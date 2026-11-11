น้ำมันขยับขึ้น 1% ไอรอนยืนกรานไม่ย้าย核.material สหรัฐตลาดหุ้นบวกแรง ทองแดงลด
ราคาน้ำมันดิบพุ่งแตะ 86.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังอิหร่านประกาศไม่ยอมย้ายวัสดุ핵.material สหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกแรงจากหุ้น CoreWeave และ NVIDIA ราคาทองคำปรับลดต่อเนื่องตามดอลลาร์แข็งค่า
สถานการณ์ตลาดพลังงานและตลาดการเงินโลกในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน呈现出mixed signals โดย ราคาน้ำมัน ดิบปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละหนึ่ง จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ขณะที่ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับแสดงพลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งได้รับแรงหนุนจากผลการประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ส่วนตลาด ทองคำ ยังคงอยู่ในเทรนด์ขาลงต่อเนื่อง
ปัจจัยหนุนราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเทอร์มีเดียต หรือไลท์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 49 เซนต์ ปิดที่ 86.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนต์จากทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 1.27 ดอลลาร์ ปิดที่ 92.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การปรับขึ้นครั้งนี้เกิดหลังจากก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันเคยปรับตัวลดลงกว่า 3 ดอลลาร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หลังจากสหรัฐฯลดความสำคัญของความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมกับอิหร่านAlso readPanduit เปิดตัว 4 โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์และไฟเบอร์ VSSF
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันฟื้่นตัวกลับมาได้คือ คำประกาศจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านที่ระบุว่าเตหะรานจะไม่ยอมให้มีการเคลื่อนย้ายวัสดุ核.material เสริมสมรรถนะใดๆออกนอกประเทศ ซึ่งเป็นจุดยืนที่แข็งกร้าวและขัดกับเป้าหมายของสหรัฐฯที่ต้องการให้ประเด็น核.material เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงคราม
ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกแรงจากกลุ่มเทคโนโลยี
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯทั้งสามตัวหลักปิดในแดนบวกอย่างชัดเจนในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน โดยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 254.60 จุด หรือร้อยละ 0.49 ปิดที่ 52,486.49 จุด เอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้น 98.45 จุด หรือร้อยละ 1.31 ปิดที่ 7,619.38 จุด และแนสแดคเพิ่มขึ้น 400.31 จุด หรือร้อยละ 1.60 ปิดที่ 25,466.19 จุด แรงซื้อหลักมาจากกลุ่มเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่
หุ้นของ CoreWeave บริษัทรายใหม่ที่ให้บริการระบบคลาวด์ยุคใหม่พุ่งขึ้นกว่าร้อยละ 20 ทะลุระดับสูงสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ และปรับขึ้นในวันเดียวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดในรอบกว่าสามเดือน หลังบริษัทประกาศว่าจะสามารถทำกำไรได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2028 โดยการคำนวณบนพื้นฐานที่ผ่านปรับปรุงตัวเลขแล้ว ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนว่าอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและความผูกพันจากลูกค้าจะสามารถรองรับการขยายธุรกิจที่ใช้เงินกู้ได้
หุ้นของ NVIDIA ก็ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 3.8 หลังจากที่เคยดิ่งลงหนักและสูญเสียมูลค่าตลาดไปกว่า 430,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงสองวันก่อนหน้า ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับข่าวคราวความฉาวโฉ่ของเจนเซ่น หวง ซีอีโอของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนักธุรกิจหญิงรายหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับจีน
ทองคำปรับลดตามดอลลาร์แข็งค่า
ราคาทองคำปรับลดลงต่อเนื่องในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน โดยราคาทองคำยูเอสโกลด์ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลงร้อยละ 0.7 ปิดที่ 4,000.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ การลดลงนี้ได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินคาดและท่าทีที่แข็งกร้าวของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
ความกังวลที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่มากกว่าเดิมในเดือนหน้า ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบสำหรับสินทรัพย์อย่างทองคำที่มักมีความเคลื่อนไหวสวนทางกับดอลลาร์ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการทูตระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านที่ยังคงปะทุขึ้นซ้ำๆ ทำให้ตลาดการเงินต้องปรับสมดุลความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนยังคงจับตาดูความคืบหน้าของการเจรจาและท่าทีของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิด
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