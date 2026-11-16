น้ำมันและหุ้นสหรัฐฯ ดิ่งรุนแรง เจนเซ่น หวง ลาออก เอ็นวิเดีย ทองคำแตะต่ำสุดรอบปี
ตลาดการเงินผันผวนรุนแรงเมื่อราคาน้ำมันและทองคำปรับฐานลง ส่วนดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พังทลายจากการลาออกของเจิ้งเซิง หวง ซีอีโอเอ็นวิเดีย ความกังวลเรื่องอุปทานล้นตลาดและนโยบายชิปใหม่ส่งผลกระทบทั่วตลาด
ตลาดการเงินโลกเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2024 เมื่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลักและดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยสถานการณ์นี้ถูกขับเคลื่อนด้วยหลายปัจจัยประกอบกัน ทั้งความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันที่อาจล้นตลาดในอนาคตอันใกล้ ข่าวการลาออกอย่างกะทันหันของ เจนเซ่น หง ซีอีโอแห่ง เอ็นวิเดีย และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ราคาน้ำมันดิบทั้งชนิดเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต และเบรนท์ ทะเลเหนือลอนดอน ลดลงเกิน 2 ดอลลาร์ต่อบาเรลในวันดังกล่าว โดยสัญญาน้ำมันดิบไลต์สวีตครูดงวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 2.84 ดอลลาร์ ปิดที่ 85.72 ดอลลาร์ต่อบาเรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนมกราคม ลดลง 3.40 ดอลลาร์ ปิดที่ 92.44 ดอลลาร์ต่อบาเรล การปรับฐานของราคาน้ำมันสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนผ่านจากภาวะขาดแคลนไปสู่ภาวะอุปทานส่วนเกินที่ตลาดเริ่มคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนAlso readอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องสารวัตรซัวในคดีพนันออนไลน์และอั้งยี่ ส่วนคดีแทนไทสุดอัยการชี้ขาดไม่ฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่ชัดเจน
ไออีเอ เตือนอุปทานน้ำมันล้นตลาด ไตรมาส 4 นี้
สำนักงานพลังงานสากล หรือ ไออีเอ ได้ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2024 ว่าตลาดน้ำมันโลกกำลังจะเข้าสู่ภาวะล้นตลาดในไตรมาส 4 ของปีนี้ ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงลบต่อราคาจากคำคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ชี้ขาดแคลน ทบวงพลังงานสากลระบุว่า อุปทานน้ำมันโดยเฉลี่ยในไตรมาส 4 จะอยู่ที่ประมาณ 105 ล้านบาเรลต่อวัน ซึ่งสูงกว่าอุปสงค์ที่ประเมินไว้ประมาณ 1.7 ล้านบาเรลต่อวัน ภาวะอุปทานล้นตลาดนี้เกิดจากการฟื้นตัวของส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางที่รวดเร็วเกินกว่าการเติบโตของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลก แม้ว่าจะยังคงมีการโจมตีเรือขนส่งในภูมิภาคเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม
หุ้นสหรัฐฯ พังทลายจากข่าวลาออกของเจิ้งเซิง หง
วอลล์สตรีทปิดตลาดในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2024 ด้วยแนวโน้มขาลงอย่างหนัก โดยดัชนีดาวโจนส์ลดลง 739.38 จุด หรือ 1.41 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 51,608.17 จุด ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลง 145.08 จุด หรือ 1.92 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 7,416.59 จุด และดัชนีแนสแดックซึ่งเป็นตลาดเทคโนโลยีหลักลดลง 626.52 จุด หรือ 2.49 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 24,509.76 จุด เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการประกาศลาออกจากตำแหน่งซีอีโอของ เจิ้งเซิง หง ซึ่งเป็นผู้นำสำคัญในวงการชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ เอ็นวิเดีย การจากไปของเขาสร้างความตื่นตระหนกและลดความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ผลกระทบเชิงลึกต่อตลาดหุ้นและการเมืองระหว่างประเทศ
การลาออกอย่างกะทันหันของเจิ้งเซิง หง ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อหุ้นของ เอ็นวิเดีย โดยราคาหุ้นลดลง 4.2% และส่งผลต่อเนื่องไปยังหุ้นกลุ่ม "Magnificent Seven" หรือบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เจ็ดแห่งที่ปรับตัวลดลงถ้วนหน้า ความไม่แน่นอนนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อรายงานผลประกอบการของ เอ็นวิเดีย ที่จะมีกำหนดเปิดเผยในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2024 นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความคาดหวังต่อการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนครั้งแรก (IPO) ของ แอนโทรปิก (Anthropic) ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ด้านสถานการณ์ระหว่างประเทศ รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้กำหนดกฎระเบียบใหม่เพื่อจำกัดการเข้าถึงชิป AI คุณภาพสูงจากบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ ก่อนการประชุมที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ซึ่งเกิดจากความกังวลเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาวที่เชื่อมโยงกับกรณีสายลับจีน
ทองคำปรับตัวลงต่ำสุดในรอบหนึ่งปีจากดอกเบี้ยเฟด
ในส่วนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ราคาน้ำมันปรับฐานลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับจุดสูงสุด แต่ราคาทองคำกลับเผชิญแรงขายหนักจนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2024 ราคาน้ำมันทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 0.9% ปิดที่ 3,853.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สาเหตุหลักของการปรับตัวลงของทองคำมาจากความแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดการณ์กันว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า ส่งผลให้สินทรัพย์ไม่มีดอกเบี้ยอย่างทองคำ失去ความน่าสนใจต่อผู้ลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
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