น้องชายผู้ต้องขังคดียาเสพติดเสียชีวิตหลังจยย.ตกคลอง ตำรวจไล่ตาม
เหตุการณ์ชายวัย 38 ปี เสียชีวิตหลังรถจักรยานยนต์เสียหลักตกคลอง ต.ทะเลชุบศร จ.ลพบุรี เมื่อ 16 พ.ย. 69 ขณะที่ญาติระบุว่าถูกตำรวจ สภ.เมืองลพบุรี ไล่ตามเนื่องจากมีประวัติคดียาเสพติด
เหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์ร้ายแรงเกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัด ลพบุรี เมื่อเวลา 19.15 น. ของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมือง ลพบุรี ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินว่ามีการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักตกถนนเลียบคลองส่งน้ำในตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมือง ลพบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตทันทีบริเวณที่เกิดเหตุ
รายละเอียดเหตุการณ์และกระบวนการช่วยเหลือ
เมื่อรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับหน่วยกู้ชีพและกู้ภัยจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ณ พื้นที่ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี พบศพชาย อายุ 38 ปี มีสภาพเนื้อตัวเปื้อนโคลนอยู่ริมถนน ส่วนรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุล้มคว่ำอยู่ใกล้เคียง เบื้องต้นทราบว่าตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี เป็นผู้แจ้งผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทราบเหตุดังกล่าวAlso readSTORY : กลยุทธ์ไล่ลูกค้า? เจาะเคล็ดลับ 'ชายขายผ้าพันคอ' แห่งเกาหลี ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ!
ทีมกู้ชีพได้เข้าทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการทำซีพีอาร์และปั๊มหัวใจเพื่อพยายามยื้อชีวิตผู้บาดเจ็บ แต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บสาหัส การช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่สามารถกู้ชีพได้ ผู้บาดเจ็บจึงเสียชีวิตก่อนสามารถนำส่งโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชได้
ความขัดแย้งระหว่างครอบครัวผู้ตายกับเจ้าหน้าที่รัฐ
นายพี่ชายของผู้เสียชีวิต ได้แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการถูกตามจับตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยระบุว่าน้องชายมีอายุ 38 ปี เพิ่งปล่อยตัวออกจากเรือนจำมาเมื่อ 3 เดือนกว่าๆ ที่ผ่านมาในคดียาเสพติด ปัจจุบันไม่มีงานทำและไม่มีครอบครัว
ญาติผู้ตายยอมรับว่า น้องชายยังคงมีความสัมพันธ์หรือพัวพันกับวงจรยาเสพติดและเคยถูกตำรวจติดตามมาก่อนหน้า แต่ไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นอุบัติเหตุทั่วไป โดยอ้างว่าน้องชายเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถตามจี้จนต้องรีบขับขี่หนีและอาจทำให้เสียหลักตกคลอง
ครอบครัวผู้ตายมองว่าพฤติกรรมของตำรวจในการไล่ตามดังกล่าวอาจถือเป็นการทำเกินกว่าเหตุและไม่เหมาะสม นำไปสู่ความเสียใจและคำถามถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ออกปฏิบัติการในครั้งนั้น
ขั้นตอนทางกฎหมายและผลกระทบในชุมชน
หลังจากเสร็จสิ้นการบันทึกภาพและตรวจสอบสถานที่ เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายศพของผู้เสียชีวิต送往โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เพื่อให้แพทย์ดำเนินการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดและเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรีได้ยืนยันว่าจะเร่งสอบสวนรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของฝ่ายผู้ตายและกระบวนการปฏิบัติงานของตำรวจชุดสืบสวนเพื่อนำหลักฐานมาประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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