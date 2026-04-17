น้ำมันสำรองไทยเพียงพอ 109 วัน กองทุนน้ำมันติดลบ 6.1 หมื่นล้านบาท ท่ามกลางความผันผวนตลาดโลก

กระทรวงพลังงานรายงานสถานการณ์พลังงานไทย ชี้ปริมาณน้ำมันสำรองมีเพียงพอต่อการใช้งาน 109 วัน ขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ 61,705 ล้านบาท ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
กระทรวง พลังงาน เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ พลังงาน ของประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปริมาณ น้ำมันสำรอง ที่เพียงพอต่อการใช้งานนาน 109 วัน ในขณะเดียวกัน ฐานะ กองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิงยังคงติดลบเป็นจำนวนมากถึง 61,705 ล้านบาท ข้อมูลนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 โดยครอบคลุมทั้งปริมาณสำรอง การผลิตและการจำหน่ายน้ำมันกลุ่มดีเซล รวมถึงฐานะทางการเงินของ กองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลกยังคงเป็นความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง แม้จะมีความพยายามทางการทูตหลายประการ เช่น การเตรียมการหารือรอบสองระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านผ่านปากีสถาน และการประกาศข้อตกลงหยุดยิง 10 วันระหว่างอิสราเอลและเลบานอนโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ แต่ในอีกด้านหนึ่ง สหรัฐฯ ก็ได้ขยายขอบเขตการปิดล้อมทางทะเลต่อเรือของอิหร่าน พร้อมทั้งส่งสัญญาณถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินหากการเจรจาไม่ประสบความคืบหน้า
ความขัดแย้งของสัญญาณเหล่านี้ทำให้ตลาดพลังงานมีความผันผวนอย่างมาก โดยราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 จากความกังวลด้านอุปทาน ก่อนจะย่อตัวลงในเช้าวันที่ 17 เมษายน 2569 จากข่าวการหยุดยิงและความหวังจากการเจรจารอบใหม่ ราคาน้ำมัน WTI ซื้อขายในช่วง 92.90-93.68 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ราคาน้ำมัน Brent อยู่ที่ 97.94-98.67 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และราคาน้ำมัน Dubai ทรงตัวอยู่ที่ 105.51 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง ซึ่งข้อตกลงสันติภาพอาจไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที
สำหรับปริมาณน้ำมันสำรองภายในประเทศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2569 ประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ประมาณ 109 วัน โดยแบ่งเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมาย 25 วัน น้ำมันสำรองเพื่อการค้า 24 วัน น้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่ง 38 วัน และน้ำมันที่ได้รับการยืนยันการจัดหาแล้ว 22 วัน ในส่วนของการผลิตและการจำหน่ายน้ำมันกลุ่มดีเซล ณ วันที่ 15 เมษายน 2569 ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำมันดีเซลได้ถึง 80.71 ล้านลิตร และมีการจำหน่ายไป 54.47 ล้านลิตร
เมื่อพิจารณาราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศตามข้อมูลจาก ปตท. จะพบว่า ราคาน้ำมันดีเซล (B7) อยู่ที่ 42.90 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซล (B20) อยู่ที่ 35.90 บาทต่อลิตร น้ำมันเบนซิน (E20) อยู่ที่ 35.45 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (95) อยู่ที่ 42.45 บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (91) อยู่ที่ 42.08 บาทต่อลิตร หากเปรียบเทียบราคาน้ำมันขายปลีกของไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ราคาน้ำมันเบนซินของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 42.45 บาทต่อลิตร ในขณะที่ประเทศกัมพูชา ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว เมียนมา และสิงคโปร์ มีราคาน้ำมันเบนซินอยู่ในช่วง 48.65-86.98 บาทต่อลิตร ส่วนราคาน้ำมันดีเซลของไทยอยู่ที่ 42.90 บาทต่อลิตร เมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว เมียนมา และสิงคโปร์ ซึ่งมีราคาอยู่ในช่วง 49.89-117.65 บาทต่อลิตร
ในด้านประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 17 เมษายน 2569 สถานะยังคงเป็นลบ โดยมีจำนวนถึง 61,705 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการชดเชยน้ำมันดีเซลที่สูงถึงประมาณ 185.76 ล้านบาทต่อวัน ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความท้าทายในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานภายในประเทศ ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกและต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้น
สถานการณ์นี้จำเป็นต้องมีการพิจารณาแนวทางแก้ไขอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบพลังงานของประเทศจะมีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว การพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงในปริมาณมากประกอบกับราคาในตลาดโลกที่คาดการณ์ได้ยาก ทำให้กองทุนน้ำมันต้องแบกรับภาระต้นทุนส่วนต่างอย่างต่อเนื่อง กระทรวงพลังงานจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน
การบริหารจัดการปริมาณสำรองน้ำมันที่มีอยู่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน แต่หากสถานการณ์ความไม่แน่นอนยังคงยืดเยื้อ การพึ่งพาการผลิตภายในประเทศและแหล่งพลังงานทางเลือกที่มีต้นทุนคงที่มากขึ้น อาจเป็นแนวทางที่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างจริงจังต่อไป เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบพลังงานไทย
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
