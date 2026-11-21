น้ำ รพีภัทร ยอมรับผิด เริ่มก่อนจริง ขอโทษซอง ดูฮี ไม่แจ้งความกลับ
น้ำ รพีภัทร ออกมายอมรับผิดว่ามีส่วนเริ่มก่อนในเหตุการณ์争议 พร้อมขอโทษซอง ดูฮี แต่ยืนยันไม่ดำเนินการแจ้งความกลับ ด้าน มินตรา ชนิศา ชี้แจงเงื่อนไขการขอโทษและกระบวนการทางกฎหมาย
ในเหตุการณ์ข้อพิพาทสาธารณะที่สร้างความสนใจให้กับสังคมอย่างกว้างขวาง ความคืบหน้าสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อ " น้ำ รพีภัทร" หรือ รพีภัทร เอกพันธ์กุล ได้ประกาศจุดยืนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2569 โดยยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการแจ้งความกลับกับฝ่ายตรงข้ามแม้จะมีคดีความอยู่ในขั้นตอนก็ตาม การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้บรรยากาศความตึงเครียดระหว่างทั้งสองฝ่ายคลายลงอย่างมาก หลังจากการออกอากาศรายการโหนกระแสในสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งเผยให้เห็นรายละเอียดของข้อพิพาท
จุดยืนของน้ำ รพีภัทร ไม่แจ้งความกลับ
รพีภัทร เอกพันธ์กุล ได้โพสต์ข้อความยาว ๆ เพื่อชี้แจงสถานะทางกฎหมายและอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวอย่างตรงไปตรงมา โดยระบุชัดเจนว่า "ทุกอย่างตามในคลิปที่ทุกคนเห็น ผมเริ่มก่อนจริงในส่วนนี้ผมขอโทษ แต่ผมไม่แจ้งความจบคือจบ แต่ผมพูดความจริง" คำพูดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะยุติความขัดแย้งโดยไม่ใช้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นหรือข่มขู่อีกฝ่าย แม้ว่าจะรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตามAlso read เบ็คกี้“ เผยโปรเจกต์ใหม่ แย้มแพลนพักผ่อนหลังลุยงานหนักมาตลอดปี
การประกาศจุดยืนดังกล่าวไม่ใช่เพียงการแก้ต่างเท่านั้น แต่ยังเป็นการยอมรับความผิดพลาดในส่วนที่ตนเองมีพฤติกรรมเริ่มต้นก่อนในสถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและอ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้คนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม รพีภัทร ได้ยืนยันว่าสิ่งที่เขากระทำลงไปนั้นเป็นความจริง และเขาไม่ต้องการให้เรื่องราวนี้อยู่ในความมืดบอดหรือถูกบิดเบือนไปอีกทางหนึ่ง
นอกจากข้อความตัวอักษรแล้ว รพีภัทร ยังได้แนบภาพแคปชันหน้าจอแชทที่พูดคุยกับภรรยาของเขา ซึ่งเป็นการเปิดเผยเบื้องหลังการตัดสินใจและคำแนะนำทางกฎหมายที่ได้รับมา ก่อนที่จะออกมาแถลงการณ์สาธารณะในครั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าวช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงให้เห็นว่าเขาได้ผ่านขั้นตอนการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาอย่างรอบคอบแล้ว
ท่าทีจากฝั่งซอง ดูฮี และกระบวนการทางกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ไม่นาน "ซอง ดูฮี" ได้เข้าร่วมรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 และให้สัมภาษณ์เปิดใจอย่างละเอียด โดยระบุว่าตนเองพร้อมที่จะพูดคุยและรู้สึกเสียใจที่ต้องให้เหตุการณ์ลุกลามมาถึงจุดนี้ ซอง ดูฮี ได้กล่าวขอโทษ "น้ำ รพีภัทร" ในฐานะรุ่นน้องอย่างชัดเจน แต่ก็ยังคงยืนกรานว่าเรื่องคดีความนั้นควรให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนดไว้ เพื่อความยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
การออกมาขอโทษของซอง ดูฮี ในรายการโทรทัศน์ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการลดความร้อนแรงของประเด็น แต่อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการขอโทษที่แท้จริงกลับกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันต่อไป เนื่องจากฝ่ายของ รพีภัทร ไม่ได้ยอมรับการขอโทษผ่านสื่อกลางเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการความชัดเจนในขั้นตอนทางกฎหมายควบคู่ไปด้วย
ด้าน "มินตรา ชนิศา" ภรรยาของ รพีภัทร เอกพันธ์กุล ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านโลกโซเชียลมีเดีย โดยเน้นย้ำว่าทางฝั่งของสามีไม่ได้เป็นฝ่ายเรียกร้องให้ขอโทษก่อนในลักษณะของการเอาเปรียบ แต่หากอีกฝ่ายมีความจริงใจที่จะขอโทษตามที่ฝากคนกลางมาบอก ทางฝั่ง มินตรา ชนิศา ก็พร้อมจะพิจารณา แต่ต้องมีเงื่อนไขเรื่องกระบวนการแจ้งความที่ถูกต้อง
มินตรา ชนิศา ระบุว่า หากซอง ดูฮี ต้องการจะอัดคลิปขอโทษลงโซเชียลมีเดียจริงๆ นั้น สามารถทำได้โดยไม่ต้องนัดเจอหน้ากัน แต่ต้องทำการถอนการแจ้งความที่ฝ่ายตนเองได้ยื่นไว้ก่อนเท่านั้น แนวทางนี้สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังในการจัดการความขัดแย้งที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและจิตใจของครอบครัว
คำแนะนำทางกฎหมายและขั้นตอนต่อไป
ความซับซ้อนของกรณีนี้ยิ่งทวีคูณเมื่อมีข้อมูลจากแหล่งกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง "บาส ทนายความ" ได้ให้คำแนะนำต่อทางฝั่งของ รพีภัทร ว่าควรนำใบตรวจร่างกายไปดำเนินการแจ้งความกลับ เพื่อสร้างความสมดุลในทางกฎหมาย เนื่องจากทางฝ่ายซอง ดูฮี ได้ดำเนินการแจ้งความไปก่อนแล้ว ขั้นตอนนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันทางกฎหมายที่สำคัญมาก
นอกจากนี้ ทนายความบาส ยังระบุให้ชัดเจนว่า ต้องมีการเรียก "อ้อ ไพรัช" ให้เข้ามาเป็นพยานสำคัญในขั้นตอนการแจ้งความกลับด้วย การมีพยานที่ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะช่วยให้กระบวนการทางศาลหรือพนักงานสอบสวนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แม่นยำยิ่งขึ้น และลดโอกาสในการถูกกล่าวหาว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริง
สถานการณ์ในปัจจุบันยังคงรอความชัดเจนว่าซอง ดูฮี จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ มินตรา ชนิศา ตั้งไว้หรือไม่ และกระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินไปอย่างไรต่อไป สำหรับประชาชนที่ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิด จำเป็นต้องรอความคืบหน้าจากทนายความและฝ่ายกฎหมายทั้งสองฝ่ายในการเปิดเผยรายละเอียดของใบตรวจร่างกายและหลักฐานเพิ่มเติมในอนาคต
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