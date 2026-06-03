บทบาทของเอเจนซี่ยุคใหม่ในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

คอรีย์ ดูโบรวา ซีอีโอของเบอร์สัน เปิดเผยว่าในโลกยุค 'Zero-Click' ผู้บริโภคมักจะตั้งคำถามกับ AI และเลือกที่จะบริโภคคำตอบที่ได้รับในทันทีโดยไม่คลิกเข้าไปดูแหล่งข้อมูลต้นทาง
คอรีย์ ดูโบรวา ซีอีโอของเบอร์สัน เปิดเผยว่าในโลกยุค 'Zero-Click' ผู้บริโภคมักจะตั้งคำถามกับ AI และเลือกที่จะบริโภคคำตอบที่ได้รับในทันทีโดยไม่คลิกเข้าไปดูแหล่งข้อมูลต้นทาง ส่งผลให้ โมเดลภาษาขนาดใหญ่ ( LLM ) ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้กำหนด ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซีอีโอเบอร์สันกล่าวเสริมว่า บทบาทของ เอเจนซี่ยุคใหม่ ไม่ใช่แค่การทำให้แบรนด์ปรากฏอยู่ในคำตอบของ AI เท่านั้น แต่คือ การสร้างสรรค์เนื้อหาและหลักฐานอ้างอิง ที่แข็งแกร่งรอบด้าน เพื่อช่วยให้ AI สามารถส่งมอบคำตอบที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และเปลี่ยนความน่าเชื่อถือนี้ให้กลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในที่สุด ในการทำวิจัยครั้งนี้ เบอร์สันได้ร่วมมือกับ Profound แพลตฟอร์ม AI ชั้นนำด้านการตลาด เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลคำตอบที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงองค์กรจากแพลตฟอร์ม AI ชั้นนำ 7 ราย โดยทดสอบผ่านคำถามที่ครอบคลุม 85 บริษัทชั้นนำ และวัดผลผ่าน 8 ตัวชี้วัดหลักด้านภาพลักษณ์องค์กรภายใต้แนวคิด 'Reputation Capital' ของเบอร์สัน ได้แก่ นวัตกรรม, ความคิดสร้างสรรค์, สภาพแวดล้อมการทำงาน, ผลิตภัณฑ์, ผลประกอบการ, ธรรมาภิบาล, ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และความเป็นผู้นำ นอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดได้รับการประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือผ่านเครื่องมือ Decipher ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเบอร์สันที่พัฒนาร่วมกับ Limbik ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cognitive AI เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและความเข้าใจของผู้รับสาร 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ประชาชนทั่วไป, ผู้นำทางความคิดเห็น (Opinion Elites) และผู้มีอำนาจตัดสินใจทาง ธุรกิจ โดยประมวลผลจากฐานข้อมูลคะแนนความน่าเชื่อถือรวมทั้งสิ้นกว่า 55,000 รายการข้อมูลเชิงประจักษ์ทำคะแนนได้ดีกว่า : AI ให้ความสำคัญกับหลักฐานที่ตรวจสอบได้จริง โดยข้อมูลด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมการทำงาน ทำคะแนนความน่าเชื่อถือได้สูงกว่าประเด็นที่ขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคล เช่น ความเป็นผู้นำ ธรรมาภิบาล หรือความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น แบรนด์จึงจำเป็นต้องวางกลยุทธ์เนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งสื่อหลัก แพลตฟอร์มขององค์กร และโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้าง ระบบนิเวศข้อมูล ที่ AI สามารถดึงไปใช้อ้างอิงได้อย่างอิสระ เช่น ข่าวสาร รีวิว หรือ บทสนทนาออนไลน์ สภาพแวดล้อมการทำงานคืออาวุธลับที่ถูกมองข้าม : สอดคล้องกับงานวิจัย Global Reputation Economy ก่อนหน้านี้ ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมจริงในที่ทำงานเป็นปัจจัยที่มักถูกละเลย แต่ในคำตอบของ LLM ประเด็นนี้กลับทำคะแนนความน่าเชื่อถือได้สูงสุดในกลุ่มประชาชนทั่วไป เนื่องจาก AI มักอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอิสระที่ตรวจสอบได้ เช่น แพลตฟอร์ม รีวิว ตำแหน่งงาน รายงานตลาดแรงงาน และ ข่าวสาร ในหน้าสื่อ ความเป็นผู้นำสร้างความน่าเชื่อถือได้ยากที่สุด : คะแนนความน่าเชื่อถือในประเด็นนี้ต่ำที่สุดในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นอุตสาหกรรมการบินและเทคโนโลยีที่ทำคะแนนได้ดี เนื่องจากข้อมูลที่ AI นำมาอ้างอิงนั้นมาจากโครงสร้างการบริหาร ผลประกอบการ และการรับรองจากภายนอก มากกว่าที่จะมาจากคำแถลงหรือการสื่อสารของผู้บริหารเพียงอย่างเดียว กลุ่มผู้รับสารที่แตกต่างมีความเชื่อมั่นไม่เท่ากัน : ผลวิจัยพบว่า กลุ่มผู้บริหารและผู้มีอำนาจตัดสินใจทาง ธุรกิจ มีความเชื่อถือในคำตอบของ AI มากกว่าประชาชนทั่วไปถึง 10% เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเปิดรับเรื่องราวเชิงนวัตกรรมรวมถึงกลไก ธุรกิจ ได้ดีกว่า ส่งผลให้การทำ GEO ยุคใหม่จำเป็นต้องมีการแบ่งเซกเมนต์เนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจ.
