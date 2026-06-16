น.ส.ภคมน แถลงกรณีโยกย้ายผู้ว่าภูเก็ตและแชทหลุดเรียกร้องตรวจสอบมูลฐานการทุจริต

น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ แถลงว่าการโยกย้ายผู้ว่าภูเก็ตเป็นการวัดพลังภายใน ไม่ใช่บทลงโทษ พร้อมเรียกร้องกระทรวงมหาดไทยสืบสวนแชท "ช่วยน้ำเงินด้วย" เพื่อถอนรากถอนโคนมาเฟียและคณะรับผลประโยชน์
นักการเมืองสภาบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน น. ส.
ภคมน หนุนอนันต์ แถลงประเด็นการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่มาจากเหตุการณ์แชทหลุดโดยกล่าวว่า การสั่งย้ายเมื่อเจอปัญหาไม่ได้เป็นวิธีแก้ไขที่แท้จริง การย้ายรองผู้ว่าฯ ไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาไม่ถือเป็นการลงโทษ แต่เป็นการทดลองพลังภายในของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น น. ส.
ภคมนได้ชี้ให้เห็นว่าผู้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องมีเส้นสายที่เกี่ยวพันกับการรับผลประโยชน์ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2566 แต่กระทรวงมหาดไทยเพิ่งรับทราบข้อมูลเมื่อไม่นานมานี้ ในส่วนของประเด็นแชทไลน์ที่มีข้อความ "ช่วยน้ำเงินด้วย" กมธ.
พัฒนาการเมือง ได้เชิญอธิบดีกรมการปกครองมาชี้แจง แต่เมื่ออธิบดีไม่สามารถเข้าร่วมได้ รองอธิบดีที่มาแทนได้ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามที่สื่อมวลชนรายงาน สิ่งนี้ทำให้ข้าราชการที่มีชื่อเสียงดีเสียขวัญกำลังใจ น. ส.
ภคมนจึงเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยชี้แจงความผิดของผู้เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่เพียงแค่ย้ายตำแหน่งไปทั่ว 77 จังหวัดเท่านั้น แต่ต้องทำการสืบสวนอย่างเต็มที่เพื่อถอนรากถอนโคนกลุ่มมาเฟียและคณะรับผลประโยชน์ที่อาจอยู่เบื้องหลังการกระทำเหล่านั้น นอกจากนี้ น. ส.
ภคมนยังเน้นว่าการวัดพลังระหว่างกลุ่มผู้บริหารในระดับสูงเป็นการแสดงละครตบตาประชาชน หากต้องการให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจริง ควรเปิดเผยข้อมูลว่าใครเป็นผู้กระทำความผิด มีสถานที่ใดที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริต และใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมด การเปิดเผยเหล่านี้จะทำให้สาธารณชนทั้งประเทศได้รับประโยชน์และความเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐต่อไป เพื่อเป็นการต่อสู้กับการทุจริตและการแทรกแซงการเลือกตั้ง กมธ.
พัฒนาการเมืองฯ จะดำเนินการสืบค้นข้อเท็จจริงต่อไปในสัปดาห์นี้ โดยได้เชิญปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. ) มาร่วมชี้แจงและตรวจสอบกรณีการแทรกแซงของเจ้าหน้าที่รัฐในการเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติการกระทำที่ผิดกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อความยุติธรรมของกระบวนการเลือกตั้งในประเท
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