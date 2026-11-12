น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย ทานข้าว 1,200 กรัม เตรียมชิง ONE มวยไทย
น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย ทุ่มทานอาหารหนัก 1,200 กรัม เพื่อเตรียมร่างกายก่อนขึ้นสังเวียน ONE มวยไทย พบ รถถัง จิตรเมิงนนท์ ในศึก The Inner Circle 38 วันที่ 13 พ.ย. 69
สถานการณ์การเตรียมตัวสู่สังเวียนระดับนานาชาติของ " น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย" ได้สร้างความประหลาดใจอย่างกว้างขวางในหมู่นักมวยและแฟนกีฬาเมื่อเธอได้เปิดเผยคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นปริมาณอาหารการกินในช่วงก่อนการแข่งขันซึ่งถือว่ามีปริมาณมากผิดปกติเมื่อเทียบกับนักมวยที่มักจะถูกบังคับให้ลดน้ำหนักอย่างหนัก
ในคลิปดังกล่าว "น้องโอ๋" ได้โชว์รายละเอียดของการรับประทานอาหารที่มีปริมาณสูงถึง 1,200 กรัม ซึ่งสร้างความสงสัยให้กับผู้ชมจำนวนมากว่าเหตุใดนักมวยที่จำเป็นต้องควบคุมน้ำหนักอย่างเคร่งครัดจึงจำเป็นต้องทานอาหารในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ ทั้งที่ปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตของการเตรียมร่างกายอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นสังเวียนในรายการสำคัญAlso readบัตรศึก The Inner Circle 38 & ONE ลุมพินี 178 หมดเกลี้ยง พร้อมราคาค่าใช้จ่ายสูง
รายละเอียดการเตรียมตัวและคู่ต่อสู้ ONE มวยไทย
เหตุผลเบื้องหลังของการรับประทานอาหารปริมาณมากนี้ เกิดจากแผนโภชนาการเฉพาะบุคคลที่มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคอยดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิด โดย "น้องโอ๋" ยืนยันว่าการกินอาหารดังกล่าวไม่ใช่การกินตามความอยากหรือความหิวปกติทั่วไป แต่เป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดและต้องรับประทานให้หมดตามคำสั่งเพื่อสร้างสมดุลให้กับร่างกาย
การเตรียมตัวของ "น้องโอ๋" ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพบกันกับ "รถถัง จิตรเมงนนท์" ในศึก ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต (125-135 ปอนด์) รอบก่อนรองชนะเลิศ สาย A ซึ่งจะมีการจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี ในวันที่ 13 พ.ย. 69 การเปิดเผยข้อมูลนี้จึงช่วยชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการน้ำหนักและพลังงานของนักมวยอาชีพได้เป็นอย่างดี
บทบาทนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการ
การเตรียมตัวก่อนการขึ้นชกของนักมวยไม่ได้มีเพียงการลดตัวเลขบนตาชั่งหรือการตัดน้ำหนักทิ้งเท่านั้น แต่ยังมีกระบวนการที่สำคัญกว่านั้นคือการเติมพลังงาน การรักษาสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ และการฟื้นฟูสมดุลของร่างกายเพื่อไม่ให้การลดน้ำหนักส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการต่อสู้
ตามหลักโภชนาการการกีฬาต่อสู้ คาร์โบไฮเดรตมีบทบาทสำคัญและขาดไม่ได้ในการเติมไกลโคเจน ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสะสมที่สำคัญภายในกล้ามเนื้อและตับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่นักกีฬาผ่านช่วงของการควบคุมอาหารและลดน้ำหนักอย่างหนักเพื่อทำให้เข้าสู่เกณฑ์ที่กำหนด การขาดแคลนไกลโคเจนอาจส่งผลต่อความเหนื่อยล้าและความแรงในการออกอาวุธ
นอกจากคาร์โบไฮเดรตแล้ว นักวิทยาศาสตร์การกีฬาได้วางแผนเรื่องน้ำและเกลือแร่ควบคู่กันไปอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อชดเชยส่วนที่สูญเสียไปและรักษาสมดุลอิเล็กโทรไลต์ในร่างกาย ซึ่งช่วยให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพและป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหดตัวหรือตะคริวระหว่างการแข่งขัน
ผลลัพธ์การขึ้นชั่งน้ำหนักและความเห็นจากแฟนมวย
ผลปรากฏว่าความพยายามและแผนการเตรียมตัวที่เข้มข้นของ "น้องโอ๋" นั้นประสบความสำเร็จอย่างงดงาม当她สามารถขึ้นชั่งน้ำหนักผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างสบายใจด้วยน้ำหนักที่ 134.4 ปอนด์ ซึ่งน้ำหนักนี้จัดอยู่ในรุ่นฟลายเวตตามกฎกติกาที่กำหนดไว้
การที่ "น้องโอ๋" ผ่านการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการด้วยความพร้อมด้านร่างกายและพลังงานสูงสุด สร้างความโล่งใจและความตื่นเต้นให้กับทีมงานและแฟนมวยที่ติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิด การเตรียมตัวที่สมบูรณ์แบบนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับ "รถถัง จิตรเมงนนท์" ในศึก The Inner Circle 38 ให้เป็นไปอย่างดุเดือดและน่าติดตาม
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