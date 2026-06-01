บทเรียนจากฝรั่งเศส: การแบ่งปันผลกำไรที่เชื่อมโยงกับผลิตภาพ สร้างสมดุลให้แรงงานและธุรกิจ

นโยบายแบ่งปันผลกำไรของฝรั่งเศสผูกผลตอบแทนแรงงานกับความสำเร็จขององค์กร ขณะที่แนวคิดค่าจ้างเพื่อการดำรงชีพในไทยเสี่ยงกระทบการแข่งขัน ต้องสร้างสมดุลเพื่อการจ้างงานยั่งยืน
นโยบายแบ่งปันผลกำไร ของประเทศ ฝรั่งเศส ประสบความสำเร็จอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะการผูกผลตอบแทนของแรงงานเข้ากับความสำเร็จขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการมีกำไรเกินปกติ หรือการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เช่น การทำยอดขายตามเป้า การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการลดต้นทุนตามที่กำหนดไว้ กลไกนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ยังสร้างแรงจูงใจให้พวกเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ส่งผลให้ ผลิตภาพแรงงาน ไม่ลดลง และธุรกิจยังคงสามารถลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน แนวคิด " ค่าจ้างเพื่อการดำรงชีพ " ที่กำลังถูกผลักดันในประเทศ ไทย กลับมีความเสี่ยง เนื่องจากไม่ได้ผูกโยงกับผลกำไรหรือผลิตภาพของธุรกิจโดยตรง การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำในระดับสูงโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการจ่ายของธุรกิจ อาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่ผลกระทบเชิงลบในระยะยาว เช่น การลดจำนวนพนักงาน การใช้ระบบอัตโนมัติแทนแรงงานคน หรือแม้กระทั่งการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงต่ำกว่า ดังนั้น การกำหนดนโยบายค่าจ้างจึงต้องสร้างสมดุลระหว่างการเพิ่มรายได้ให้แรงงานและการอยู่รอดของธุรกิจ บทเรียนจาก ฝรั่งเศส ชี้ให้เห็นว่า การแบ่งปันผลกำไรที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยการออกแบบกลไกที่เชื่อมโยงผลตอบแทนกับผลงานขององค์กรและแรงงานอย่างชัดเจน หาก ไทย ต้องการนำแนวทางนี้มาปรับใช้ ควรเน้นการส่งเสริมให้ธุรกิจและแรงงานร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้ และแบ่งปันผลตอบแทนเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ธุรกิจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจากนโยบาย และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยา.
นโยบายแบ่งปันผลกำไรของประเทศฝรั่งเศสประสบความสำเร็จอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะการผูกผลตอบแทนของแรงงานเข้ากับความสำเร็จขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการมีกำไรเกินปกติ หรือการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เช่น การทำยอดขายตามเป้า การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการลดต้นทุนตามที่กำหนดไว้ กลไกนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ยังสร้างแรงจูงใจให้พวกเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานไม่ลดลง และธุรกิจยังคงสามารถลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน แนวคิด "ค่าจ้างเพื่อการดำรงชีพ" ที่กำลังถูกผลักดันในประเทศไทยกลับมีความเสี่ยง เนื่องจากไม่ได้ผูกโยงกับผลกำไรหรือผลิตภาพของธุรกิจโดยตรง การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำในระดับสูงโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการจ่ายของธุรกิจ อาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่ผลกระทบเชิงลบในระยะยาว เช่น การลดจำนวนพนักงาน การใช้ระบบอัตโนมัติแทนแรงงานคน หรือแม้กระทั่งการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงต่ำกว่า ดังนั้น การกำหนดนโยบายค่าจ้างจึงต้องสร้างสมดุลระหว่างการเพิ่มรายได้ให้แรงงานและการอยู่รอดของธุรกิจ บทเรียนจากฝรั่งเศสชี้ให้เห็นว่า การแบ่งปันผลกำไรที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยการออกแบบกลไกที่เชื่อมโยงผลตอบแทนกับผลงานขององค์กรและแรงงานอย่างชัดเจน หากไทยต้องการนำแนวทางนี้มาปรับใช้ ควรเน้นการส่งเสริมให้ธุรกิจและแรงงานร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้ และแบ่งปันผลตอบแทนเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ธุรกิจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจากนโยบาย และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยา
นโยบายแบ่งปันผลกำไร ค่าจ้างเพื่อการดำรงชีพ ฝรั่งเศส ไทย ผลิตภาพแรงงาน