บช.น. เตรียมจัดการจราจรซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศรอบพระบรมมหาราชวัง 22 พ.ย. 69
กองบัญชาการตำรวจนครบาลประกาศจัดการจราจรปิดเส้นทางรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เพื่อกิจการซ้อมริ้วขบวนที่ 1 2 3 และ 6
กองบัญชาการตำรวจนครบาล หรือ บช.น. กำหนด การจัดการจราจร และปิดเส้นทางบริเวณโดยรอบ พระบรมมหาราชวัง และท้อง สนามหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 20.30 น. เพื่อรองรับการฝึกซ้อม ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ครั้งที่ 1, 2, 3 และ 6 สำหรับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รายละเอียดช่วงเวลาและเส้นทางริ้วขบวนฝึกซ้อม
การฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาหลักเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยช่วงแรกเริ่มตั้งแต่เวลา 06.45 น. ถึง 08.00 น. สำหรับริ้วขบวนที่ 1 โดยมีเส้นทางจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ผ่านถนนมหาราชและถนนท้ายวังAlso readข้อตกลงการค้าส่งผลดีต่อการส่งออกและแรงงาน
จากนั้นจะเป็นการซ้อมริ้วขบวนที่ 3 ในช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. โดยการเดินวนรอบพระเมรุมาศบริเวณท้องสนามหลวง สำหรับช่วงบ่ายจะเริ่มต้นเวลา 16.00 น. ถึง 20.30 น. เพื่อซ้อมริ้วขบวนที่ 6 ซึ่งครอบคลุมเวลาดังกล่าวทั้งหมด
ถนนและจุดที่ต้องระวังการปิดการจราจร
พื้นที่ถนนที่บช.น. จัดการจราจรในช่วงเช้า ได้แก่ ถนนหน้าหับเผย ถนนหลักเมือง ถนนมหาราช ถนนท้ายวัง ถนนเชตุพน ถนนเศรษฐการ ถนนพระพิพิธ และถนนสนามไชย
เส้นทางถนนราชดำเนินใน ถนนพระจันทร์ ถนนหน้าพระธาตุ ถนนหน้าพระลาน และถนนราชินี ก็จะถูกปิดการจราจรเช่นเดียวกัน ส่วนถนนเจริญกรุง ตั้งแต่บริเวณวงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถึงแยกสะพานมอญ รวมถึงถนนกัลยาณไมตรี และซอยสราญรมย์ อยู่ในข่ายที่ต้องตรวจสอบเส้นทาง
ถนนในเขตเกาะรัตนโกสินทร์อีกหลายสายที่ถูกปิดการจราจร ได้แก่ ถนนตะนาว ถนนเฟื่องนคร ถนนตีทอง ถนนดินสอ ถนนจักรเพชร ถนนตรีเพชร ถนนจักรวรรดิ และถนนกรุงเกษม
เส้นทางเลี่ยงและแนวทางการเดินทาง
ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกสะพานมอญไปจนถึงถนนพาหุรัด ถนนบูรพา และถนนบำรุงเมือง จะเป็นเส้นทางที่ประชาชนควรตรวจสอบก่อนการเดินทาง
สำหรับถนนสายหลักอื่น ๆ ที่มีผลต่อการสัญจร ได้แก่ ถนนราชดำเนินกลาง ถนนหลวง หลานหลวง นครสวรรค์ วรจักร จักรพรรดิพงษ์ และถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งบช.น. แนะนำให้ประชาชนวางแผนล่วงหน้า
คำแนะนำและช่องทางการสอบถามข้อมูล
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงแยกตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือตรวจสอบสถานะการจราจรแบบเรียลไทม์ ได้ทางสายด่วน 1197 ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การปิดเส้นทางในวันซ้อมจริง
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