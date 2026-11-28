น้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดพุ่งรับความเสี่ยงอุปทานกลางตะวันออก
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน หลังเกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและโรงกลั่นในซาอุดีอาระเบีย สร้างความกังวลต่ออุปทาน
ราคา น้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) สำหรับส่งมอบเดือนมกราคม ปรับตัวลดลง 1.13 ดอลลาร์ สู่ระดับ 95.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน ท่ามกลางความผันผวนของการซื้อขายในตลาดนิวยอร์ก แม้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้นจากการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
เบรนท์ยุติการลดลงติดต่อกัน 3 สัปดาห์
สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์สามารถยุติภาวะการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ และปิดทำยอดบวกขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ได้เป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยปัจจัยหลักมาจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการขาดแคลนอุปทานน้ำมันจากภูมิภาคตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญAlso readศาลแจงคืนคำฟ้อง สว.สำรอง คดีฮั้วสว. ชี้ไม่เผยช่องหลักฐานให้ชัดเจน กลับมาทำใหม่ใน 15 วัน
เหตุการณ์โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของซาอุดีอาระเบีย เป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้ราคาตลาดฟื้นตัวขึ้นมาได้ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ แม้ว่าจะไม่สามารถทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ตามเป้าหมายของตลาด
ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซและอิหร่าน
อิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันทั่วโลก โดยที่ปรึกษาของผู้นำสูงสุดอิหร่านได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะยังคงปิดล้อมช่องแคบดังกล่าวต่อไป และพร้อมที่จะฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าระหว่างประเทศอย่างเปิดเผย
กองทัพสหรัฐอเมริกายืนยันว่า ได้ดำเนินการปิดใช้งานเรือพาณิชย์ลำหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดี หลังเรือลำดังกล่าวพยายามฝ่าฟันการปิดล้อมทางทะเลที่สหรัฐอเมริกากำหนดไว้เพื่อจำกัดอิทธิพลของอิหร่านในภูมิภาคนี้ ทำให้ความขัดแย้งทางทะเลทวีความรุนแรงและสร้างความไม่แน่นอนให้กับห่วงโซ่อุปทานพลังงาน
Saudi Aramco遭袭与基础设施损失
กระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่า โรงกลั่นน้ำมัน Jazan ของบริษัท Saudi Aramco ต้องระงับการดำเนินงานบางส่วนเป็นการชั่วคราว หลังจากตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยวัตถุระเบิดเมื่อวันพฤหัสบดี ส่งผลให้มีพนักงานเสียชีวิต 1 ราย นับเป็นความสูญเสียครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นกับสถานประกอบการสำคัญของประเทศ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากกลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน Ras Tanura ซึ่งเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเป็นศูนย์กลางสำคัญในการส่งออกน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบีย ทำให้ตลาดเกิดความตื่นตระหนกต่อความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหลัก
มุมมองนักวิเคราะห์และแนวโน้มราคา
นักวิเคราะห์ชี้ว่า การโจมตีสถานประกอบการด้านพลังงานและเรือบรรทุกน้ำมันในตะวันออกกลาง ทำให้ตลาดกลับมาให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่อุปทานน้ำมันจะหยุดชะงักอีกครั้ง หลังในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันได้ปรับตัวลงเนื่องจากการคลายความกังวลของผู้ลงทุนหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา
ราคาสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์เช่นกัน ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่ผันผวน แต่ปัจจัยด้านอุปทานจากตะวันออกกลางยังคงเป็นธีมหลักที่กดดันให้ตลาดต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านราคาในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป
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