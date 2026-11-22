น้องน้ำตาลแจ้งความสารวัตรสกลนครอนาจาร ในห้องสอบสวนหลังถูกหลอกจำใจให้ประกันตัว
น้องน้ำตาลวัย 25 ปี ฟ้องร้องตำรวจยศ พ.ต.ท. ทำผิดจริยธรรมอนาจารและบังคับเรียกสินบน 50,000 บาท กรณีขัดแย้งกับเพื่อนรายย่อย ขอความยุติธรรมผ่านมูลนิธิฯ
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เวลา 20.00 น. นาย รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธาน มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม รับเรื่องราวจากนางสาวณัฐธยาน์ หรือ น้องน้ำตาล วัย 25 ปี วีเจชื่อดัง ที่เดินทางจากจังหวัดสกลนคร มาที่สำนักงานมูลนิธิฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อร้องเรียนกรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำการอนาจารและเรียกเงินประกันตัว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ สภ.เมืองสกลนคร และเรียกร้องให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดถึงที่สุด โดยไม่รับเงื่อนไขใด ๆ
รายละเอียดเหตุอนาจารและกระบวนการเรียกเงินประกันตัว
เหตุการณ์เริ่มต้นจากกรณีพิพาททางการเงินระหว่างน้องน้ำตาลกับเพื่อนสาวเรื่องยืมเงิน 5,000 บาท ซึ่งเพื่อนสาวคนดังกล่าวได้แจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ทำให้ผู้ร้องเรียนตกเป็นผู้ต้องหาและถูกเรียกค่าเสียหายจำนวน 50,000 บาท เนื่องจากขาดความเข้าใจในกระบวนการทางกฎหมาย จึงไม่ปรากฏตัวตามหมายเรียกครั้งแรกและครั้งที่สอง จนนำไปสู่การเข้าจับกุมที่ที่พักอาศัยเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 โดยพันตำรวจโทสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวเข้าห้องขังนานกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนจะเรียกตัวออกมาสอบสวนที่ชั้น 2 ของโรงพักAlso read“สรรเพชญ” ลุยคลอง ร.1 หาดใหญ่ ตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำรับมือฝนตกหนัก-น้ำหลาก
ภายในห้องสอบสวนซึ่งอยู่ชั้น 2 ของสภ.เมืองสกลนคร พันตำรวจโทคนดังกล่าวใช้วาจากล่อมไม่ให้ผู้เสียหายหวาดกลัว และอ้างว่าจะให้ความช่วยเหลือ กระทั่งนั่งใกล้และขอถ่ายภาพเซลฟี่คู่พร้อมโอบกอดใบหน้าแนบชิด ก่อนจะเอามือมาหอมแก้มผู้ร้องเรียนซึ่งตกใจและทำตัวไม่ถูกเนื่องจากความกดดัน ก่อนที่ผู้ร้องเรียนจะรีบลุกออกจากห้องไปด้านล่างทันที พร้อมกันนั้นผู้ปกครองได้นำเงินสดจำนวน 50,000 บาทมาวางเพื่อขอประกันตัว ทำเสร็จตามขั้นตอนพิมพ์ลายนิ้วมือและประวัติ จึงได้รับการปล่อยตัวออกจากโรงพักในวันที่เกิดเหตุ
ปฏิกิริยาผู้เสียหายและจุดยืนในการต่อสู้คดี
ภายหลังการปล่อยตัว น้องน้ำตาลและครอบครัวได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสกลนครในวันรุ่งขึ้น คือวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 แต่เมื่อเวลาผ่านเลยไปกว่า 6 เดือน คดีก็ยังไม่มีความคืบหน้า ผู้ร้องเรียนได้ออกมาเปิดเผยความจริงด้วยสีหน้าขื่นขมว่า แม้จะร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานหลายสังกัด แต่ตำรวจยศสารวัตรคนนี้ยังปฏิบัติหน้าที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จึงตัดสินใจเดินทางมาร้องเรียนต่อมูลนิธิฯ เพื่อทวงถามความเป็นธรรม โดยยืนยันชัดเจนว่าไม่ต้องการเงินเยียวยา หรือการขอโทษจากกระเช้า แต่ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
เหตุผลที่ผู้ร้องเรียนต้องออกมาเปิดเผยและเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานคร เป็นเพราะกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจิตใจ และสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับตนเองและครอบครัว โดยพันตำรวจโทรายนี้ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งและฉวยโอกาสจากความตกใจของผู้เสียหายในช่วงที่ถูกควบคุมตัว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณตำรวจอย่างยิ่ง
ผลกระทบและขั้นตอนการดำเนินการต่อจากนี้
ด้านนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ แสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำของสารวัตรตำรวจดังกล่าว โดยระบุว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทำให้เสียหายต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างยิ่ง และยืนยันว่าจะติดตามตรวจสอบความคืบหน้าของคดีเพื่อดูว่ามีการปฏิบัติต่อผู้เสียหายอย่างเป็นธรรมหรือไม่ หากพบว่าคดีไม่มีความคืบหน้า หรือมีการเพิกเฉย จะนำไปสู่การยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งรัดการสอบสวน และจะพาผู้เสียหายไปดำเนินการต่อเพื่อให้ผู้กระทำผิดต้องรับโทษตามกฎหมาย
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