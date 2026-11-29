น้ำท่วมสุราษฎร์ธานี ปชช.เสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต ผู้ว่าฯเร่งเยียวยา
ฝนตกหนักในสุราษฎร์ธานีทำน้ำท่วมขัง อ.เมืองและพุนพิน พบผู้เสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต 1 ราย ผู้ว่าฯประกาศพื้นที่ประสบภัย พร้อมเตือนระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในน้ำท่วม
สถานการณ์น้ำท่วมขังรอการระบายในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี และอำเภอพุนพินอย่างหนัก โดยเหตุการณ์นี้ได้สร้างความสูญเสียถึงชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทำให้เกิดคำเตือนอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมขัง
สถานการณ์น้ำท่วมขังรอการระบาย
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องเผชิญกับฝนตกหนักหลายจุดเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ทัน จนเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังรอการระบายในจุดสำคัญหลายแห่ง นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงร่วมกับ พ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายสงบ สะโตน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีAlso read“ยิปซี ศรีสาคร” จากศิลปินเพลงแหล่-หมอทำขวัญนาค สู่เวทีนางงามคว้ามงฯ “มิสแกรนด์สุพรรณบุรี 2027”
ทีมเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานการณ์บริเวณสี่แยกโกเตง สี่แยกนิสสัน หน้าบ้านเรือนเก่าในตำบลวัดประดู่ รวมถึงแนวเส้นทางหลวงหมายเลข 401 ช่วงรอยต่อระหว่างตำบลวัดประดู่ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจนถึงเขตอำเภอพุนพิน เพื่อดูแลความปลอดภัยและการสัญจรของประชาชน
เหตุเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตและมาตรการเยียวยา
เหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อมีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย จากสาเหตุถูกกระแสไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตขณะเดินข้ามถนนในพื้นที่เกิดเหตุ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งทราบว่าเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ได้ระบุชัดเจนว่า หน่วยงานภาครัฐจะเร่งดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยโดยทันที เพื่อเปิดทางให้สามารถนำเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเข้ามาช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์หลักของการสนับสนุนทางการเงินนี้คือเพื่อจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพผู้เสียชีวิตให้สมเกียรติและดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามนโยบายของจังหวัด
ความคืบหน้าของสภาพอากาศและพยากรณ์
จากการประเมินสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่พบว่า ระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มลดลงบ้างแล้ว เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเพิ่มมีจำนวนลดลงตามลำดับ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่า คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและปริมาณฝนจะซาลงตั้งแต่คืนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป และคาดหมายว่าสถานการณ์ทั่วไปในวันพรุ่งนี้ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 สถานการณ์น่าจะดีขึ้นตามลำดับ
การบูรณาการช่วยเหลือและคำเตือนสาธารณะ
ในการบรรเทาทุกข์และการดูแลประชาชน หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนได้ระดมกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แขวงทางหลวง ผู้นำชุมชน และมูลนิธิกู้ภัยต่างๆ เพื่อปิดกั้นจุดเสี่ยงและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าในช่วงน้ำท่วมขังเป็นพิเศษ และขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีทุกคนสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน โดยส่วนราชการและทุกภาคส่วนพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at MGROnlineLive
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy