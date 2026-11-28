น้ำท่วมสวนไทรเกาหลีองครักษ์เสียหาย 100% เกษตรกรขอสินเชื่อฟื้นฟูอาชีพ
สวนไทรเกาหลี ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก ประสบอุทกภัยหนักทำให้ต้นไม้กว่า 7 ไร่เสียหาย 100% เจ้าของสวนเตรียมขอกู้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังสูญเสียมูลค่าหลายแสนบาท
นางศิริพร มะลิปาว เจ้าของ สวนไทรเกาหลี ในพื้นที่ ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก กำลังเผชิญกับวิกฤตความเสียหายครั้งใหญ่ต่อธุรกิจเพาะพันธุ์ไม้ประดับของเธอเอง เมื่อสภาพน้ำท่วมขังยาวนานนานกว่า 1 เดือนส่งผลให้ต้นไม้จำนวนหลายหมื่นต้นยืนต้นตายสมบูรณ์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพื้นที่เพาะปลูกไทรเกาหลีขนาด 7 ไร่ ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไทรเกาหลีสูงประมาณ 1 ถึง 3 เมตร ที่ต้องจมอยู่ใต้มวลน้ำเป็นเวลานานโดยไม่อาจต้านทานแรงกดดันจากธรรมชาติได้ ส่งผลให้มูลค่าความเสียหายขยายตัวสูงถึงระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ของสินค้าในสต็อกทั้งหมดAlso readครบ 100 วัน “แหม่ม สริญญา” เขียนจม.พรั่งพรูความรู้สึกถึง “เร แม๊คโดแนลด์” หัวใจยังชา ไม่กล้าดูรูปงานส่งสามี
กลไกการสูญเสียและข้อจำกัดในการแก้ไข
สาเหตุหลักของความเสียหายครั้งนี้อาจอธิบายได้ผ่านกลไกทางกายภาพที่ชัดเจน โดยสวนของนางศิริพรตั้งอยู่ติดกับคลองซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อน้ำล้นตลิ่งและมวลน้ำที่ไหลบ่าเข้ามาอย่างรุนแรง แม้ว่าเจ้าของสวนจะพยายามหาทางออกด้วยมาตรการฉุกเฉินหลายอย่าง แต่มาตรการเหล่านี้ก็ไม่สามารถต้านทานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ในช่วงแรกนางศิริพรได้จ้างเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รูปแบบท่อพญานาคเพื่อพยายามสูบน้ำออกจากสวนให้เร็วที่สุด พร้อมทั้งสั่งการให้ใช้รถแบ็กโฮเข้ามาทำคันดินให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำเพิ่ม อย่างไรก็ตาม โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไม่เพียงพอต่อการต้านทานปริมาณน้ำมหาศาลที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
อีกปัญหาสำคัญที่ป้องกันไม่ให้เกษตรกรสามารถเคลื่อนย้ายต้นไม้ได้ทันเวลา คือจำนวนต้นไม้ที่มีปริมาณมากและสภาพพื้นที่ที่ลุ่มลึก การต้องแช่น้ำเป็นเวลานานส่งผลให้ระบบรากและลำต้นของไทรเกาหลีได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้อีกต่อไป
มุมมองของผู้ได้รับผลกระทบและความยากลำบากในการฟื้นตัว
นางศิริพร เล่าถึงความเสียหายด้วยความเศร้าสลด โดยระบุว่าแม้ก่อนหน้านี้จะพยายามดูแลรักษาและลงทุนปลูกต้นไทรเกาหลีมาเป็นเวลานาน แต่ผลจากการจมน้ำอยู่นานกว่า 1 เดือนทำให้ต้นไม้ทั้งหมดไม่สามารถรอดชีวิตได้ สถานการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะกับแปลงของเธอเท่านั้น แต่สวนไม้ประดับบริเวณใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
บางแห่งในพื้นที่ใกล้เคียงยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่อย่างต่อเนื่อง สร้างความไม่แน่นอนให้กับผู้ประกอบการรายอื่นในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งกำลังเฝ้ารอให้ระดับน้ำลดลงเพื่อประเมินความเสียหายเพิ่มเติมและวางแผนการดำเนินการขั้นต่อไป
ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้คือการทำงานหนักในการจ้างแรงงานเพื่อรื้อถอนต้นไม้ที่ตายแล้วออกจากพื้นที่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะต้นไทรเกาหลีขนาดใหญ่มีระบบรากที่หยั่งลึกมาก การใช้แรงงานคนและเครื่องมือในการถอนต้นไม้ออกมาต้องใช้ทั้งเวลาและต้นทุนเพิ่มเติมอีกมหาศาล
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและแนวทางช่วยเหลือทางการเงิน
มูลค่าความเสียหายในทางเศรษฐกิจถือเป็นตัวเลขที่รุนแรงมากสำหรับเกษตรกรรายย่อย จากราคาขายปลีกต้นไทรเกาหลีปกติอยู่ที่ต้นละ 27 ถึง 200 บาท แต่สำหรับต้นที่มีรูปทรงสวยงามและผ่านการตัดแต่งกิ่งราคาอาจสูงถึงต้นละ 600 ถึง 700 บาท ทำให้มูลค่าความเสียหายรวมของนางศิริพรอยู่ที่หลายแสนบาท
เพื่อเป็นการประคองอาชีพไว้ไม่ให้ล่มสลาย นางศิริพรกำลังพิจารณาขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือเงินกู้จากกองทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นในการรื้อถอนและปลูกพืชพันธุ์ใหม่ โดยยอมรับว่าวงเงินที่ได้รับอาจไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดแต่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้
ด้านความหวังต่อภาครัฐ นางศิริพรระบุว่าอยากให้หน่วยงานรัฐพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเฉพาะการสนับสนุนแหล่งเงินทุนหรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับเกษตรกร เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถกลับมาประกอบอาชีพและฟื้นฟูสวนไม้ประดับของตนได้อีกครั้ง
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