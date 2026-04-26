น้องเอวา ดาราเด็ก 9 ขวบ สุดน่ารัก อยากทำงานหาเงินวันละ 30 บาท!

เรื่องราวของ น้องเอวา ลูกสาว แดนนี่ ศรีภิญโญ ที่สร้างความประทับใจด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานหาเงินด้วยตัวเอง และความสัมพันธ์อันดีกับ ยายหมี่ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง
น้องเอวา ดาราเด็ก วัย 9 ขวบ ลูกสาวของ แดนนี่ ศรีภิญโญ อดีตนักแสดงตลกชื่อดังที่จากไป สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจำนวนมากด้วยความน่ารัก ความสดใส และความมุ่งมั่นในการทำงานหาเงินด้วยตัวเอง เรื่องราวของ น้องเอวา ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายหลังจากที่ ยายหมี่ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ซึ่งมีความสนิทสนมกับครอบครัวศรีภิญโญ ได้โพสต์ภาพของ น้องเอวา กับแม่กวาง พร้อมเล่าถึงความตั้งใจของ น้องเอวา ที่อยากทำงานกับ ยายหมี่ เพื่อหารายได้วันละ 30 บาท ยายหมี่ เล่าว่าตอนแรกคิดว่า น้องเอวา พูดเล่น แต่ปรากฏว่า น้องเอวา ทำจริงจัง น้องเอวา แสดงความปรารถนาที่จะทำงานกับ ยายหมี่ เพราะเชื่อว่า ยายหมี่ เป็นที่รู้จักและอยากจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 30 บาท ทั้งสองจึงได้ทำข้อตกลงกันอย่างน่ารัก เมื่อนักข่าวสอบถามถึงความสนใจในการเข้าวงการ บันเทิง น้องเอวา ก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าอยากเข้าวงการและอยากให้ ยายหมี่ ไปด้วย เพราะทั้งสองได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะประสบความสำเร็จไปด้วยกัน คำตอบของ น้องเอวา แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และความจดจำสัญญาที่เคยให้ไว้กับ ยายหมี่ แม้ว่าจะเป็นเพียงข้อตกลงที่พูดเล่นๆ กันเท่านั้น ยายหมี่ จึงรับงานให้กับ น้องเอวา และโพสต์ข้อความเชิญชวนให้ผู้คนติดตามและสนับสนุน น้องเอวา ด้วย โพสต์ของ ยายหมี่ ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ติดตาม หลายคนต่างชื่นชมความน่ารัก ความขยัน และความมุ่งมั่นของ น้องเอวา รวมถึงชื่นชมคุณพ่อคุณแม่และคนรอบข้างที่เลี้ยงดู น้องเอวา มาอย่างดี หลายคนประทับใจในจำนวนเงินค่าแรงที่ น้องเอวา ต้องการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่ายและความไม่โอ้อวดของ น้องเอวา นอกจากนี้ ผู้คนยังชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง น้องเอวา กับ ยายหมี่ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการให้กำลังใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เรื่องราวของ น้องเอวา เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ ที่อยากจะทำตามความฝันของตนเอง น้องเอวา ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอายุไม่ใช่ข้อจำกัดในการทำงานและการประสบความสำเร็จ หากมีความตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นก็จะสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ การสนับสนุนของทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ น้องเอวา เติบโตและพัฒนาไปในเส้นทางที่ใฝ่ฝั.
น้องเอวา ดาราเด็กวัย 9 ขวบ ลูกสาวของ แดนนี่ ศรีภิญโญ อดีตนักแสดงตลกชื่อดังที่จากไป สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจำนวนมากด้วยความน่ารัก ความสดใส และความมุ่งมั่นในการทำงานหาเงินด้วยตัวเอง เรื่องราวของน้องเอวาได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายหลังจากที่ ยายหมี่ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ซึ่งมีความสนิทสนมกับครอบครัวศรีภิญโญ ได้โพสต์ภาพของน้องเอวากับแม่กวาง พร้อมเล่าถึงความตั้งใจของน้องเอวาที่อยากทำงานกับยายหมี่เพื่อหารายได้วันละ 30 บาท ยายหมี่เล่าว่าตอนแรกคิดว่าน้องเอวาพูดเล่น แต่ปรากฏว่าน้องเอวาทำจริงจัง น้องเอวาแสดงความปรารถนาที่จะทำงานกับยายหมี่เพราะเชื่อว่ายายหมี่เป็นที่รู้จักและอยากจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 30 บาท ทั้งสองจึงได้ทำข้อตกลงกันอย่างน่ารัก เมื่อนักข่าวสอบถามถึงความสนใจในการเข้าวงการบันเทิง น้องเอวาก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าอยากเข้าวงการและอยากให้ยายหมี่ไปด้วย เพราะทั้งสองได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะประสบความสำเร็จไปด้วยกัน คำตอบของน้องเอวาแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และความจดจำสัญญาที่เคยให้ไว้กับยายหมี่ แม้ว่าจะเป็นเพียงข้อตกลงที่พูดเล่นๆ กันเท่านั้น ยายหมี่จึงรับงานให้กับน้องเอวา และโพสต์ข้อความเชิญชวนให้ผู้คนติดตามและสนับสนุนน้องเอวาด้วย โพสต์ของยายหมี่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ติดตาม หลายคนต่างชื่นชมความน่ารัก ความขยัน และความมุ่งมั่นของน้องเอวา รวมถึงชื่นชมคุณพ่อคุณแม่และคนรอบข้างที่เลี้ยงดูน้องเอวามาอย่างดี หลายคนประทับใจในจำนวนเงินค่าแรงที่น้องเอวาต้องการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่ายและความไม่โอ้อวดของน้องเอวา นอกจากนี้ ผู้คนยังชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องเอวากับยายหมี่ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการให้กำลังใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เรื่องราวของน้องเอวาเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ ที่อยากจะทำตามความฝันของตนเอง น้องเอวาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอายุไม่ใช่ข้อจำกัดในการทำงานและการประสบความสำเร็จ หากมีความตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นก็จะสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ การสนับสนุนของทุกคนจะเป็นกำลังใจให้น้องเอวาเติบโตและพัฒนาไปในเส้นทางที่ใฝ่ฝั
