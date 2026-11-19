น้ำ รพีภัทร แฉคู่กรณีใช้ขวดและเก้าอี้จู่โจม พร้อมเผยสาเหตุความขัดแย้ง
น้ำ รพีภัทร ระบุเหตุการณ์ชกต่อยด้วยขวดและเก้าอี้ พร้อมอธิบายว่าตนเองไม่ได้กลัวคู่กรณี แต่กลัวภรรยาเห็นคลิปไลฟ์สดแล้วมาลงโทษ
นักร้องและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง " น้ำ รพีภัทร" ออกมาเปิดเผยรายละเอียดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตนอย่างตรงไปตรงมา โดยระบุว่าฝ่ายตรงข้ามใช้อุปกรณ์รุนแรงรวมถึง ขวดและเก้าอี้ จู่โจม ขณะที่ตนตรวจสอบสถานการณ์ด้วยมือเปล่าเท่านั้น
รายละเอียดการปะทะและอาวุธที่ใช้
น้ำ รพีภัทร เล่าว่าช่วงแรกของการเผชิญหน้าตนได้ใช้วิธีการตรวจสอบด้วยมือเปล่าเพื่อประคองสถานการณ์ แต่ฝ่ายตรงข้ามกลับใช้ขวดและเก้าอี้เป็นอาวุธในจังหวะที่รุนแรง ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอย่างมากAlso read“บอย พีซเมกเกอร์” วอนหยุดคาดเดา-วิจารณ์สาเหตุการจากไป “พีธ พีระ” ห่วงความรู้สึกครอบครัวและลูกในอนาคต
นักร้องชื่อดังยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องปกติเนื่องจากตนและคู่กรณีเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติซึ่งกันและกันมาก่อน การกระทำในลักษณะดังกล่าวถือว่าเกินขอบเขตของความสนิทสนมระหว่างพี่น้องหรือเพื่อนฝูง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเกลียวของอีกฝ่ายหลวมจึงได้พยายามชี้แจง แต่ฝ่ายตรงข้ามกลับรีบวิ่งหนีไปก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลายลง ทำให้ประเด็นเรื่องอุปกรณ์การใช้อาวุธยังคงเป็นจุดสนใจของสาธารณชน
มุมมองด้านเสียงเพลงและการสร้างคอนเทนต์
สำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่าฝ่ายคู่กรณีเข้าไปปิดเสียงเพลงขณะที่น้ำ รพีภัทร กำลังร้องเพลงนั้น นักร้องหนุ่มชี้แจงว่าช่วงก่อนเกิดเหตุกลุ่มของตนนั่งพูดคุยและปล่อยมุกกันอย่างสนุกสนานในบรรยากาศที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม บรรยากาศดังกล่าวเปลี่ยนไปเมื่ออีกฝ่ายเข้ามาเนื่องจากเป็นเวลาค่อนข้างดึกและพื้นที่อยู่ใกล้เขตชุมชน ที่ทำให้เกิดความรำคาญใจต่อผู้คนในพื้นที่รอบข้าง
น้ำ รพีภัทร ยอมรับว่าตนและคณะได้นำลำโพงและไมโครโฟนมาครบชุดเพื่อทำการร้องเพลงและถ่ายทำคอนเทนต์ ซึ่งเสียงดังอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกไม่พอใจและเกิดปฏิกิริยาตอบโต้
เหตุผลแท้จริงและความกังวลใจ
เมื่อถูกถามถึงความกลัวในวินาทีนั้น น้ำ รพีภัทร ระบุชัดเจนว่าตนเองไม่ได้เกรงกลัวต่อตัวคู่กรณีแต่อย่างใด แต่ความกังวลใจที่แท้จริงมาจากภรรยาที่อาจเห็นคลิปหรือไลฟ์สดแล้วกลับมาลงโทษ
นักร้องหนุ่มเล่าว่าตนได้พยายามเตือนคู่กรณีหลายครั้งว่าอย่าเพิ่งมาถ่ายทำคอนเทนต์ในตอนนี้ เพราะหากมีการไลฟ์สดออกไปจะเกิดปัญหาตามมามากมาย ทำให้บรรยากาศการพูดคุยที่สนุกอยู่ดีๆ ต้องระส่ำระสาย
ท้ายที่สุดแล้ว น้ำ รพีภัทร ยังคงยืนกรานว่าไม่ได้มีเจตนาสร้างความรบกวนแต่อย่างใด แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและการจัดการพื้นที่ในช่วงเวลาค่ำคืนที่ใกล้เขตชุมชนอาศัย
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