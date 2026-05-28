บก.ปอศ. ดำเนินคดีหนุ่มใหญ่ หลังอินเตอร์โพลประสานมาเลเซียกวาดล้างแอปพลิเคชันเถื่อนรายใหญ่
📆5/28/2026 7:49 AM
บก.ปอศ. เปิดปฏิบัติการข้ามพรมแดนบุกค้น 2 จุดในเชียงใหม่ ดำเนินคดีนายอัครวัฒน์ อายุ 33 ปี ในฐานความผิด ‘ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้า’ หลังอินเตอร์โพลประสานมาเลเซียกวาดล้างแอปพลิเคชันเถื่อนรายใหญ่

บก. ปอศ. เปิดปฏิบัติการ ข้ามพรมแดน บุกค้น 2 จุดใน เชียงใหม่ ดำเนิน คดี หนุ่มใหญ่ หลัง อินเตอร์โพล ประสาน มาเลเซีย กวาดล้าง แอปพลิเคชันเถื่อน รายใหญ่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอา ชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.

ปอศ. ) พร้อมด้วย ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท วอเนอร์ บราเธอร์ส เอ็นเตอร์เทรนเม้นต์ และ เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกันดำเนินคดีกับ นายอัครวัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ในฐานความผิด ‘ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้า ด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งเป็นงานภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

บก.ปอศ. อินเตอร์โพล มาเลเซีย แอปพลิเคชันเถื่อน ลิขสิทธิ์ คดี นายอัครวัฒน์ ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ การค้า ข้ามพรมแดน บุกค้น เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอา ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท วอเนอร์ บราเธอร์ส เอ็ เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กองข่าวกรอง/ปฏิบัติการ กองสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์และมัลติมีเดีย สำนักงานกลางแห่งชาติองค์การตำรวจสากลกรุงกัวลาล คณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซีย บริษัท Astro Malaysia Holdings Berhad กรมสอบสวนอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ คดี ผู้ต้องหา ข้อหา ระวางโทษ จำคุก ปรับ ทั้งจำทั้งปรับ ชั้นสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธ ข้อกล่าวหา

 

