระยะยาวและเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงคนทำงาน แคมเปญนี้มีให้เลือก 6 รุ่น ตั้งแต่ DCP-T230 ถึง MFC-T930DW ที่รองรับงานพิมพ์ขาวดำสูงสุด 7,500 แผ่น และสีสูงสุด 5,000 แผ่น พร้อมเทคโนโลยี AI Auto Cleaning ที่ดูแลหัวพิมพ์อัตโนมัติ รองรับการเชื่อมต่อทั้ง USB, Wi-Fi และ LAN นอกจากนี้ บราเดอร์ยังต่อยอดแคมเปญด้วย Music Marketing ผ่านเพลง "แอบรักได้สมบูรณ์แบบ" ที่มียอดรับชมกว่า 4 ล้านวิว และจัดนำโดยอิ้งค์-วรันธร พร้อมแขกรับเชิญ LIPTA และ Fellow Fellow ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ อุดรธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต และชลบุรี ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2569 และลงทะเบียนรับประกันผ่าน LINE Official Account ของ Brother Thailand จะได้รับหมอนอิงคาแรกเตอร์ INK POP ฟรี 1 ชิ้น นายสมชาย ศิริสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บราเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "แคมเปญนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวของแบรนด์ที่ต้องการให้ Brother เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน หรือการสร้างสรรค์งานศิลปะ เราเชื่อว่าเครื่องพิมพ์ Ink Tank ของเราจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์" ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของ Brother Thailan
ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านโครงข่ายอัจฉริยะกับ กฟน. และขับเคลื่อนความเท่าเทียมสังคมทรู คอร์ปอเรชั่น ต้อนรับคณะผู้บริหาร กฟน. เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี AI และ Big Data สำหรับการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พร้อมประกาศความพร้อมรับมือวิกฤตไฟป่า-PM2.5 และร่วมขับเคลื่อนวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก 2569 ภายใต้แนวคิด A World for All Life
จินนี่-เจน่า ออกโฟโต้บุ๊คคู่ Every Moment with Ginny Jayna พร้อมกิจกรรม Fansign สุดเอ็กซ์คลูซีฟจินนี่ ณัฐณิชา และ เจน่า แองเจลิน่า คู่จิ้นจากซีรีส์ GL เรื่องพิษรัก เปิดตัว PHOTOBOOK เล่มแรก Every Moment with Ginny Jayna รวบรวมโมเมนต์สุดหวาน พร้อมเปิดให้พรีออเดอร์เพื่อลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมงาน Fansign ในวันที่ 28 มิถุนายน 2569
