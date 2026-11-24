บงการเรียกครอบครัวบุ๋ม ปนัดดา ชี้แจงกรณีมูลนิธิดำเนินผิด มุ่งปรับสถานะเป็นผู้ต้องหา
ผบก.ปอศ. เผยออกหมายเรียกบุ๋ม ปนัดดา และครอบครัว ชี้แจงเส้นทางการเงินและอัญมณีมูลค่า 45 ล้านบาท ลุ้นปรับสถานะเป็นผู้ต้องหาในคดียอดดำเนินเงินมูลนิธิองค์กรทำดี
ผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้ มครองผู้บริโภค (บก.ปอศ.) แถลงความคืบหน้ากรณีการสอบสวน มูลนิธิดำเนินผิด ของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โดยยืนยันว่าอยู่ระหว่างกระบวนการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและการซื้อขายอัญมณีมูลค่าสูง ซึ่งคาดว่าจะมีผลตัดสินใจเรื่องการปรับสถานะบุคคลจากพยานเป็นผู้ต้องหาในเร็วๆ นี้
การออกหมายเรียกและกระบวนการสอบสวน
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุรัชญ์ ผู้บังคับการ บก.ปอศ. แถลงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 ว่า คณะพนักงานสอบสวนได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาขอบเขตบุคคลที่จะเรียกเข้าสอบปากคำในคดีดังกล่าว โดยคณะกรรมการสอบสวนได้มีมติชัดเจนว่าจะออกหมายเรียกบุคคลใกล้ชิดที่สุดของบุ๋ม ปนัดดา ได้แก่ พ่อ แม่ และลูก ของบุ๋ม ปนัดดา ให้เข้ามาให้ปากคำและชี้แจงเรื่องเส้นเงินที่เชื่อมโยงถึงกรณีนี้ด้วยAlso read'แพรรี่' แซวดรามาพระมหาหนุ่มวัย 24 เสพเมถุน ชี้เรื่องอดีตชาติใช้หลอกคนคิดน้อย ส่วนใหญ่เสร็จทุกราย
นอกจากสมาชิกในครอบครัวแล้ว พนักงานสอบสวนยังได้กำหนดหมายเรียกบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้วย ได้แก่ คนทำบัญชีและสามีที่สนิทสนมกับบุ๋ม ปนัดดา รวมถึงช่างทองที่รับช่วงต่อการทำงานจากช่างเอ็ม ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องเข้ามาพบพนักงานสอบสวนภายในสัปดาห์นี้ เพื่อร่วมกระบวนการให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดทางกฎหมาย
มูลค่าอัญมณีและหลักฐานการซื้อขาย
ในส่วนของการตรวจสอบทรัพย์สินและอัญมณีที่บุ๋ม ปนัดดา ซื้อจากไฮโซระย้า เบื้องต้นพนักงานสอบสวนพบว่ามูลค่ารายการดังกล่าวสูงถึงเกือบ 45 ล้านบาท โดยจากการตรวจสอบบัญชีและการอ้างอิงเอกสาร พบว่ามีใบเสร็จซื้อขายยืนยันการโอนเงินที่เกิดขึ้นจริง และจากการตรวจสอบบัญชีธนาคารไม่พบร่องรอยของการรับเงินทอนกลับคืนมายังบัญชีของบุ๋ม ปนัดดา ซึ่งเป็นการยืนยันความชัดเจนของการโอนเงิน
เพื่อให้การสอบสวนครอบคลุมทุกมิติและตรวจสอบความถูกต้องของมูลค่าอัญมณีอย่างเคร่งครัด พนักงานสอบสวนจึงได้ทำหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเพชร เข้ามาตรวจสอบเครื่องประดับและอัญมณีทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์ว่ามูลค่าที่ซื้อขายกันสอดคล้องกับราคาตลาดและคุณภาพของสินค้าจริงหรือไม่
การตัดสินใจปรับสถานะเป็นผู้ต้องหา
หลังจากที่กระบวนการสอบปากคำและรับคำชี้แจงจากพยานทั้งหมดข้างต้นเสร็จสิ้น พนักงานสอบสวนจะนำข้อมูลทั้งหมดกลับมาพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อคัดแยกบุคคลที่อาจมีความผิดและต้องถูกปรับสถานะจากพยานเป็นผู้ต้องหา โดย พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุรัชญ์ ระบุว่า กระบวนการนี้จะต้องดูจากพยานหลักฐานและน้ำเสียงของคำให้การที่สอดคล้องกับความเป็นจริง
การดำเนินการในวันนี้และในวันพรุ่งนี้ (25 พฤศจิกายน 2567) จึงถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่กำหนดทิศทางของคดี ทั้งในเรื่องการชี้แจงเส้นทางการเงินของบุ๋ม ปนัดดา และการตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งหากมีบุคคลใดถูกปรับสถานะเป็นผู้ต้องหา ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการแจ้งข้อกล่าวหาและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอาญาโดยเคร่งครัด
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