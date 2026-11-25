น้ำแข็ง ทิพวรรณ เผยเรื่องราวก่อนจับหนุ่มเมียนมาจับหน้าอก ชี้เหตุเกิดคอนเสิร์ตบ้านบึง
น้ำแข็ง ทิพวรรณ เปิดใจกรณีหนุ่มเมียนมาแตะต้องขณะร้องเพลงที่คอนเสิร์ตบ้านบึง ยืนยันจะไกล่เกลี่ยที่ สภ.บ้านบึง วันที่ 28 พ.ย. ขอให้สังคมให้เกียรติซึ่งกันและกัน
นักร้องสาวชื่อดัง " ทิพวรรณ แสงทอง" หรือที่แฟน ๆ รู้จักกันในชื่อ "น้ำแข็ง" ได้ลุกขึ้นเปิดเผยรายละเอียดของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัด คอนเสิร์ต ที่อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี โดยยืนยันว่าตนเองต้องการให้เรื่องนี้จบลงด้วยการไกล่เกลี่ยมากกว่าการดำเนินคดีทางอาญาเพื่อเป็นบทเรียนแก่สังคม
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะที่คุณ "น้ำแข็ง" กำลังแสดงดนตรีบนเวทีและทำกิจกรรมจับมือทักทายแฟน ๆ ที่หน้าเวทีอย่างปกติ แต่เมื่อมีชายชาวเมียนมาคนหนึ่งในกลุ่มผู้ชมเอื้อมมือเข้ามาจับที่บริเวณหน้าอกของนักร้องสาวอย่างจงใจ ทำให้เกิดความตกใจและตื่นตระหนกในทันที ทั้งที่ยังคงพยายามรักษามืออาชีพและการแสดงให้ดำเนินต่อไปAlso read“อลงกรณ์”หวัง“ครม.ใหม่”เร่งแก้ปัญหา”โลกร้อน ท้องหิว”อย่าทำประเทศเสียโอกาสซ้ำรอย”เศรษฐา1“
รายละเอียดเหตุการณ์จับมือที่หน้าอก
นายวุฒิชัย สอนเวียง อายุ 41 ปี ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวของ "น้ำแข็ง" และเป็นที่รู้จักในชื่อ "ผู้จัดการอุ้ย" ได้ออกมาเล่าลำดับเหตุการณ์โดยละเอียดว่า ช่วงเวลาดังกล่าวมีการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์สดไปด้วยพร้อมกัน ชายคนดังกล่าวได้แอบลอบเข้ามาสัมผัสร่างกายโดยไม่ได้รับความยินยอม ซึ่งผู้จัดการอุ้ยที่เฝ้ามองเหตุการณ์อยู่จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าสกัดตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายไปมากกว่านี้
หลังจากที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้แล้ว ผู้จัดการอุ้ยได้แจ้งให้ "น้ำแข็ง" ทราบว่าสามารถควบคุมตัวได้แล้ว และเมื่อ "น้ำแข็ง" ขอไปดูหน้าผู้กระทำผิดเพื่อความมั่นใจ ตนจึงได้เดินลงไปดูที่จุดควบคุมตัว พบว่าชายคนดังกล่าวมีลักษณะทางกายภาพที่บ่งบอกถึงความเป็นชาวต่างชาติ ซึ่ง "น้ำแข็ง" ได้แสดงออกถึงความโกรธเกรี้ยวและสติแตกเล็กน้อยจากการถูกกระทำเช่นนี้
ปฏิกิริยาของนักร้องและข้อพิพาท
คุณ "น้ำแข็ง" เปิดเผยว่า ขณะนั้นตนเองรู้สึกโมโหมากและตกใจจนแทบร้องเพลงไม่จบ แต่ด้วยความรับผิดชอบต่องานการแสดง ตนจึงต้องฝืนใจร้องเพลงให้จบรอบก่อนจึงจะลงไปจัดการกับผู้ต้องหา เมื่อเผชิญหน้ากับชายชาวเมียนมาคนดังกล่าว ตนได้ตักเตือนว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ถูกต้อง แต่ด้วยความโกรธที่สะสมอยู่จึงเผลอใช้เท้าถีบหน้าชายคนดังกล่าวไปหนึ่งครั้งก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่และผู้จัดการพยายามดึงตัวไปห้ามปรามไว้ทัน
แม้ว่า "น้ำแข็ง" จะยอมรับว่าพฤติกรรมที่ตีกลับไปนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักวินัย แต่เนื่องจากเกิดจากการถูกกระทำก่อนและสติแตกจากความตกใจ ตนจึงขออภัยหากมีพฤติกรรมที่เกินเลย แต่ต้องการชี้ให้เห็นว่าศิลปินและผู้ที่ทำงานในวงการเพลงก็มีความรู้สึกเจ็บปวดและต้องการความปลอดภัยเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ในสังคม
แนวทางไกล่เกลี่ยและบทเรียนสู่สังคม
ล่าสุดในวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการกำหนดนัดหมายให้ทุกฝ่ายไปให้ปากคำและทำการไกล่เกลี่ยกันที่สถานีตำรวจภูธรบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ โดย "น้ำแข็ง" ได้ระบุชัดเจนว่ายังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีในขั้นต้น แต่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมช่วยอำนวยความยุติธรรมโดยสงบและให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้
ด้านคุณ "น้ำแข็ง" ได้ส่งสารถึงแฟน ๆ และสังคมโดยรวมว่า ศิลปินทุกคนให้ความสำคัญกับแฟนคลับและผู้ที่เดินทางมาชมการแสดงอย่างสุดความสามารถ แต่ขอให้ทุกคนเคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เพียงกับตัวนักร้องแต่รวมถึงบุคคลทุกคนในสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในอนาคต
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