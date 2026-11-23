น้ำมันดิ่งต่ำสุด 3 เดือน ทองคำแข็งค่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกแรง
ราคาน้ำมันร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน หลังลิเบียส่งออกได้ ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯ และทองคำฟื้นตัวแรง รับมือข้อมูลเงินเฟ้อและข่าวดีด้านบริหารเอ็นวิเดีย
ตลาดพลังงานโลกผันผวนอย่างรุนแรงในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน เมื่อ ราคาน้ำมัน ดิบร่วงลงกว่า 3 ดอลลาร์ต่อ Barrel และแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ปัจจัยหลักมาจากความหวังว่าอุปทานจากภูมิภาคตะวันออกกลางจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย ลิเบีย ได้กลับมาเปิดใช้งานท่อลำเลียงน้ำมันอีกครั้ง ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็ปิดในแดนบวกอย่างโดดเด่น ได้รับแรงหนุนจากข่าวดีด้านโครงสร้างการบริหารของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
ราคาน้ำมันดิ่งต่ำสุด 3 เดือน จากอุปทานลิเบียเพิ่ม
ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ปรับตัวลดลง 3.24 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 80.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมกราคม ลดลง 3.20 ดอลลาร์ ปิดที่ 89.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การปรับةลงของราคานี้สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนต่อสถานการณ์อุปทานที่อาจล้นตลาดในอนาคตอันใกล้Also readNvidia แต่งตั้ง เจนสัน หวง กลับมาตำแหน่ง CEO และประธานบริษัทอีกครั้ง
ลิเบียส่งน้ำมันผ่านท่อซาฮารา และเจพีมอร์แกนเตือนราคาตก
ท่อลำเลียงน้ำมันซาฮาราของลิเบียกลับมาเปิดปฏิบัติการอีกครั้งอย่างเป็นทางการ ทำให้มวลน้ำมันดิบเริ่มไหลเข้าสู่คลังจัดเก็บที่ศูนย์อาคาคัสในเมืองซาวิยาแล้ว ซึ่งประธานบริษัทเนทันแนล ออล คอร์ป ได้ยืนยันข้อมูลดังกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน ปัจจัยด้านอุปทานนี้ส่งผลให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่อย่าง เจพีมอร์แกน ได้ปรับลดแนวโน้มราคาน้ำมันดิบ โดยคาดว่าจะลดลงแตะระดับราวๆ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2027
เจนเซ่น หวง กลับมาคุมบังเหียนเอ็นวิเดีย ตลาดหุ้นสหรัฐฯ บวกแรง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดในแดนบวกอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน หลังจากบริษัท ชิปเทคโนโลยีรายใหญ่ เอ็นวิเดีย ประกาศแต่งตั้งให้ เจนเซ่น หวง กลับมาดำรงตำแหน่งซีอีอีโออีกครั้ง ซึ่งเป็นการตัดสินใจของบอร์ดบริหารหลังจากที่ผู้บริหารรายนี้เพิ่งลาออกไปเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีการเปิดเผยข่าวความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ก็ออกมายืนยันว่าเขาบรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมการบริหารของ เอ็นวิเดีย เพื่อฟื้นฟูผู้นำคนเดิมเข้ามาบริหาร
ดาวโจนส์และแนสแดคพุ่งสูงสุดรอบ 2 ทศวรรษ รับความหวัง AI
หุ้นของ เอ็นวิเดีย พุ่งขึ้น 31% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นในวันเดียวมากที่สุดในรอบกว่า 2 ทศวรรษ และเป็นการขับเคลื่อนให้บรรดานักลงทุนหวนกลับเข้าถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลังจากที่มีการเทขายออกอย่างหนักในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า ตัวชี้วัดตลาดสำคัญอย่างดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 1,447.98 จุด หรือคิดเป็น 3.01 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 49,595.31 จุด ขณะที่ดัชนี เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 326.78 จุด หรือ 4.73 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 7,237.17 จุด และดัชนี แนสแดค ก็พุ่งขึ้น 1,471.82 จุด หรือ 6.51 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 24,089.56 จุด
ทองคำฟื้นตัวจับตาเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยเฟด
ในส่วนของตลาดโภคภัณฑ์อื่นๆ ราคาทองคำก็มีการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญจากรดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน โดยนักลงทุนเริ่มเข้าทำการซื้อเก็งกำไรอีกครั้ง หลังจากตลาดจับตาส่งข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะเผยแพร่เร็วๆ นี้ เพื่อหาเงื่อนงำเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าของทองคำ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4% ปิดที่ระดับ 3,653.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
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