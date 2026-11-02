น้ำตาล ทิพนารี สัมผัสเสน่ห์ใหม่แคมเปญ Autumn/Winter 2026 ของ avocado
น้ำตาล ทิพนารี เปิดงานพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ avocado ในแคมเปญ Autumn/Winter 2026 The Everyday Journey พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันใหม่
นิตยา ทองดี (นามสมมติเพื่อแทนที่ชื่อแหล่งข่าวต้นฉบับที่คลุมเครือในบริบทภาษาไทยมาตรฐาน หรืออาจหมายถึงบริบทเฉพาะ) รายงานว่า นักแสดงและบุคคลสาธารณะชื่อดังอย่าง น้ำตาล ทิพนารี ได้ก้าวเข้ามาสู่โลกแห่ง แฟชั่น อย่างเต็มตัว ในฐานะ พรีเซนเตอร์ คนแรกของแบรนด์เสื้อผ้า avocado ในแคมเปญล่าสุดที่ชื่อว่า The Everyday Journey สำหรับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ปี 2026 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่สำคัญของทั้งสองฝ่าย
จุดเริ่มต้นแคมเปญแบรนด์สู่มาตรฐานใหม่
การร่วมมือครั้งนี้เกิดจากความต้องการของแบรนด์ avocado ที่ต้องการสื่อสารตัวตนของแบรนด์ออกมาผ่านบุคคลที่มีเอกลักษณ์และตรงกับค่านิยมมากที่สุด น้ำตาล ทิพนารี ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากมีบุคลิกที่มั่นใจ เท่ และมีสไตล์เฉพาะตัว แต่ในขณะเดียวกันก็มีความอบอุ่นและเข้าถึงง่าย ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของแบรนด์ที่ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ในแบบของตัวเอง นอกจากนี้ น้ำตาลยังให้ความสำคัญกับแฟนคลับเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่แบรนด์มองว่าเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจAlso read“อนุทิน” ปัดข่าว “ทักษิณ” ใช้โหวตซักฟอกแลกสิทธินิรโทษกรรม
แคมเปญนี้ไม่ได้เป็นเพียงการประกาศความร่วมมือทั่วไป แต่เป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานในทุกด้านของแบรนด์ avocado อย่างมาก ทั้งการพัฒนาสินค้า การสร้างสรรค์ภาพแคมเปญ และการทำประชาสัมพันธ์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่แบรนด์เคยทำมา เพื่อให้ปรากฏการณ์ครั้งนี้กลายเป็นความทรงจำที่ดีและประทับใจให้กับศิลปินต้นสังกัด ครอบครัว และแฟนคลับของน้ำตาล ทิพนารี อย่างแท้จริง
ปรัชญาความสบายและความมั่นใจของผู้บริโภค
คุณแตงโม พัชร์ เอกมหาชัย ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ avocado ได้ออกมาเปิดเผยถึงเจตนาอันแน่วแน่ของการทำธุรกิจในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทีมงานตั้งใจอย่างหนักแน่นที่จะสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่ให้ผู้บริโภคเมื่อหยิบมาสวมใส่แล้วรู้สึกสบายและมั่นใจในตัวตนของตนเอง การเลือกใช้น้ำตาล ทิพนารี เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกจึงถือเป็นวิธีการตอบแทนความไว้วางใจที่ดีที่สุด โดยแบรนด์ต้องการให้ผลงานที่ออกมาดีที่สุดเท่าที่ avocado จะทำได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าแบรนด์ให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก
ด้านคุณแตงโมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การทำให้สินค้าขายดี แต่คือการสร้างประสบการณ์ร่วมที่ดีร่วมกัน โดยหวังให้ทั้งตัวน้ำตาลเอง ต้นสังกัด และแฟนคลับต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าออกมาได้อย่างสวยงาม แคมเปญนี้จึงถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีที่แบรนด์ได้สร้างร่วมกับทุกคนในสังคม
นวัตกรรมผ้าและคอลเลกชันใหม่สำหรับชีวิตประจำวัน
คอลเลกชัน The Everyday Journey ที่ถูกนำเสนอในแคมเปญนี้ มาในคอนเซปต์แฟชั่นรับลมหนาวที่ทันสมัยและสามารถนำมาสวมใส่ร่วมกับชุดในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว โดยแบรนด์ได้ชูจุดเด่นด้านความเชี่ยวชาญในการผลิตเสื้อผ้าจากผ้าถัก (Knitwear) ซึ่งเป็นจุดแข็งที่แบรนด์พัฒนาและสะสมองค์ความรู้มายาวนานตลอดระยะเวลา 8 ปีของการก่อตั้ง
ภายในคอลเลกชันนี้ประกอบด้วยผ้าสองซีรีส์หลักที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ได้แก่ avocado Signature Low-Pilling Knit ซึ่งเป็นเนื้อผ้าไหมพรมซิกเนเจอร์ใหม่ล่าสุดที่เน้นถึงความนุ่มสบายเป็นพิเศษและลดปัญหาการเกิดขุยผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอีกซีรีส์หนึ่งคือ avocado Essential Knit ซึ่งโดดเด่นด้วยความสวยงามคงรูปสัมผัสเย็นสบายผิว ตอบโจทย์ทั้งความต้องการด้านแฟชั่นและการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน
กำหนดการวางจำหน่ายและความคาดหวังในอนาคต
แคมเปญนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเผยแพร่มุมใหม่แห่งเสน่ห์ของน้ำตาล ทิพนารี เท่านั้น แต่ยังถือเป็นการเปิดบทใหม่ที่น่าสนใจของแบรนด์ avocado ในปีที่ 8 ของการดำเนินธุรกิจ โดยแบรนด์มุ่งหวังที่จะส่งต่อแฟชั่นที่เรียบง่าย มีสไตล์ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ในทุก ๆ วันของผู้บริโภคในวงกว้าง แฟน ๆ และผู้สนใจติดตามคอลเลกชันใหม่นี้จะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ
คอลเลกชัน avocado Autumn/Winter 2026 - The Everyday Journey จะเริ่มวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถสั่งซื้อและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการของแบรนด์ได้ทันทีที่เว็บไซต์ avocadosimplewear.com และทางบัญชีอินสตาแกรม @avocado.simplewear เพื่อสัมผัสประสบการณ์แฟชั่นใหม่ที่อบอุ่นและทันสมัย
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