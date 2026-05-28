บก.ปอศ. ดำเนินคดีหนุ่มใหญ่ หลังอินเตอร์โพลประสานมาเลเซียกวาดล้างแอปพลิเคชันเถื่อนรายใหญ่

บก.ปอศ. เปิดปฏิบัติการข้ามพรมแดนบุกค้น 2 จุดในเชียงใหม่ ดำเนินคดีนายอัครวัฒน์ อายุ 33 ปี ในฐานความผิด ‘ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้า’ หลังอินเตอร์โพลประสานมาเลเซียกวาดล้างแอปพลิเคชันเถื่อนรายใหญ่
บก. ปอศ. เปิดปฏิบัติการ ข้ามพรมแดน บุกค้น 2 จุดใน เชียงใหม่ ดำเนิน คดี หนุ่มใหญ่ หลัง อินเตอร์โพล ประสาน มาเลเซีย กวาดล้าง แอปพลิเคชันเถื่อน รายใหญ่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอา ชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.
ปอศ. ) พร้อมด้วย ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท วอเนอร์ บราเธอร์ส เอ็นเตอร์เทรนเม้นต์ และ เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกันดำเนินคดีกับ นายอัครวัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ในฐานความผิด ‘ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้า ด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งเป็นงานภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
