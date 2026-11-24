น้ำมันดิบพุ่งแรง 2 ดอลลาร์ เหตุโจมตีฮอร์มุซ วอลล์สตรีทผสมทองคำร่วง
ราคาพลังงานขยับขึ้นกว่า 2 ดอลลาร์หลังเรือถูกโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสานโดยกลุ่มเทคโนโลยีและ NVIDIA ดิ่งหนัก ขณะทองคำร่วงแรง 2% จากสัญญาณดอกเบี้ยFedที่เข้มงวด
ราคาน้ำมันดิบ ปรับตัวพุ่งขึ้นมากกว่า 2 ดอลลาร์สหรัฐ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2025 หลังจากเกิดเหตุโจมตีเรือบรรทุกสินค้าหลายลำบริเวณใกล้ ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนถึงความกังวลด้านอุปทานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดโลก
ราคาพลังงานพุ่งแรง เหตุโจมตีใกล้ฮอร์มุซ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 1.88 ดอลลาร์ ปิดที่ 82.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 2.03 ดอลลาร์ ปิดที่ 91.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลAlso readPi Daily ตลาดหุ้นโลกเริ่มไร้ปัจจัยหลังสะท้อน FED แล้ว Focus นักลงทุนของสหรัฐฯ เมื่อคืนจับจ้องที่ NVIDIA
ศูนย์ปฏิบัติการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) ยืนยันในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2025 ว่าเมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2025 มีเรือทั้งหมด 3 ลำ ถูกโจมตีโดยวัตถุที่ไม่ทราบชนิด ขณะที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลอย่างรุนแรงเกี่ยวกับความมั่นคงของเส้นทางขนส่งน้ำมัน
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ออกคำกล่าวอ้างว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งตกเป็นเป้าหมาย เนื่องจากล่องเรือในเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ การอ้างสิทธิ์นี้เพิ่มมิติของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ลงในวิกฤตพลังงานที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น
วอลล์สตรีทปิดผสมผสาน กลุ่มเทคโนโลยีรับแรงกดดัน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2025 ในทิศทางผสมผสาน โดยได้รับแรงฉุดจากกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีและ NVIDIA ที่ปรับตัวลงแรง หลังพุ่งขึ้นอย่างหนักในวันก่อนหน้า ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 423.39 จุด หรือ 0.85 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 50,018.70 จุด
อย่างไรก็ตาม ดัชนีเอสแอนด์พี500 ลดลง 36.08 จุด หรือ 0.50 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 7,201.09 จุด และดัชนีแนสแดค ลดลง 356.02 จุด หรือ 1.48 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 23,733.54 จุด หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดในดัชนี S&P 500
NVIDIA และนโยบายภาษีใหม่กระทบความเชื่อมั่น
หุ้นของ NVIDIA ปรับตัวลดลงในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2025 ขณะที่นักลงทุนต่างประเมินผลกระทบจากการที่ เจนเซ่น หวง กลับมาดำรงตำแหน่งซีอีโออีกครั้ง หลังลาออกไปเมื่อต้นเดือนจากเรื่องอื้อฉาวความสัมพันธ์เชิงชู้สาวนอกสมรส ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์กับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับชาวจีน
ตลาดและราคาหุ้นของ NVIDIA พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีการปรับฐานลงมาในภายหลัง โดยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการเมืองและธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการกลับมาของเขาในตลาดที่ละเอียดอ่อน
ขณะเดียวกัน รอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เตรียมที่จะเปิดเผยผลการสอบสวนเร็วๆ นี้ เพื่อรับมือกับปัญหาการผลิตภาคอุตสาหกรรมเกินความจำเป็นในกลุ่มประเทศคู่ค้าหลักของสหรัฐฯ จำนวน 16 ชาติ ซึ่งอาจนำไปสู่การกำหนดภาษีนำเข้าใหม่สำหรับสินค้าหลากหลายประเภท
ทองคำร่วงแรง จากสัญญาณดอกเบี้ย Federal Reserve
ราคาทองคำร่วงลง 2% ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2025 ตามแรงกดดันจากกรณีที่บรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Federal Reserve ส่งสัญญาณอย่างแข็งกร้าวและหนักแน่น เกี่ยวกับการคาดหมายว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
ราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 2.6% ปิดที่ 3,557.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของสินทรัพย์หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเติบโตของอัตราดอกเบี้ยที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของทองคำในตลาดโลก
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy