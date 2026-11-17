บช.สอท.1 เสนอสำนวน 'คดีนอกราชอาณาจักร' สู่ อัยการสูงสุด ปมทุจริตเงินเยียวยา
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 ส่งสำนวนคดีเงินเยียวยาสู่สำนักงานการสอบสวนเพื่อเสนออัยการสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักร โดยมุ่งเน้นพยานหลักฐานสำคัญโดยไม่หวั่นเกรงอิทธิพลทางการเมือง
พล.ต.ต.กานตพงศ์ เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 หรือ บช.สอท.1 ได้มีการพิจารณาข้อเท็จจริงเบื้องต้นในคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดข้ามแดนและได้มีความเห็นชอบว่าคดีดังกล่าวจัดเป็นกรณีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีอยู่ จึงได้ดำเนินการนำส่งสำนวนคดีทั้งหมดไปยัง สำนักงานการสอบสวน เพื่อเสนอต่อ อัยการสูงสุด ให้เป็นขั้นตอนถัดไปในการพิจารณาชี้ขาดอำนาจหน้าที่และแนวทางการดำเนินคดีต่อไป
กระบวนการเสนอสำนวนสู่ อัยการสูงสุด
นายวัชรินทร์ พนักงานสอบสวนสำนักงานการสอบสวนเปิดเผยถึงขั้นตอนการทำงานว่าหน่วยงานของตนถือเป็นจุดรับสำนวนคดีนอกราชอาณาจักรแห่งแรกซึ่งครอบคลุมคดีที่ส่งมาจากทั้งฝ่ายตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI โดยในแต่ละปีจะมีปริมาณสำนวนคดีที่ส่งเข้ามาพิจารณาประมาณ 900 เรื่อง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการทำความเห็นเสนอต่ออัยการสูงสุดว่าคดีนั้นๆ จัดอยู่ในประเภทคดีนอกราชอาณาจักรหรือไม่ตามหลักกฎหมายกำหนดAlso readไทย No.1 ผีน้อยในญี่ปุ่น ระวังกระทบสิทธิ Free Visa
หากการตรวจสอบพบว่าคดีมีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร สำนักงานการสอบสวนจะทำการเสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาถึงระดับความสำคัญและผลกระทบหากเป็นคดีที่มีความสำคัญสูงและเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปสำนักงานการสอบสวนอัยการจะมีความเห็นเสนอขอให้ตั้งคณะอัยการเข้าไปร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนของตำรวจไซเบอร์โดยตรงเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการเก็บหลักฐาน
อำนาจชี้ขาดของ อัยการสูงสุด
อำนาจในการพิจารณาชี้ขาดสุดท้ายว่ากรณีนี้จัดเป็นคดีนอกราชอาณาจักรหรือไม่รวมถึงอำนาจในการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่เด็ดขาดตามระเบียบกระบวนการยุติธรรม
หากอัยการสูงสุดมีมติสั่งฟ้องก็จะนำตัวผู้ต้องหาส่งขึ้นศาลตามกระบวนการปกติแต่หากมีวินิจฉัยสั่งไม่ฟ้องคำวินิจฉัยนั้นจะถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาดทันทีโดยไม่สามารถอุทธรณ์หรือทบทวนในขั้นตอนเดียวกันได้อีกทำให้ขั้นตอนนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางกฎหมายของผู้เกี่ยวข้องในคดี
กรอบเวลาและความเชื่อมโยงของหน่วยงาน
นายวัชรินทร์ระบุว่าสำนักงานการสอบสวนมีกติการ่วมกันในการทำงานที่ต้องอาศัยความรอบคอบและรวดเร็วไม่ให้เกิดความล่าช้าแม้ว่าคดีนี้จะยังไม่มีผู้ต้องหาถูกฝากขังในอำนาจศาลและยังไม่มีการแจ้งข้อหาหรือจับกุมบุคคลใดก็ตามแต่ยืนยันว่าจะใช้เวลาไม่นานเกินมาตรฐานสำนวนทั่วไปคือไม่เกิน 1 สัปดาห์ จะต้องพิจารณาและเสนอเรื่องไปยังอัยการสูงสุดให้เสร็จสิ้นทันที
ในกรณีที่คณะทำงานตรวจดูพยานหลักฐานแล้วพบว่ามีส่วนที่ยังไม่ชัดเจนหรือขาดตกบกพร่องพนักงานสอบสวนอาจต้องดำเนินการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเองโดยตรงเช่นการตรวจสอบข้อมูลใบ ตม. หรือบันทึกการเข้าออกนอกราชประเทศก่อนจะส่งสำนวนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของคดีให้ครบถ้วนที่สุด
สำหรับความกังวลเรื่องความซ้ำซ้อนของหน่วยงานภายหลังมีกระแสข่าวว่ามีการร้องทุกข์กับกรมสอบสวนคดีพิเศษมาก่อนหน้านี้และอาจมีการรับเป็นคดีพิเศษเพื่อสืบสวนเพิ่มเติมต่อไปนั้นนายวัชรินทร์อธิบายว่าหลักการกฎหมายกำหนดให้ทั้ง DSI และตำรวจไซเบอร์ต่างก็เป็นพนักงานสอบสวนด้วยกันโดย DSI จะสามารถรับทำคดีได้เฉพาะเมื่อตรวจสอบพบเส้นทางการฟอกเงินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป
ความมุ่งมั่นยึดหลักพยานหลักฐาน
ไม่ว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ทำสำนวนหากสืบสวนแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับนอกราชอาณาจักรคือการกระทำในต่างประเทศหรือเชื่อว่าผลของการกระทำจะเกิดขึ้นในประเทศไทยกฎหมายจะถือว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรในทันทีทำให้ต้องส่งสำนวนมาที่สำนักงานการสอบสวนเพื่อให้อัยการสูงสุดวินิจฉัยเสมอเพื่อป้องกันความสับสนในอำนาจหน้าที่
หากอัยการสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรคณะอัยการจากสำนักงานการสอบสวนจะเข้าไปร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนของตำรวจไซเบอร์ทันทีโดยเมื่อสรุปสำนวนเสร็จสิ้นแล้วจะส่งตรงไปยังอัยการสูงสุดเพื่อเป็นผู้สั่งคดีแต่เพียงผู้เดียวซึ่งแตกต่างจากคดีในราชอาณาจักรที่จะไม่ได้เริ่มกระบวนการสั่งคดีโดยอัยการสูงสุดตั้งแต่แรก
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความกดดันในการทำคดีที่มีกระแสข่าวว่าอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีอำนาจหรือสามีของนักการเมืองฝั่งรัฐบาลนั้นนายวัชรินทร์ยืนยันว่าฝ่ายอัยการไม่มีความรู้สึกกดดันใดๆ ไม่ว่าผู้ต้องหาจะเป็นใครหรืออยู่ฝ่ายการเมืองใดก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นหลักเท่านั้นหากพยานหลักฐานชี้ไปถึงใครหรือพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามขั้นตอนทั้งหมด
พล.ต.ต.กานตพงศ์ระบุทิ้งท้ายว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ได้กำชับและสั่งการลงมาอย่างชัดเจนว่าให้ดำเนินการทำคดีนี้บนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่สำคัญเป็นหลักโดยทางตำรวจเองก็ไม่มีความหนักใจหรือเกรงกลัวในการทำคดีนี้และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจตามมาตรฐานวิชาชีพ
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