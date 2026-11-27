น้ำตาล พิจักขณา เปิดใจดราม่า ท็อป ทศพล ขอแจ็คกี้ ชาเคอลีน เป็นแฟน เมื่อหนังทำเงิน 100 ล้าน
น้ำตาล พิจักขณา ชี้แจงกรณีท็อป ทศพล ประกาศขอแจ็คกี้ ชาเคอลีน เป็นแฟนหากหนังทำเงิน 100 ล้าน ยืนยันเป็นเพียงมุกแซวกันเล่น ไม่ได้เอารางวัลหนังมาเป็นตัวประกันความรัก
นักแสดงสาว น้ำตาล พิจักขณา กุมมือและออกมายืนยันชัดเจนว่าเรื่องราวการขอคบหาของ ท็อป ทศพล ที่มีต่อ แจ็คกี้ ชาเคอลีน นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายได้ของภาพยนตร์แต่อย่างใด โดย น้ำตาล พิจักขณา ได้ออกมาชี้แจงถึงกระแสข่าวที่ชาวโซเชียลต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการเอางบประมาณหรือรายได้หนังมาเป็นตัวประกันในความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวคู่นี้ โดยระบุว่านี่เป็นเพียงมุกตลกหรือโมเมนต์หยอกกันสนุกๆ ระหว่างเพื่อนฝูงในวงการที่คุยกันมาก่อนหน้างานกาล่าแล้ว
ต้นกำเนิดมุกแซวกันเล่นก่อนวันงานกาล่า
น้ำตาล พิจักขณา อธิบายรายละเอียดว่าต้นตอของประโยคยอดฮิตนี้เกิดขึ้นจากการพูดคุยกันแบบกันเองและหยอกเย้ากันอย่างสนุกสนานในกลุ่มเพื่อน โดย ท็อป ทศพล และ แจ็คกี้ ชาเคอลีน เป็นเพื่อนสนิทกันและมีการคุยกันหลังบ้านมาก่อนแล้ว ไม่ได้มีการยัดเยียดเงื่อนไขใดๆ เข้าไป มุกที่ว่า "ถ้าหนังทำรายได้ 100 ล้านจะขอแฟน" นั้นเป็นเพียงการแซวกันเล่นๆ ในวงสนทนาเล็กๆ ของเพื่อนฝูงซึ่งกันและกันAlso readFutureSkill เปิดผลสำรวจ 100 องค์กร ชี้ 3 ทักษะแรงงานไทยปี 2027
ในขณะนั้นน้ำตาล พิจักขณา ซึ่งเป็นเพื่อนแท้ของ แจ็คกี้ ชาเคอลีน ก็รับฟังและเห็นว่าทั้งสองคนมีความเข้ากันได้ดีในด้านอารมณ์และความรักครอบครัว การที่ ท็อป ทศพล หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในงานกาล่าจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะเป็นการสานต่อมุกที่คุยกันไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่ใช่การวางแผนตลาดภาพยนตร์แต่อย่างใด
ยืนยันความสัมพันธ์ไม่ผูกติดกับตัวเลขรายได้
สำหรับประเด็นร้อนแรงที่หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเอาเรื่องรายได้ 100 ล้านมาเป็นเงื่อนไขน้ำตาล พิจักขณา ได้ออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่ใช่เลย โดยระบุว่าความรักเป็นเรื่องของเคมีและความเข้าใจระหว่างบุคคลสองคน ไม่อาจใช้ตัวเลขทางการเงินมาวัดผลหรือกำหนดความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ได้
น้ำตาล พิจักขณา ระบุว่าไม่ว่ารายได้จะถึง 100 ล้านบาทหรือไม่ ความรักของทั้งคู่ก็ขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองคนคลิกกันมากแค่ไหนและ愿意พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางใด หากคนสองคนเข้ากันไม่ได้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแค่เพราะหนังทำรายได้ไม่达标 ในทางกลับกันหากทั้งสองคนรักและเข้าใจกัน การจะคบกันหรือไม่ก็ย่อมขึ้นอยู่กับใจของคนสองคนนั้นจริงๆ
นอกจากนี้ นักแสดงสาวรายนี้ยังกล่าวเสริมว่า ตัวเลข 100 ล้านบาทนั้นเป็นเป้าหมายที่ดีที่ทุกคนในทีมอยากเห็นความสำเร็จร่วมกัน การที่ ท็อป ทศพล พูดออกมาในงานนั้นแสดงให้เห็นถึงความน่ารักและการให้เกียรติเพื่อน ซึ่งเป็นการแสดงออกในมุมบวกที่ชวนให้ผู้คนมีความสุข ไม่ใช่การเอารถแข่งมาเป็นเดิมพันความรักแต่อย่างใด
เสียงเชียร์จากเพื่อนและท่าทีต่อความสัมพันธ์
ทางด้านของ กรัฐศกข์ พึ่งแสง หรือที่รู้จักกันในชื่อ กรท วรินทร ก็ได้ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนความสัมพันธ์นี้โดยชัดเจน โดยน้ำตาล พิจักขณา ได้ช่วยแก้ข่าวว่า กรท ไม่ได้มีการอกหักหรือรู้สึกเสียใจกับเรื่องใด ๆ แต่อย่างใด สิ่งที่ กรท ทำนั้นเป็นเพียงการแสดงออกถึงความเสียใจในเกมฟุตบอลของทีมที่เขารัก ไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว
น้ำตาล พิจักขณา กล่าวชื่นชม กรท วรินทร ว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักมาก และมองว่ามุกแซว之间 กรท กับ แจ็คกี้ เป็นมุกที่ดูขรึมและน่ารักในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่ง กรท ก็ยินดีและเชียร์ให้เพื่อน ๆ ของเขาทั้งคู่มีความสำเร็จทั้งด้านงานและเรื่องส่วนตัว
สำหรับตัวน้ำตาล พิจักขณา เองแม้จะไม่ได้เชียร์อย่างเปิดเผยแบบจัดหนักจัดเต็มแต่ก็ส่งกำลังใจให้ทั้งสองคน โดยแนะนำว่า แจ็คกี้ ชาเคอลีน ควรเลือกคนที่ทำให้ชีวิตมีความสุขและเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปได้มากกว่าจะฟังแค่คำบอกเล่าของคนรอบข้าง ความสุขที่แท้จริงต้องมาจากความรู้สึกของตนเองเป็นหลัก
มุมมองต่อสังคมและกระแสข่าวในวงการ
ท้ายที่สุดน้ำตาล พิจักขณา ได้สะท้อนมุมมองต่อสังคมไทยว่าในปัจจุบันผู้คนมีความเครียดและเรื่องราวน่าหนักใจมากมายอยู่แล้ว การที่เห็นข่าวความรักในเชิงบวกและมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่ดี ควรพิจารณาในแง่บวกและมองว่าเป็นโมเมนต์น่ารัก ๆ ในวงการบันเทิง แทนที่จะไปตีความว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์หรือใช้ความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือการตลาด
ทั้งนี้ น้ำตาล พิจักขณา ยังคงหวังดีให้ทั้ง ท็อป ทศพล และ แจ็คกี้ ชาเคอลีน ประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานที่หนังจะทำรายได้ 100 ล้านได้ตามเป้าหมาย และในความสัมพันธ์ที่อาจพัฒนาไปสู่ขั้นต่อไปในอนาคต หากทั้งสองคนพร้อมและรู้สึกดีต่อกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เพื่อนสนิทในวงการอวยพรและส่งกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยเช่นกัน
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