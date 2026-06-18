บทวิเคราะห์ชี้ว่า เป็นช่วงเวลาที่ต้องเลือกลงทุนในหุ้นให้ถูกกลุ่ม โดยกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันขาลงคือ สายการบิน, ขนส่ง, ค้าปลีก, โรงไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์
บทวิเคราะห์ชี้ว่า เป็นช่วงเวลาที่ต้องเลือก ลงทุน ใน หุ้น ให้ถูกกลุ่ม โดยกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก ราคาน้ำมัน ขาลงคือ สายการบิน, ขนส่ง, ค้าปลีก, โรงไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์ โลกเริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนมากขึ้นว่า ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน อาจเกิดขึ้นได้จริง แม้ว่ารายละเอียดหลายส่วนจะยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่ในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวลือ ข่าวปลอม และ ข้อมูลที่ยากต่อการตรวจสอบ แต่สิ่งที่สะท้อนความจริงได้ดีที่สุดก็คือ การปรับตัวลงของ ราคาน้ำมัน ดิบทั้ง WTI และ Brent ที่ทยอยลดระดับลงมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดความขัดแย้งอีกครั้ง ผลที่ตามมาหลังราคาพลังงานปรับลง คือ การเปลี่ยนทิศทางของเม็ดเงิน ลงทุน ครั้งสำคัญ โดยนัก ลงทุน เริ่มทยอยลดน้ำหนัก หุ้น ที่ได้รับประโยชน์จากภาวะน้ำมันแพง และหันไปหา หุ้น ที่ได้อานิสงส์จากต้นทุนพลังงาน ที่ลดลงแทน ซึ่งอาจกลายเป็นธีมการ ลงทุน หลักในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับตลาด หุ้น ไทย...
หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมดัชนียังไม่ตอบรับเชิงบวกอย่างร้อนแรงเหมือนตลาดหุ้นหลายประเทศ ทั้งที่ประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิ หรือ Net Oil Importer ซึ่งตามหลักแล้วควรได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลงมากกว่าหลายประเทศด้วยซ้ำ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีความอ่อนไหวสูง ด้วยเหตุนี้ กองทุนและนักลงทุนสถาบันจำนวนไม่น้อย จึงยังเลือกใช้กลยุทธ์ Wait and See เพื่อรอความชัดเจนของรายละเอียดข้อตกลง รวมถึงติดตามท่าทีของประเทศมหาอำนาจต่าง ๆ ก่อนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนอย่างจริงจัง ท้ายที่สุดคือ ประเด็นที่ตลาดหุ้นไทยได้ซึมซับข่าวดีไปล่วงหน้าพอสมควรแล้ว หุ้นหลายตัวที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันขาลงเริ่มมีแรงซื้อสะสมเข้ามาก่อนหน้านี้ เมื่อข่าวเริ่มมีความชัดเจน นักลงทุนบางส่วนจึงเลือกขายทำกำไรตามหลัก Sell on Fact มากกว่าการเข้าซื้อเพิ่มเติม ดังนั้น เจ๊เมาธ์จึงมองว่า ช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงของการทุ่มเดิมพันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แต่เป็นช่วงของการคัดเลือกหุ้นให้ถูกกลุ่มมากกว่า เพราะหากสถานการณ์โลกเปลี่ยน ตลาดก็พร้อมเปลี่ยนทิศได้ตลอดเวล
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