น้ำแม่สายปนเปื้อนสารหนูสูง 28 เท่า ชาวบ้านตื่นตระหนก-เกษตรกังวล
สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 ยืนยันน้ำแม่สายปนเปื้อนสารหนูสูงถึง 28 เท่า มาตรฐาน เกษตรกรและชาวบ้านในลำปาง-เชียงราย จำใจอยู่ท่ามกลางวิกฤตน้ำประปาแห้ง ต้องพึ่งพารถน้ำแจกจ่าย
สถานการณ์วิกฤตคุณภาพน้ำใน แม่น้ำสาย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นประเด็นเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ โดยผลการตรวจสอบล่าสุดจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) ภายใต้ กรมควบคุมมลพิษ ยืนยันอย่างชัดเจนว่า คุณภาพน้ำในจุดดังกล่าวพบสารปนเปื้อน สารหนู ในปริมาณที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดถึง 28 เท่า
ยืนยันน้ำปนเปื้อนสารหนูสูง 28 เท่า มาตรฐาน
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานราชการระบุว่า ระดับความเข้มข้นของสารหนูที่ตรวจพบในน้ำแม่น้ำสายนั้น มีค่าสูงถึง 28 เท่าของเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง หากมีการบริโภคหรือนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักของการเกิดวิกฤตในครั้งนี้ มาจากการชะล้างหน้าดินบริเวณต้นน้ำที่สะสมสารพิษไว้ รวมถึงผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกหนักในเขตพื้นที่ต้นน้ำ ทำให้สารปนเปื้อนถูกพัดพาลงสู่ลำน้ำสายหลักอย่างรวดเร็วAlso readอิ่มใจ อิ่มบุญ “แม้ก กรธัสส์” ทำบุญวันเกิดกับแฟนคลับ เหมือนได้ชาร์จแบตให้ใจฟู
เกษตรและผู้บริโภคเผชิญความยากลำบาก
ผลกระทบนี้ส่ง波及วงกว้างไปยังเกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำสาย โดยเฉพาะในเขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดลำปาง ที่กำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำประปาสำหรับการผลิตและบริโภค น้ำประปาที่ผลิตจากแหล่งน้ำในแม่น้ำสายไม่สามารถนำออกมาใช้ได้เนื่องจากมีระดับสารพิษเกินมาตรฐาน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายความช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้าน เพื่อใช้เป็นน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคชั่วคราวเท่านั้น
เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมกังวลสารพิษแทรกซึม
นายสมาย มงคลคลี เกษตรกรอายุ 65 ปี ผู้ปลูกกระเทียมเพื่อส่งขายยังตลาดเช้าแม่สายมานานกว่า 30 ปี ได้ออกมาแสดงความรู้สึกกังวลใจอย่างสุดซึ้ง โดยระบุว่าสวนของตนตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำสายเพียงประมาณ 200 เมตร ซึ่งในระยะใกล้เช่นนี้ เขามีความหวาดกลัวว่าสารพิษจากน้ำจะแทรกซึมเข้าสู่ดินและรากของต้นกระเทียม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค แม้ว่าเขาจะรู้สึกอึดอัดและหมดแรงในการต่อสู้กับปัญหาเนื่องจากเป็นเพียงชาวบ้านตัวเล็ก ๆ ที่ไม่มีอำนาจต่อรองก็ตาม
มาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนและความหวังต่อรัฐบาล
ในปัจจุบัน ประชาชนในพื้นที่ต้องจำใจดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับน้ำที่มีสารหนูปนเปื้อน ด้วยความไม่มีความรู้และช่องทางในการเรียกร้องความยุติธรรมหรือการแก้ไขปัญหาระดับโครงสร้าง นายสมายและเพื่อนบ้านจึงทำได้เพียงก้มหน้ารับชะตากรรมและรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ความหวังในการแก้ปัญหาเชิงระบบและอนาคต
วิกฤตน้ำแม่น้ำสายครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมชั่วคราว แต่เป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจในชุมชนชายแดน หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต้นน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างเข้มข้น และหาแหล่งน้ำสำรองที่ปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความวิตกกังวลและprotect สุขภาพของประชาชนในระยะยาว
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