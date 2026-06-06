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น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม เสนอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

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น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม เสนอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพพรรคกล้าธรรมรัฐบาล
📆6/6/2026 1:07 PM
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น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ได้เปิดเผยความเห็นเกี่ยวกับมาตรการตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลได้ดำเนินการ โดยเน้นถึงการทบทวนมาตรการดังกล่าวอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุกลายเป็นผู้รับผลกระทบจากนโยบายที่เข้มงวดจนขาดมิติความเป็นมนุษย์

น. อ.

อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรคกล้าธรรม เปิดเผยว่า ตนขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนมาตรการตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษี โดยระบุว่า แม้จะเห็นด้วยกับการจัดระเบียบสวัสดิการของรัฐเพื่อให้งบประมาณภาษีของประชาชนตกถึงมือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง แต่เงื่อนไขล่าสุดที่กำหนดให้ผู้สูงอายุถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที หากบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษี พร้อมทั้งมีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังและให้ผู้ได้รับผลกระทบไปยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองนั้น เป็นมาตรการที่เข้มงวดเกินไป ขาดความยืดหยุ่น และไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมไทยน.

อ.

อนุดิษฐ์ กล่าวต่อว่า การใช้เงื่อนไขแบบเหมารวมว่า เมื่อมีการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแสดงว่าบิดามารดาได้รับการดูแลอย่างเพียงพอแล้ว เป็นการมองปัญหาจากตัวเลขบนกระดาษ โดยไม่เข้าใจโครงสร้างความยากจนที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เนื่องจากสิทธิลดหย่อนภาษีจากการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา จำนวน 30,000 บาทต่อปี คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยเพียงเดือนละ 2,500 บาท หรือวันละไม่ถึง 100 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพและค่ารักษาพยาบาลของผู้สูงอายุในปัจจุบั

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