น้ำ รพีภัทร เจาะลึกปมทะเลาะกับอินฟลูเอนเซอร์ แฉฉากก่อนปะทะ ชี้ประเด็น YouTube Premium เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย
นักแสดงชื่อดัง รพีภัทร จิรรัชชกิจ หรือ น้ำ ออกมาไขข้อเท็จจริงหลังเกิดเหตุทะเลาะกับ YouTuber ยืนยันไม่มีอาวุธ พร้อมเผยบรรยากาศก่อนหน้าว่าเปลี่ยนไปทันทีเมื่อคู่กรณีมาถึง พร้อมชี้ประเด็น YouTube Premium ไม่ใช่ชนวนเหตุหลัก
นักแสดงและ YouTuber ชั้นนำอย่าง นายรพีภัทร จิรรัชชกิจ หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'น้ำ' ได้เปิดเผยรายละเอียดเหตุการณ์ปะทะกับคู่กรณีซึ่งเป็น อินฟลูเอนเซอร์ ในวงการสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งอย่างละเอียด โดยชี้แจงว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องไม่ได้มีความร้ายแรงหรือมีความตั้งใจจะทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด แต่เป็นสถานการณ์ที่คลี่คลายจากความเข้าใจผิดและการสื่อสารที่ล้มเหลว
ที่มาของเหตุการณ์ก่อนหน้าปะทะ
นายรพีภัทร เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุ ตนได้แจ้งกับภรรยาไปแล้วว่าจะเข้านอน แต่ในความจริงกลับออกไปทำกิจกรรมอื่นต่อ ทำให้มีการแซวตัวเองในวงว่าไม่ได้กลัวอะไร แต่ที่เกร็งนิดหน่อยคือกลัวภรรยาตี เพราะบอกว่าจะนอนแล้วแต่กลับหนีออกมากินต่อเหมือนคนติดลม โดยในวงพบกันตนเอง พี่อ้อ พี่เล่ย์ และภรรยาของพี่เล่ย์Also read“คารีสา” ปาร์ตี้สละโสดรอบที่ล้าน “กวาง” นำทีมเพื่อนเจ้าสาวเซอร์ไพรส์ อบอุ่นทุกโมเมนต์น้ำตาแตก
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อคู่กรณีเดินทางมาถึงพร้อมเปิดเสียงไซเรนรถยนต์ ทำให้ในตอนแรกผู้เข้าร่วมวงทั้งหมดนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ภายหลังได้เข้าใจว่าอาจเป็นคาแรกเตอร์หรือการกระทำของอีกฝ่ายที่ต้องการสร้างสีสัน ก่อนจะเข้ามาทักทายกันตามปกติ
ปฏิสัมพันธ์และบรรยากาศในวงพบ
นายรพีภัทร ชี้แจงว่า ตนกับอีกฝ่ายไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และไม่ทราบด้วยว่าเป็นใคร เนื่องจากไม่ได้สนิทกันจึงไม่ได้พูดคุยมากนัก แต่มีการให้เกียรติกันและมีหยอกล้อแซวกันบ้างตามมารยาททางสังคม อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยอมรับว่าหลังคู่กรณีมาถึง บรรยากาศในวงเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน เมื่ออีกฝ่ายนำลำโพงมาเปิดเพลงเสียงดัง พร้อมร้องเพลงและถ่ายคลิป
ด้วยสถานะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ การกระทำดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อความสงบของวงสนทนา นายรพีภัทร ได้พูดขึ้นกับภรรยาว่า 'เมียจ๋าพี่นอนแล้ว' พร้อมบอกอีกฝ่ายว่า หากไลฟ์สดเสร็จแล้วก็ให้กลับไป ก่อนจะขอร้องอย่างสุภาพว่าอย่าถ่ายคลิป เพราะทุกคนกำลังนั่งพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน
ชี้ประเด็น YouTube Premium ไม่ใช่ชนวนเหตุ
ในประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ YouTube Premium นั้น นายรพีภัทร มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่ใช่ชนวนเหตุที่แท้จริงของเรื่องที่เกิดขึ้น เขาเชื่อว่าความขัดแย้งเกิดจากพฤติกรรมและการรบกวนความเป็นส่วนตัวมากกว่าเรื่องสิทธิประโยชน์ทางสื่อ
นายรพีภัทร มองว่าอีกฝ่ายอาจตั้งใจมาถ่ายคอนเทนต์ และขณะนี้ก็น่าจะได้คลิปตามที่ต้องการแล้ว โดยชี้แจงว่าตนไม่ได้มีเจตนาต่อต้านสื่อสังคมออนไลน์ แต่ต้องการความสงบในการทำกิจกรรมส่วนตัวในช่วงเวลานั้น ซึ่งการขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายทำในขณะนั้น เป็นไปเพื่อรักษาบรรยากาศที่ดีของวงสนทนา
ปัดปอนประเด็นอาวุธปืนและข้อกล่าวหา
พร้อมกันนี้ เจ้าตัวยังชี้แจงถึงประเด็นเรื่องปืนที่ถูกกล่าวอ้างว่า ตนเดินทางมาด้วยเครื่องบิน จะนำปืนมาได้อย่างไร โดยยืนยันว่าเพียงตรวจสอบเกลียวด้วยมือเปล่า ไม่ได้หยิบจับสิ่งของบนโต๊ะ ขณะที่อีกฝ่ายมีการใช้ขวดและเก้าอี้ตรวจสอบตนเช่นกัน
นายรพีภัทร ตั้งข้อสงสัยว่า หากอีกฝ่ายมีปืนจริง คงไม่เลือกใช้เพียงขวดหรือเก้าอี้ในการป้องกันตัว ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ในขณะนั้นยังไม่ถึงขั้นที่จำเป็นต้องใช้อาวุธ และทุกฝ่ายพยายามประนีประนอมกันจนกว่าจะจบเหตุการณ์
บทสรุปและข้อคิดจากสถานการณ์
เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความเข้าใจระหว่างบุคคลต่างวงการ และการสื่อสารที่ชัดเจนก่อนเกิดเหตุ การกระทำที่ดูเหมือนจะไม่เป็นพิษเป็นภัยในมุมหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่ออีกฝ่ายได้ในอีกมุมหนึ่ง
นายรพีภัทร ขอให้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการเคารพความเป็นส่วนตัวและการขอความร่วมมือในการถ่ายทำสื่อในสถานที่สาธารณะหรือที่ส่วนตัว โดยหวังว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจและไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
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