บทลงโทษหนัก! เปรสเตียนนี่ โดนแบนเพิ่มจากกรณีเหยียด วินิซิอุส

สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) สั่งแบน เปรสเตียนนี่ เพิ่มเติมอีก 2 นัด หลังถูกกล่าวหาว่าเหยียดเชื้อชาติและรักร่วมเพศ วินิซิอุส จูเนียร์ ในเกมล่าสุด พร้อมเรียกร้องให้ฟีฟ่าขยายผลบทลงโทษให้มีผลทั่วโลก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลระหว่าง เรอัล มาดริด และทีมคู่แข่ง กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง หลังจาก วินิซิอุส จูเนียร์ นักเตะชาวบราซิลของเรอัล มาดริด ตกเป็นเหยื่อของการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการ เหยียดเชื้อชาติ และ เหยียดรักร่วมเพศ โดย เปรสเตียนนี่ นักเตะของทีมคู่แข่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิด แม้ว่า เปรสเตียนนี่ จะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้ใช้ถ้อยคำ เหยียดเชื้อชาติ และอ้างว่า วินิซิอุส เข้าใจความหมายของคำพูดของเขาผิดไป แต่ โอเรเลียง ชูอาเมนี่ กองกลางของเรอัล มาดริด ได้เปิดเผยว่า เปรสเตียนนี่ ได้ยอมรับกับเขาว่ามีการใช้ถ้อยคำในเชิง เหยียดรักร่วมเพศ ต่อ วินิซิอุส จริง จากเหตุการณ์ดังกล่าว สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป ( ยูฟ่า ) ได้ดำเนินการสอบสวนและตัดสินลงโทษ เปรสเตียนนี่ โดยล่าสุด ยูฟ่า ได้สั่งแบน เปรสเตียนนี่ เพิ่มเติมอีก 2 นัด หลังจากก่อนหน้านี้เขาได้รับโทษแบนชั่วคราวไปแล้ว 1 นัด และยังคาดโทษไว้อีก 3 นัดเป็นระยะเวลา 2 ปี นอกจากนี้ ยูฟ่า ยังได้ร้องขอให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ( ฟีฟ่า ) ขยายผลบทลงโทษให้มีผลทั่วโลก เพื่อป้องกันไม่ให้ เปรสเตียนนี่ ลงแข่งขันในรายการอื่นๆ ระหว่างช่วงเวลาที่ถูกลงโทษ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเกมที่ วินิซิอุส ทำประตูให้ เรอัล มาดริด ขึ้นนำ 1-0 ก่อนที่จะได้รับใบเหลืองจากการฉลองประตูที่เกินเหตุ หลังจากนั้นจึงเกิดการปะทะคารมกับ เปรสเตียนนี่ และ วินิซิอุส ได้วิ่งไปแจ้งผู้ตัดสิน ฟรองซัวส์ เลอเต็กซิเยร์ ผู้ตัดสินชาวฝรั่งเศสได้แสดงสัญลักษณ์กางแขนไขว้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ ฟีฟ่า ได้นำมาใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2024 เพื่อสื่อถึงเหตุการณ์ เหยียดเชื้อชาติ ในสนามแข่งขัน จากนั้น วินิซิอุส และนักเตะ เรอัล มาดริด ได้เดินออกจากสนามชั่วคราว โดยหาก เปรสเตียนนี่ ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐาน เหยียดเชื้อชาติ จริง เขาอาจเผชิญโทษแบนอย่างน้อย 10 นัดในฟุตบอลยุโรป ประเด็นนี้ยังได้รับความสนใจจากบุคคลสำคัญในวงการฟุตบอล โชเซ่ มูรินโญ่ ผู้จัดการทีม ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของ เปรสเตียนนี่ ภายใต้การคุมทีมของเขา จานนี่ อินฟานติโน่ ประธาน ฟีฟ่า ได้แสดงความคิดเห็นว่า นักเตะที่ใช้วิธีปิดปากระหว่างโต้เถียงกับคู่แข่งควรถูกไล่ออกจากสนาม และคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติ (IFAB) กำลังพิจารณามาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมในสนามแข่งขัน เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการ เหยียดเชื้อชาติ และการเลือกปฏิบัติในวงการฟุตบอลที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง การลงโทษที่เข้มงวดและการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและความเท่าเทียมกันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกันสำหรับนัก กีฬา และแฟนบอลทุกคน การใช้สัญลักษณ์กางแขนไขว้โดยผู้ตัดสินเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า ฟีฟ่า ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการ เหยียดเชื้อชาติ และพร้อมที่จะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิด การขยายผลบทลงโทษให้มีผลทั่วโลกโดย ยูฟ่า และ ฟีฟ่า แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหานี้อย่างครอบคลุมและยั่งยื.
