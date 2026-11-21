น้องเดียว ขอโทษนายชวน หลังมุกปราศรัยถูกวิจารณ์ว่าหมิ่นประมาท
นายบัญญัติ สุวรรณแว่นทอง หรือ น้องเดียว โพสต์วิดีโอขอโทษนายชวน หลีกภัย หลังถูกกล่าวหาว่ากล่าวหมิ่นประมาทระหว่างร่วมเวทีม็อบ โดยยืนยันว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและตั้งใจขอโทษโดยตรง
นายบัญญัติ สุวรรณแว่นทอง หรือที่แฟนคลับรู้จักกันในนาม ' น้องเดียว' ได้เปิดใจผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเปิดเผย เพื่อกล่าวคำขอโทษต่อ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ อย่างสุดซึ้ง หลังจากที่มีกระแสความเห็นวิจารณ์อย่างกว้างขวางในประเด็นถ้อยคำที่ใช้บนเวทีชุมนุม
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ นายบัญญัติ ได้ทำการโพสต์คลิปวิดีโอความยาวรวม 2 นาที 4 วินาที ลงในบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวภายใต้ชื่อ 'หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม' เพื่อระบุจุดยืนและคำกล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงมีการจับตามองจากสังคมอย่างต่อเนื่องAlso readแมนยู เคยเดินเกมหนัก! โรมาโน่ เผยเบื้องหลังล่า “ชูอาเมนี่” ก่อนพลาดได้ตัวร่วมทัพเรอัล มาดริด
รายละเอียดเหตุการณ์และกระบวนการขอโทษ
ในคลิปวิดีโอนี้ นายบัญญัติ ได้เริ่มข้อความด้วยการกราบขอโทษ นายชวน หลีกภัย โดยตรง และระบุว่าความผิดทั้งหมดเกิดจากตนเองเป็นฝ่ายกระทำผิด เมื่อพิจารณาในความเป็นลูกผู้ชายแล้ว การแสดงความรับผิดชอบด้วยการกราบขอโทษถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำทันทีและอย่างสูงที่สุด เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อท่านประธานสภาที่ปรึกษาพรรคฯ
นายบัญญัติ ชี้แจงถึงบริบทของเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขาเข้าร่วมไปกับกลุ่มมวลชนบนเวทีปราศรัย ซึ่งภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ได้มีการหยิบยกถ้อยคำของเขาไปแชร์ต่อจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม ซึ่งเขาได้ยอมรับว่าคำพูดหรือมุกที่เขากล่าวออกไปนั้น อาจถูกมองว่าเป็นการหมิ่นประมาทและมีความไม่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อหน้าสาธารณะ
ถึงแม้ว่าในอดีตนายบัญญัติจะเคยใช้ถ้อยคำหรือมุกในลักษณะดังกล่าวมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ยุคสมัยก่อนหน้า โดยไม่เคยคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตหรือถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้งที่รุนแรง แต่ในขณะนี้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปและกลายเป็นที่สนใจของสังคม เขาจึงเลือกที่จะยอมรับข้อผิดพลาดและไม่พยายามหาข้อแก้ตัวใดๆ เพิ่มเติม
มุมมองของคู่กรณีและเจตนาที่แท้จริง
นายบัญญัติ ยอมรับว่าหลังจากที่เขาออกจากเวทีม็อบไปแล้ว ได้มีกลุ่มคนที่เขาระบุว่าเป็น 'คู่กรณี' ของเขา ได้ทำการนำข้อความหรือคลิปวิดีโอดังกล่าวไปแชร์ต่อจนส่งผลกระทบตามมา ซึ่งเขาได้ยอมรับผลของการถูกสังคมลงโทษอย่างตรงไปตรงมา โดยระบุว่าสังคมจะมีบทลงโทษหรือความคิดเห็นต่อเขาอย่างไรก็สุดแล้วแต่ท่านผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เขายืนยันอย่างหนักแน่นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตนเองไม่ได้มีความฝักใฝ่หรือสนับสนุนทางการเมืองในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะแต่อย่างใด จุดประสงค์ของการกล่าวปราศรัยหรือทำกิจกรรมบนเวทีเกิดจากความตั้งใจบริสุทธิ์และไม่ได้มีการมุ่งหมายร้ายกาจต่อ anyone แต่อย่างใด เพียงแต่อาจขาดความระมัดระวังในถ้อยคำที่ใช้เท่านั้น
นายบัญญัติ ย้ำว่าเขาคุ้นเคยและรู้จัก นายชวน หลีกภัย มาอย่างยาวนาน จึงไม่คาดคิดเลยว่าเรื่องเดิมๆ ที่เขาเคยทำจะกลายมาเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตและสร้างผลกระทบอย่างมหาศาลในวงกว้างเช่นนี้ในปัจจุบัน ทำให้เขาต้องหันมาทบทวนและสำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองกระทำไปโดยไม่ทันตั้งตัว
ผลกระทบเชิงปฏิบัติและขั้นตอนต่อไป
สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้น นายบัญญัติ ได้ประกาศเจตจำนงที่ชัดเจนว่าเขาจะเดินทางไปขอโทษ นายชวน หลีกภัย ด้วยตนเองอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้ โดยไม่ได้ขอเพียงแค่การปล่อยผ่านผ่านคลิปวิดีโอเท่านั้น แต่ต้องการแสดงความรับผิดชอบผ่านการพบหน้าโดยตรง เพื่อขอขมาและขออภัยต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนปัจจุบันก่อนที่จะสามารถไปพบกับ นายชวน ได้ นายบัญญัติ ได้เลือกใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นการชั่วคราวในการส่งสารขอโทษผ่านคลิปวิดีโอนี้ ก่อนที่ภายหลังจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปในการเข้าพบนายกรัฐมนตรีอดีตประมุขฝ่ายค้านด้วยตนเอง
ท้ายที่สุด นายบัญญัติ ได้สรุปใจความสำคัญว่า 'เมื่อเราผิด เราก็ต้องขออภัย' โดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ และพร้อมยอมรับผลของการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางการเมืองและการเคารพต่อสถาบันและบุคคลที่มีความอาวุโสกว่าในเวทีสังคมไทยปัจจุบัน
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