บช.ปส. ขับเคลื่อนโครงการชุมชนปลอดภัย ได้ลูกหลานกลับคืน พลิกโฉมชุมชนสะพานปูน ดอนเมือง ให้ห่างไกลยาเสพติด

บช.ปส. ขับเคลื่อนโครงการชุมชนปลอดภัย ได้ลูกหลานกลับคืน พลิกโฉมชุมชนสะพานปูน ดอนเมือง ให้ห่างไกลยาเสพติด
📆5/24/2026 6:27 AM
📰siamrath_online
พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. นำทีมบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการชุมชนปลอดภัย ได้ลูกหลานกลับคืน ในพื้นที่ชุมชนสะพานปูน เขตดอนเมือง โดยมุ่งเน้น 3 มิติหลัก คือ การปราบปราม การป้องกัน และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อคืนความสุขและลูกหลานสู่ครอบครัว

พลตำรวจโท อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจ ปราบปรามยาเสพติด หรือ บิ๊กกลอฟ์ ได้นำทีมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรผ่านโครงการที่มีชื่อว่า ชุมชนปลอดภัย ได้ลูกหลานกลับคืน โดยได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการ ณ ชุมชนสะพานปูน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 โดยใช้หอประชุมโรงเรียน ดอนเมือง จาตุรจินดาเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งการขับเคลื่อนในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กองบัญชาการตำรวจ ปราบปรามยาเสพติด จึงเล็งเห็นว่า การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่สุดคือการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งจากภายในชุมชนเอง โดยใช้กลไกของประชารัฐที่ดึงเอาความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รู้สึกถึงความปลอดภัย ลดความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ สำหรับการดำเนินงานของกองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด และกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 นั้น ได้มีการแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 มิติหลักที่มีความสอดประสานกัน มิติแรกคือการปราบปรามอย่างเข้มข้น โดยชุดปฏิบัติการได้เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่เป็นแหล่งมั่วสุมและจุดลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ ชุมชนสะพานปูน ส่งผลให้สามารถจับกุมผู้ค้าและผู้เสพได้รวมทั้งสิ้น 11 ราย พร้อมยึดของกลางยาเสพติดจำนวนหนึ่ง และที่สำคัญคือการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม มิติที่สองคือการป้องกันและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งมีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่หลงผิดสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัด นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ว่างงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนให้มีมาตรฐานและสามารถสร้างรายได้จริง รวมถึงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชนเพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด และมิติสุดท้ายคือการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง 4 จุดสำคัญ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลดโอกาสในการเกิดอาชญากรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังภัย ในกิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขต ดอนเมือง กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด กรมการจัดหางาน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งได้ร่วมกันจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ แก่ประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งมีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยพลตำรวจโท อาชยน ได้มอบเสื้อแจ็คเก็ตและหมวกให้แก่คณะกรรมการชุมชนและบุคคลต้นแบบ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งในการปกป้องชุมชน รวมถึงการมอบธง ชุมชนปลอดภัย ได้ลูกหลานกลับคืน ให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า ชุมชนสะพานปูน จะไม่ยอมให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างเด็ดขาด เป้าหมายสูงสุดของภารกิจในครั้งนี้ พลตำรวจโท อาชยน เน้นย้ำว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมตามระเบียบปฏิบัติ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวและมีขีดความสามารถในการป้องกันภัยจากยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานครั้งนี้มุ่งหวังที่จะเห็นพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข มีความไว้วางใจในตัวเจ้าหน้าที่ และที่สำคัญที่สุดคือการส่งมอบความรัก ความห่วงใย และโอกาสให้กับลูกหลานที่เคยก้าวพลาดให้ได้กลับคืนสู่ครอบครัว เพื่อให้พวกเขาได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ซึ่งกองบัญชาการตำรวจ ปราบปรามยาเสพติด จะยังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานและผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนและถาว.

ชุมชนปลอดภัย ปราบปรามยาเสพติด ชุมชนสะพานปูน บช.ปส. ดอนเมือง

 