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลระหว่าง เรอัล มาดริด และทีมคู่แข่ง กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง หลังจาก วินิซิอุส จูเนียร์ นักเตะชาวบราซิลของเรอัล มาดริด ตกเป็นเหยื่อของการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติและเหยียดรักร่วมเพศ โดย เปรสเตียนนี่ นักเตะของทีมคู่แข่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิด แม้ว่า เปรสเตียนนี่ จะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้ใช้ถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติ และอ้างว่า วินิซิอุส เข้าใจความหมายของคำพูดของเขาผิดไป แต่ โอเรเลียง ชูอาเมนี่ กองกลางของเรอัล มาดริด ได้เปิดเผยว่า เปรสเตียนนี่ ได้ยอมรับกับเขาว่ามีการใช้ถ้อยคำในเชิงเหยียดรักร่วมเพศต่อ วินิซิอุส จริง จากเหตุการณ์ดังกล่าว สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (ยูฟ่า) ได้ดำเนินการสอบสวนและตัดสินลงโทษ เปรสเตียนนี่ โดยล่าสุด ยูฟ่า ได้สั่งแบน เปรสเตียนนี่ เพิ่มเติมอีก 2 นัด หลังจากก่อนหน้านี้เขาได้รับโทษแบนชั่วคราวไปแล้ว 1 นัด และยังคาดโทษไว้อีก 3 นัดเป็นระยะเวลา 2 ปี นอกจากนี้ ยูฟ่า ยังได้ร้องขอให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ขยายผลบทลงโทษให้มีผลทั่วโลก เพื่อป้องกันไม่ให้ เปรสเตียนนี่ ลงแข่งขันในรายการอื่นๆ ระหว่างช่วงเวลาที่ถูกลงโทษ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเกมที่ วินิซิอุส ทำประตูให้ เรอัล มาดริด ขึ้นนำ 1-0 ก่อนที่จะได้รับใบเหลืองจากการฉลองประตูที่เกินเหตุ หลังจากนั้นจึงเกิดการปะทะคารมกับ เปรสเตียนนี่ และ วินิซิอุส ได้วิ่งไปแจ้งผู้ตัดสิน ฟรองซัวส์ เลอเต็กซิเยร์ ผู้ตัดสินชาวฝรั่งเศสได้แสดงสัญลักษณ์กางแขนไขว้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ฟีฟ่าได้นำมาใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2024 เพื่อสื่อถึงเหตุการณ์เหยียดเชื้อชาติในสนามแข่งขัน จากนั้น วินิซิอุส และนักเตะ เรอัล มาดริด ได้เดินออกจากสนามชั่วคราว โดยหาก เปรสเตียนนี่ ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเหยียดเชื้อชาติจริง เขาอาจเผชิญโทษแบนอย่างน้อย 10 นัดในฟุตบอลยุโรป ประเด็นนี้ยังได้รับความสนใจจากบุคคลสำคัญในวงการฟุตบอล โชเซ่ มูรินโญ่ ผู้จัดการทีม ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของ เปรสเตียนนี่ ภายใต้การคุมทีมของเขา จานนี่ อินฟานติโน่ ประธานฟีฟ่า ได้แสดงความคิดเห็นว่า นักเตะที่ใช้วิธีปิดปากระหว่างโต้เถียงกับคู่แข่งควรถูกไล่ออกจากสนาม และคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติ (IFAB) กำลังพิจารณามาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมในสนามแข่งขัน เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติในวงการฟุตบอลที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง การลงโทษที่เข้มงวดและการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและความเท่าเทียมกันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกันสำหรับนักกีฬาและแฟนบอลทุกคน การใช้สัญลักษณ์กางแขนไขว้โดยผู้ตัดสินเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าฟีฟ่าให้ความสำคัญกับการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ และพร้อมที่จะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิด การขยายผลบทลงโทษให้มีผลทั่วโลกโดยยูฟ่าและฟีฟ่าแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหานี้อย่างครอบคลุมและยั่งยื
