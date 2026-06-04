น้องมิรา หนีตายมาขอให้ช่วย หลังโดนแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย น้องมิรา เคยตกเป็นข่าวดังระดับประเทศมาแล้วเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากกรณีชนวนเหตุความรุนแรงที่มีอดีตแฟนหนุ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง
น้องมิรา หนีตายมาขอให้ช่วย น้องถูกนักบุญสุภาพบุรุษตัวลาย ใช้หมัดใส่แหวนกระหน่ำใส่น้องอย่างหนัก มีรอยช้ำตั้งแต่ข้อเท้าจนถึงหัว ตาทั้ง 2 ข้างม่วงบวม หน้าเบี้ยวผิดรูป เสียโฉมจำแทบไม่ได้ ตอนนี้รับช่วยน้องอยู่ในการดูแลแล้ว น้องผ่านอะไรมาเยอะจริงๆ และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ผู้ชายก็ไม่ควรทำร้ายผู้หญิงจนถึงขนาดนี้ ผู้หญิงไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้ว หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างพากันสืบค้นประวัติและเชื่อมโยงข้อมูลจนพบว่า " น้องมิรา " เคยตกเป็น ข่าว ดังระดับประเทศมาแล้วเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากกรณีชนวนเหตุ ความรุนแรง ที่มีอดีต แฟนหนุ่ม เข้ามาเกี่ยวข้อง คดีดังเดือนกุมภาพันธ์: นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือ "เสือ ดุสิต" พร้อมพวก รุมทำร้าย ร่างกาย นายธนพล (สงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี จนกระดูกซี่โครงหักถึง 12 ซี่ อาการสาหัสปมขัดแย้งในอดีต: ทางฝั่ง เสือ ดุสิต อ้างว่าทำไปเพราะโกรธแค้นที่คู่กรณีเข้ามาลวนลามด้วยการ "จับก้น" แฟนสาว (ซึ่งก็คือ น้องมิรา ในขณะนั้น) ผลกระทบต่อเนื่อง: เหตุการณ์นั้นทำให้ เสือ ดุสิต ต้องเลิกรากับภรรยาที่อยู่กินกันมานานถึง 9 ปี และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ก่อนส่งฝากขังและได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีในเวลาต่อมาทว่าในวันนี้ จากสถานะของผู้หญิงที่เคยมีคนออกตัวปกป้องจนเป็น ข่าว ดัง กลับต้องกลายมาเป็น " เหยื่อ " ของ ความรุนแรง เสียเอง ซึ่งสภาพ ร่างกาย ที่บอบช้ำและใบหน้าที่ผิดรูปสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมา.
น้องมิรา หนีตายมาขอให้ช่วย น้องถูกนักบุญสุภาพบุรุษตัวลาย ใช้หมัดใส่แหวนกระหน่ำใส่น้องอย่างหนัก มีรอยช้ำตั้งแต่ข้อเท้าจนถึงหัว ตาทั้ง 2 ข้างม่วงบวม หน้าเบี้ยวผิดรูป เสียโฉมจำแทบไม่ได้ ตอนนี้รับช่วยน้องอยู่ในการดูแลแล้ว น้องผ่านอะไรมาเยอะจริงๆ และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร ผู้ชายก็ไม่ควรทำร้ายผู้หญิงจนถึงขนาดนี้ ผู้หญิงไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้ว หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างพากันสืบค้นประวัติและเชื่อมโยงข้อมูลจนพบว่า "น้องมิรา" เคยตกเป็นข่าวดังระดับประเทศมาแล้วเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากกรณีชนวนเหตุความรุนแรงที่มีอดีตแฟนหนุ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง คดีดังเดือนกุมภาพันธ์: นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือ "เสือ ดุสิต" พร้อมพวก รุมทำร้ายร่างกายนายธนพล (สงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี จนกระดูกซี่โครงหักถึง 12 ซี่ อาการสาหัสปมขัดแย้งในอดีต: ทางฝั่ง เสือ ดุสิต อ้างว่าทำไปเพราะโกรธแค้นที่คู่กรณีเข้ามาลวนลามด้วยการ "จับก้น" แฟนสาว (ซึ่งก็คือ น้องมิรา ในขณะนั้น) ผลกระทบต่อเนื่อง: เหตุการณ์นั้นทำให้ เสือ ดุสิต ต้องเลิกรากับภรรยาที่อยู่กินกันมานานถึง 9 ปี และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ก่อนส่งฝากขังและได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีในเวลาต่อมาทว่าในวันนี้ จากสถานะของผู้หญิงที่เคยมีคนออกตัวปกป้องจนเป็นข่าวดัง กลับต้องกลายมาเป็น "เหยื่อ" ของความรุนแรงเสียเอง ซึ่งสภาพร่างกายที่บอบช้ำและใบหน้าที่ผิดรูปสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมา
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