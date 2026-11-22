น้องเปปเปอร์-แม่กราบขอบคุณสนธิ ลิ้มทองกุล รับทุนเรียนจบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปราชญ์ปกรณ์ บัวพรมา หรือ น้องเปปเปอร์ นักศึกษาทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมมารดามาขอบคุณ สนธิ ลิ้มทองกุล ที่มอบทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนจนจบการศึกษา
ปราชญ์ปกรณ์ บัวพรมา หรือ น้องเปปเปอร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีวัย 19 ปี จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางพร้อมคุณแม่ ยุพาวรุณ บัวพรมา เข้ากราบขอบคุณ นาย สนธิ ลิ้มทองกุล อย่างซาบซึ้งใจ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความขอบคุณต่อการมอบโอกาสทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ นายสนธิ เตรียมตัวเดินทางไปยังจังหวัดเลย เพื่อทำหน้าที่ประธานในพิธีทอดกฐินที่ วัดท่าแขก อำเภอเชียงคาน โดยครอบครัวของนักศึกษาได้อาศัยจังหวะนี้ในการเข้าพบเพื่อส่งมอบความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณที่เข้ามาช่วยเหลือวิกฤตทางการเงินของครอบครัวอย่างแท้จริงAlso readเก่ง-น้ำปิง-เติ้ล-เฟิร์สวัน อำลา เขมจิราต้องรอด
รายละเอียดทุนการศึกษาและกลไกการช่วยเหลือ
นายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้ตัดสินใจมอบทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (Full Scholarship) ให้แก่ น้องเปปเปอร์ อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลักๆ สามส่วนสำคัญ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนเต็มรูปแบบ ค่าใช้จ่ายในการพักอาศัย และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับชีวิตประจำวันของนักศึกษา
นายสนธิได้ให้คำมั่นสัญญาอย่างชัดเจนต่อหน้าผู้ปกครองและนักศึกษาว่า จะเป็นผู้ส่งเสียดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนกว่า น้องเปปเปอร์ จะสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย โดยไม่มีการตัดสิทธิ์หรือเปลี่ยนเงื่อนไขระหว่างทาง ทำให้ครอบครัวสามารถวางใจและมุ่งเน้นไปที่การศึกษาได้อย่างเต็มที่
จุดเริ่มต้นและความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ยุพาวรุณ บัวพรมา มารดาของนักศึกษา ซึ่งประกอบอาชีพลูกจ้างทั่วไปที่ ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ในอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ได้ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างรุนแรง แม้ลูกชายจะมีความตั้งใจและสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้สำเร็จก็ตาม
แม้รายได้จากอาชีพปัจจุบันจะเพียงพอต่อการดำรงชีพพื้นฐาน แต่กลับไม่เพียงพอต่อการแบกรับค่าใช้จ่ายระดับอุดมศึกษา ยุพาวรุณ เปิดเผยว่าในขณะนั้นตนมองไม่เห็นหนทางในการหารายได้เพิ่มเติม จึงเกิดความหมดหวังและกังวลอย่างมากต่ออนาคตทางการศึกษาของบุตรชาย
เรื่องราวความยากลำบากนี้ทราบถึงหูของ ครูบากุ้ง แห่ง วัดท่าแขก ซึ่งให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนเป็นอันดับหนึ่ง จึงได้ทำการประสานงานและติดต่อไปยัง นายสนธิ ลิ้มทองกุล เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือ ก่อนที่ทีมงานของนายสนธิจะลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดและพูดคุยกับครอบครัวโดยตรง
ผลกระทบเชิงประจักษ์และแนวโน้มในอนาคต
ในปัจจุบัน น้องเปปเปอร์ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 และทำผลงานด้านการเรียนอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามที่นายสนธิคาดหวังและให้กำลังใจไว้ในการพบกันครั้งนี้ โดยนายสนธิกำชับให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างอนาคตให้มั่นคง
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงการมอบเงินทุนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าของการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความตั้งใจจริงแต่ขาดแคลนทรัพยากร สามารถก้าวข้ามกำแพงความยากจนและพัฒนาตนเองได้ ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการช่วยเหลือทางสังคม
การเข้าพบกันในครั้งนี้อาจถือเป็นครั้งสุดท้ายในบริบทของการขอบคุณเบื้องต้น ก่อนที่ น้องเปปเปอร์ จะมุ่งเน้นการเรียนให้จบตามเป้าหมาย โดยนายสนธิยืนยันการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ทำให้สามารถวางแผนชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นใจ
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