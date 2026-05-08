น้องวันใหม่ ตื่นแต้นผลงานแสดงออนแอ เผยเป็นบทไม่ค่อยท้าทายเพราะเล่นเป็นตัวเอง

น้องวันใหม่ ฉัตรบริรักษ์ ได้มีโอกาสเจอ และออกมาเปิดใจถึงผลงานชิ้นแรกที่จะออนแอ ที่ได้ลงเล่นพาร์ทการแสดงได้ดีจนแฟนๆชื่นชน
น้องวันใหม่ ตื่นแต้นผลงาน แสดงออนแอ เผยเป็น บทไม่ค่อยท้าทาย เพราะเล่นเป็นตัวเอง ยันไม่รู้ความสัมพันธ์ " เฮียหน่อง - พี่ฟาง "ต้องบอกว่าขึ้นแท่นเป็น นักแสดงเต็มตัว แล้วสำหรับหนูน้อย น้องวันใหม่ ฉัตรบริรักษ์ ที่ลงเล่นพาร์ทการแสดงได้ดีจนแฟนๆชื่นชน ล่าสุดได้มีโอกาสเจอ น้องวันใหม่ เจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจถึงผลงานชิ้นแรกที่จะออนแอ ก็ตื่นเต้นอยู่ เพราะไม่ได้ถ่ายและไม่ได้มากองละครนานแล้ว ตั้งแต่เด็กเลย แต่พอได้กลับมาทำก็รู้สึกสบายใจขึ้น เพราะมีเพื่อนๆ รุ่นเดียวกันอยู่ด้วย ก็คุยเล่นกันได้ เรื่องนี้ไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่ รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมาก บทนี้ใช่เราเลย เป็นคนสดใส ก็เลยแมตช์กันดี ส่วนเฮียๆ สนับสนุนเต็มที่เลย คอยช่วยเหลือตลอด อย่างตอนไปแคสติ้ง เฮียบอยเขาก็มาช่วยติวให้ เฮียบอยจะช่วยดูภาพรวมทั้งหมด คอยดูเรื่องมูด อารมณ์ตอนแสดง และช่วยต่อบทให้ด้วย ส่วนเฮียหน่องกับภัทร ก็จะคล้ายๆ กันค่ะ แต่เฮียหน่องกับเฮียภัทรอาจจะไม่ได้มาช่วยติวเท่าเฮียบอย แต่เน้นมาหาที่กองบ่อยๆไม่กดดัน เพราะชอบทางนี้อยู่แล้วด้วย เผยพอใจกับผลงาน รู้สึกว่าสนุกดี ได้เป็นตัวของตัวเองและได้ถ่ายทอดมันออกมา ถ้าต้องเล่นบทตรงข้ามตัวตัว ก็ไหว รู้สึกว่าท้าทายดี ชอบอะไรที่ไม่ใช่ตัวเอง เพราะเหมือนได้เข้าถึงบทบาทคนอื่นด้วย เรื่อง ค่าตัว อันนี้หนูนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องเลย ให้เฮียเก็บไว้ให้ก่อน น่าจะเป็นเฮียหน่อง ที่ช่วยดูแลเรื่องเก็บเงินให้หน.