คอรีย์ ดูโบรวา ซีอีโอของเบอร์สัน เปิดเผยว่าในโลกยุค 'Zero-Click' ผู้บริโภคมักจะตั้งคำถามกับ AI และเลือกที่จะบริโภคคำตอบที่ได้รับในทันทีโดยไม่คลิกเข้าไปดูแหล่งข้อมูลต้นทาง ส่งผลให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้กำหนดชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซีอีโอเบอร์สันกล่าวเสริมว่า บทบาทของเอเจนซี่ยุคใหม่ไม่ใช่แค่การทำให้แบรนด์ปรากฏอยู่ในคำตอบของ AI เท่านั้น แต่คือการสร้างสรรค์เนื้อหาและหลักฐานอ้างอิงที่แข็งแกร่งรอบด้าน เพื่อช่วยให้ AI สามารถส่งมอบคำตอบที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และเปลี่ยนความน่าเชื่อถือนี้ให้กลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในที่สุด ในการทำวิจัยครั้งนี้ เบอร์สันได้ร่วมมือกับ Profound แพลตฟอร์ม AI ชั้นนำด้านการตลาด เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลคำตอบที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงองค์กรจากแพลตฟอร์ม AI ชั้นนำ 7 ราย โดยทดสอบผ่านคำถามที่ครอบคลุม 85 บริษัทชั้นนำ และวัดผลผ่าน 8 ตัวชี้วัดหลักด้านภาพลักษณ์องค์กรภายใต้แนวคิด 'Reputation Capital' ของเบอร์สัน ได้แก่ นวัตกรรม, ความคิดสร้างสรรค์, สภาพแวดล้อมการทำงาน, ผลิตภัณฑ์, ผลประกอบการ, ธรรมาภิบาล, ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และความเป็นผู้นำ นอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดได้รับการประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือผ่านเครื่องมือ Decipher ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเบอร์สันที่พัฒนาร่วมกับ Limbik ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cognitive AI เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและความเข้าใจของผู้รับสาร 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ประชาชนทั่วไป, ผู้นำทางความคิดเห็น (Opinion Elites) และผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจ โดยประมวลผลจากฐานข้อมูลคะแนนความน่าเชื่อถือรวมทั้งสิ้นกว่า 55,000 รายการข้อมูลเชิงประจักษ์ทำคะแนนได้ดีกว่า : AI ให้ความสำคัญกับหลักฐานที่ตรวจสอบได้จริง โดยข้อมูลด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมการทำงาน ทำคะแนนความน่าเชื่อถือได้สูงกว่าประเด็นที่ขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคล เช่น ความเป็นผู้นำ ธรรมาภิบาล หรือความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น แบรนด์จึงจำเป็นต้องวางกลยุทธ์เนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งสื่อหลัก แพลตฟอร์มขององค์กร และโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่ AI สามารถดึงไปใช้อ้างอิงได้อย่างอิสระ เช่น ข่าวสาร รีวิว หรือบทสนทนาออนไลน์ สภาพแวดล้อมการทำงานคืออาวุธลับที่ถูกมองข้าม : สอดคล้องกับงานวิจัย Global Reputation Economy ก่อนหน้านี้ ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมจริงในที่ทำงานเป็นปัจจัยที่มักถูกละเลย แต่ในคำตอบของ LLM ประเด็นนี้กลับทำคะแนนความน่าเชื่อถือได้สูงสุดในกลุ่มประชาชนทั่วไป เนื่องจาก AI มักอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอิสระที่ตรวจสอบได้ เช่น แพลตฟอร์มรีวิวตำแหน่งงาน รายงานตลาดแรงงาน และข่าวสารในหน้าสื่อ ความเป็นผู้นำสร้างความน่าเชื่อถือได้ยากที่สุด : คะแนนความน่าเชื่อถือในประเด็นนี้ต่ำที่สุดในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นอุตสาหกรรมการบินและเทคโนโลยีที่ทำคะแนนได้ดี เนื่องจากข้อมูลที่ AI นำมาอ้างอิงนั้นมาจากโครงสร้างการบริหาร ผลประกอบการ และการรับรองจากภายนอก มากกว่าที่จะมาจากคำแถลงหรือการสื่อสารของผู้บริหารเพียงอย่างเดียว กลุ่มผู้รับสารที่แตกต่างมีความเชื่อมั่นไม่เท่ากัน : ผลวิจัยพบว่า กลุ่มผู้บริหารและผู้มีอำนาจตัดสินใจทางธุรกิจมีความเชื่อถือในคำตอบของ AI มากกว่าประชาชนทั่วไปถึง 10% เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเปิดรับเรื่องราวเชิงนวัตกรรมรวมถึงกลไกธุรกิจได้ดีกว่า ส่งผลให้การทำ GEO ยุคใหม่จำเป็นต้องมีการแบ่งเซกเมนต์เนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจ
เอเจนซี่ยุคใหม่ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร AI โมเดลภาษาขนาดใหญ่ LLM การสร้างสรรค์เนื้อหาและหลักฐานอ้างอิง ระบบนิเวศข้อมูล ข่าวสาร รีวิว บทสนทนาออนไลน์
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