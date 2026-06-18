Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

บทวิเคราะห์ชี้ว่า เป็นช่วงเวลาที่ต้องเลือกลงทุนในหุ้นให้ถูกกลุ่ม

ธุรกิจ News

บทวิเคราะห์ชี้ว่า เป็นช่วงเวลาที่ต้องเลือกลงทุนในหุ้นให้ถูกกลุ่ม
หุ้นลงทุนราคาน้ำมัน
📆6/18/2026 11:34 PM
📰Thansettakij
49 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 63%

บทวิเคราะห์ชี้ว่า เป็นช่วงเวลาที่ต้องเลือกลงทุนในหุ้นให้ถูกกลุ่ม โดยกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันขาลงคือ สายการบิน, ขนส่ง, ค้าปลีก, โรงไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์

บทวิเคราะห์ชี้ว่า เป็นช่วงเวลาที่ต้องเลือก ลงทุน ใน หุ้น ให้ถูกกลุ่ม โดยกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก ราคาน้ำมัน ขาลงคือ สายการบิน, ขนส่ง, ค้าปลีก, โรงไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ โลกเริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนมากขึ้นว่า ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน อาจเกิดขึ้นได้จริง แม้ว่ารายละเอียดหลายส่วนจะยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่ในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวลือ ข่าวปลอม และ ข้อมูลที่ยากต่อการตรวจสอบ แต่สิ่งที่สะท้อนความจริงได้ดีที่สุดก็คือ การปรับตัวลงของ ราคาน้ำมัน ดิบทั้ง WTI และ Brent ที่ทยอยลดระดับลงมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดความขัดแย้งอีกครั้ง ผลที่ตามมาหลังราคาพลังงานปรับลง คือ การเปลี่ยนทิศทางของเม็ดเงิน ลงทุน ครั้งสำคัญ โดยนัก ลงทุน เริ่มทยอยลดน้ำหนัก หุ้น ที่ได้รับประโยชน์จากภาวะน้ำมันแพง และหันไปหา หุ้น ที่ได้อานิสงส์จากต้นทุนพลังงาน ที่ลดลงแทน ซึ่งอาจกลายเป็นธีมการ ลงทุน หลักในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับตลาด หุ้น ไทย...

หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมดัชนียังไม่ตอบรับเชิงบวกอย่างร้อนแรงเหมือนตลาดหุ้นหลายประเทศ ทั้งที่ประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิ หรือ Net Oil Importer ซึ่งตามหลักแล้วควรได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลงมากกว่าหลายประเทศด้วยซ้ำ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีความอ่อนไหวสูง ด้วยเหตุนี้ กองทุนและนักลงทุนสถาบันจำนวนไม่น้อย จึงยังเลือกใช้กลยุทธ์ Wait and See เพื่อรอความชัดเจนของรายละเอียดข้อตกลง รวมถึงติดตามท่าทีของประเทศมหาอำนาจต่าง ๆ ก่อนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนอย่างจริงจัง ท้ายที่สุดคือ ประเด็นที่ตลาดหุ้นไทยได้ซึมซับข่าวดีไปล่วงหน้าพอสมควรแล้ว หุ้นหลายตัวที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันขาลงเริ่มมีแรงซื้อสะสมเข้ามาก่อนหน้านี้ เมื่อข่าวเริ่มมีความชัดเจน นักลงทุนบางส่วนจึงเลือกขายทำกำไรตามหลัก Sell on Fact มากกว่าการเข้าซื้อเพิ่มเติม ดังนั้น เจ๊เมาธ์จึงมองว่า ช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงของการทุ่มเดิมพันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แต่เป็นช่วงของการคัดเลือกหุ้นให้ถูกกลุ่มมากกว่า เพราะหากสถานการณ์โลกเปลี่ยน ตลาดก็พร้อมเปลี่ยนทิศได้ตลอดเวล

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

หุ้น ลงทุน ราคาน้ำมัน ตลาดหุ้นไทย ธีมการลงทุน

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-19 02:34:09