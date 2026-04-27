บทบาทของรัฐ ภาษี และความท้าทายในวิกฤตเศรษฐกิจไทย เป็นประเด็นสำคัญที่นายทุนสะอาด โดย พชร นริพทะพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ กลต. ได้วิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง โดยระบุว่า รัฐมีหน้าที่หลัก 3 ประการ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย ดูแลความมั่นคง และสร้างความมั่งคั่ง แต่การบรรลุภารกิจเหล่านี้ต้องอาศัยงบประมาณมหาศาล ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการจัดเก็บภาษีและการประกอบกิจการรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่รายได้หลักมาจากภาษี 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อย่างไรก็ตาม รัฐไทยกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจซบเซาเรื้อรัง กำลังซื้อลดต่ำลง ประกอบกับการเข้าสู่สังคมสูงวัย ทำให้ภาระสวัสดิการเพิ่มขึ้น ขณะที่ฐานภาษีแคบลงจากอัตราการเกิดที่ต่ำลงเรื่อย ๆ ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีในอนาคตทำได้ยากขึ้น การปรับขึ้น VAT เป็น 10% ที่เคยถูกชะลอมาอย่างยาวนานเพื่อลดภาระประชาชน จึงอาจกลายเป็นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อพยุงฐานะทางการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีของรัฐไทย เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ทำให้ภาคการผลิตมีส่วนร่วมในการจ่ายภาษีลดลง การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ทำให้เกิดช่องโหว่ในการจัดเก็บภาษี และการแข่งขันทางภาษีระหว่างประเทศที่ทำให้รัฐไทยต้องปรับปรุงนโยบายภาษีเพื่อดึงดูดการลงทุน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงินที่ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ไปมากมาย การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการปรับปรุงระบบภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของประชาชนเอง ก็มีปัญหาเรื่องการไม่ต้องการจ่ายภาษี ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ 3 ประเด็นคลาสสิก ได้แก่ การไม่เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากภาษี การไม่ไว้วางใจในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ และการไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภาษี การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีจากภาครัฐ การปรับปรุงระบบการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบภาษีแก่ประชาชน เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจ่ายภาษ
วิธีถอด VAT 7% คำนวณง่ายๆ ไม่กี่สเตป ด้วยเครื่องคิดเลขวิธีถอด VAT 7% เป็นการคำนวณเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขทางภาษีวิธีถอด VAT ไม่กี่ค่า นิยมทำด้วยเครื่องคิดเลข เพื่อความสะดวกในการใช้งานคำนวณราคาลงใบแจ้งยอดต่างๆ รวมถึงการหักภาษี
เก็บ VAT สินค้านำเข้าราคาต่ำ 1,500 รัฐบาลล็อกเป้าสกัด ‘สินค้าจีน’ ตีตลาดไทยรัฐบาลการ์ดสูงป้องสินค้าจีนคุณภาพต่ำตีตลาด ห่วงเกิดภาวะ Zero Economy งัดมาตรการเก็บ VAT สินค้าต่ำกว่า 1,500 บาท คลังเตรียมประกาศใช้ประกาศใหม่เก็บ VAT นำเข้าตั้งแต่บาทแรก
ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% โจทย์สำคัญของการปฏิรูปภาษีไทยประเทศไทยเตรียมปรับโครงสร้างภาษี กระทรวงการคลังส่งสัญญาณเพิ่ม VAT เพื่อเพิ่มรายได้สำหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว นักวิชาการ TDRI ชี้ การปรับขึ้น VAT เป็นสิ่งจำเป็น แต่ผลกระทบต่อครัวเรือนรายได้น้อยยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญ
KResearch เตือนการปรับขึ้น VAT อาจทำให้เงินเฟ้อและเพิ่มความเหลื่อมล้ำKResearch ยืนยันว่าการปรับขึ้น VAT จะทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 1.8% และอาจสร้างความเหลื่อมล้ำมากขึ้น ยังแนะนำให้รัฐบาลพิจารณาการปรับขึ้น VAT ในบางสินค้าและเพิ่มรายได้จากภาษีอื่น ๆ
“ธนกร” ชี้ขึ้นภาษี VAT 15% ซ้ำเติมประชาชน เพิ่มภาระค่าครองชีพ-ฉุดเศรษฐกิจ“ธนกร” ชี้ขึ้นภาษี VAT 15% ซ้ำเติมประชาชน เพิ่มภาระค่าครองชีพ-ฉุดเศรษฐกิจ ระบุจะส่งผลให้การบริโภคในประเทศชะลอตัวและกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจ แนะควรมีมาตรการเสริม เว้น VAT สินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
แนวโน้มการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดปีงบ 67 สามารถรับรายได้ทะลุ 9.47 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้อันดับหนึ่งของรัฐบาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่า อาจมีการปรับเพิ่มอัตราการจัดเก็บ VAT ขึ้นจาก 7% ถึง 10% ตามที่กฎหมายระบุ。
