น้ำท่วมซ้ำซากถนนสุขุมวิทสัตหีบ 30 นาทีจม 4 เลน
ฝนตกหนัก 30 นาที ทำให้น้ำท่วมนานบนถนนสุขุมวิทสายสัตหีบ 4 เลน และเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านนับสิบหลังคาเรือน เป็นปัญหาซ้ำซากที่หน่วยงานยังแก้ไม่ตรงจุด
เหตุการณ์อุทกภัยครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567 (สอดคล้องกับบริบทข่าวเดิม) เมื่อพื้นที่อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี ต้องเผชิญกับวิกฤต น้ำท่วม ขังฉับพลันบนเส้นทางคมนาคมหลักอย่างถนน สุขุมวิท สาย สัตหีบ โดยมวลน้ำจำนวนมากได้เอ่อล้นเข้าท่วมผิวการจราจรจนจมมิดทั้ง 4 ช่องทางจราจร เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ส่งผลให้การเดินทางหยุดชะงักและสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้าง
รายละเอียดเหตุท่วมนานถนนสุขุมวิท
ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 30 นาทีบนพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบระบายน้ำในพื้นที่ โดยมีจุดวิกฤตหลักอยู่ที่ช่วงถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นเส้นทางขาเข้าสู่ตัวอำเภอสัตหีบ โดยเริ่มจากบริเวณเนินสามัคคี ยาวไปจนถึงแยกไฟแดงชุมชนบ้านบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งมวลน้ำฝนได้เอ่อล้นขึ้นมาบนผิวทางจราจรทั้งหมด 4 ช่องทางอย่างรุนแรง ทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติAlso readอ.เบียรร์-ขวัญ อุษามณี คว้ามหกรรมรางวัลสยามมาลายกร 2569
สถานการณ์การจราจรในช่วงดังกล่าวเกิดภาวะติดขัดอย่างหนัก โดยผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมากต้องปรับพฤติกรรมโดยเบี่ยงไปใช้ช่องทางเลนขวาสุด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับพื้นสูงและระดับน้ำต่ำกว่า เพื่อให้สามารถเคลื่อนตัวผ่านไปได้แต่ต้องเคลื่อนไปด้วยความเร็วต่ำมาก ขณะที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ได้ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำได้ทันเวลา ส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมขังฉับพลันที่รุนแรงและสร้างความลำบากให้กับผู้ที่สัญจรไปมาเป็นอย่างยิ่ง
สาเหตุและมุมมองผู้ได้รับผลกระทบ
นอกจากความเดือดร้อนด้านการจราจรแล้ว บ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมถนนสุขุมวิทในเขตตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต่างได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมขังภายในบ้านเรือนเป็นจำนวนนับสิบหลังคาเรือน ทำให้ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างหนัก โดยลักษณะของน้ำท่วมในจุดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นปัญหาซ้ำซากที่มักจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการตกฝนหนักในพื้นที่ดังกล่าว
สาเหตุหลักของปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบนถนนสุขุมวิทสายสัตหีบ มีที่มาจากการออกแบบพื้นที่และสภาพภูมิประเทศบริเวณแยกไฟแดงชุมชนบ้านบางเสร่ ที่เป็นลักษณะภูมิประเทศคล้ายตัววีหรือแอ่งกระทะ ซึ่งเป็นจุดรวมของมวลน้ำ เมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ำฝนที่ไหลลงมา จากพื้นที่สูงบนเนินสามัคคี และพื้นที่สูงตลอดแนวเส้นทางที่เลยผ่านแยกไฟแดงจะไหลมารวมกันที่จุดนี้ ทำให้มีมวลน้ำปริมาณมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่จุดรวมตัว
ระบบท่อระบายน้ำในพื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่สามารถรองรับและระบายน้ำปริมาณมหาศาลที่เกิดขึ้นอย่างทันเวลาได้ จึงส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมขังฉับพลันซ้ำๆ ในลักษณะเดิม ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไม่หยุดหย่อนและสะสมความไม่พอใจเป็นระยะเวลานาน โดยก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคยพยายามหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นที่รูปธรรมหรือยังไม่ได้ผลในการแก้ปัญหาอย่างถาวร
ผลกระทบและขั้นตอนแก้ไขในอนาคต
ความซ้ำซากของการเกิดน้ำท่วมขังบนถนนสุขุมวิทสายสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้สร้างความเอือมระอาใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอันมาก โดยชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจำวันและเศรษฐกิจในชุมชนอย่างชัดเจน ทั้งความเสียหายต่อทรัพย์สินและการสูญเสียเวลาในการเดินทาง
สำหรับขั้นตอนต่อไป ประชาชนในพื้นที่คาดหวังให้หน่วยงานภาครัฐและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำและระบบจัดการน้ำในพื้นที่แยกไฟแดงชุมชนบ้านบางเสร่ อย่างละเอียด เพื่อหาแนวทางแก้ไขถาวรที่สามารถระบายน้ำปริมาณสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่อำเภอสัตหีบให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
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