น้องโพธิ์ 8 ขวบ ไทย กล่าวสุนทรพจน์ UN COP31 นำเสนอเกษตรยั่งยืน 2B2P
น้องโพธิ์ วัย 8 ขวบ จากไทย เลือกเป็นตัวแทนเยาวชน 8 คนแรกของโลกกล่าวสุนทรพจน์เวที COP31 ที่ตุรกี นำเสนอแนวทาง 2B2P ดูแลสวนทุเรียน grandparents เพื่อแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ
น้องโพธิ์ นักเรียนวัย 8 ขวบ จากประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 ตัวแทนเยาวชนทั่วโลก จากแอปพลิเคชันสอนภาษา เพื่อขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีระดับโลกที่ได้รับการรับรองโดยองค์การ สหประชาชาติ คือการประชุม สหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 31 หรือ COP31 ณ ประเทศ ตุรกี ในหัวข้อ คนรุ่นใหม่กับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา สภาพภูมิอากาศ
น้องโพธิ์ กล่าวสุนทรพจน์ เปิดใจเรื่องสวนทุเรียน
น้องโพธิ์ เริ่มต้นการกล่าวสุนทรพจน์โดยแนะนำตัวเองว่าอายุ 8 ขวบ มาจากประเทศไทย หรือสยามเมืองยิ้ม ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องข้าวเหนียวมะม่วง ช้าง และผลไม้พิเศษคือทุเรียน ราชาแห่งผลไม้ โดยมีเนื้อหาการแปลเป็นภาษาไทยว่า ยินดีต้อนรับทุกคน ผมชื่อโพธิ์ อายุ 8 ขวบ มาจากประเทศไทย ซึ่งหลายคนรู้จักในนามสยามเมืองยิ้มAlso readบุกสอบปม คลิปฉาวรุ่นพี่ ม.3 ทำร้ายรุ่นน้องตัวเล็กกว่า คาด! แค้นถูกฟ้องครู
ประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องข้าวเหนียวมะม่วง ช้าง และผลไม้พิเศษอย่างทุเรียน ราชาแห่งผลไม้ โดยผมถามผู้ฟังว่าใครเคยกินทุเรียนมาก่อน บางคนบอกว่าอร่อยเหมือนขึ้นสวรรค์แต่กลิ่นเหมือนตกนรก แต่สำหรับผมทุเรียนเป็นมากกว่าผลไม้ เพราะคุณตาคุณยายยกสวนทุเรียนให้ผม เมื่อไม่นานมานี้ แม่จึงทำสวนทุเรียน ส่วนพ่อซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดัง ผมไม่แน่ใจว่าท่านชอบทุเรียนจริงหรือไม่ แต่ผมคิดว่าท่านควรจะเป็นแฟนคลับทุเรียน
เกษตรยั่งยืน 2B2P ป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
น้องโพธิ์ อธิบายถึงวิธีการดูแลสวนทุเรียนแบบยั่งยืนที่เรียกว่า 2B2P ซึ่งประกอบด้วยการทำปุ๋ยหมักจากชีวมวล ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการศัตรูพืช และการให้น้ำอย่างแม่นยำ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและดิน โดยเขาบอกว่าตัวเองอายุ 8 ขวบ ขับรถแทรกเตอร์ไม่ได้ และเอื้อมไม่ถึงกิ่งที่ต่ำที่สุด แต่เมื่อยืนใต้ต้นไม้เก่าแก่เหล่านั้น รู้สึกเหมือนคุณตาคุณยายกอดอยู่
เขาเล่าว่าต้นไม้เหล่านี้ปลูกด้วยมือของคุณตาคุณยาย ทุกต้นคือความทรงจำที่มีค่าเหมือนจดหมายจากอดีต การดูแลต้นไม้จึงเป็นความรับผิดชอบของเขา เขาชี้แจงว่าต้นทุเรียนใช้เวลาหลายปีกว่าจะโตและมีชีวิตอยู่ได้ถึง 100 ปี ดังนั้นการตัดสินใจในวันนี้จึงส่งผลยาวนานถึง 100 ปี นั่นคือเหตุผลที่เขาอยากเลือกทำสิ่งที่ดี
กระบวนการธรรมชาติไร้ของเสียและความหลากหลายทางชีวภาพ
การดูแลสวนที่บ้านเรียกกว่า 2B2P โดย B ตัวแรกคือ Biomass Composting หรือการทำปุ๋ยหมักจากชีวมวล หลังกินทุเรียนไม่ทิ้งเปลือกหนามใหญ่แต่เปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักให้ดินสมบูรณ์ แม่บอกว่าในธรรมชาติไม่มีอะไรสูญเปล่า ส่วน B ตัวที่สองคือ Biodiversity หรือความหลากหลายทางชีวภาพ ต้นทุเรียนไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว แต่ปลูกกล้วย เงาะ มังคุด และไม้ยืนต้นระหว่างต้นเพื่อให้ร่มเงาและเป็นที่อยู่อาศัยของนกและแมลง
P ตัวแรกคือ Pest Control หรือการจัดการศัตรูพืช เมื่อแมลงรบกวนไม่ฉีดพ่นยาไปทั่ว แต่ตรวจดูใบ ตัดแต่งกิ่ง นำส่วนโรคออก และปลูกดอกไม้กับแนวรั้วพืชเพื่อดึงดูดแมลงดี เพื่อปกป้องพืชผลและสิ่งมีชีวิตรอบตัว P ตัวสุดท้ายคือ Precision Irrigation หรือการให้น้ำอย่างแม่นยำ คือให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมในจุดที่ต้องการ ใช้ระบบน้ำหยดและสปริงเกลอร์ขนาดเล็กแทนการปล่อยน้ำท่วมแปลง เพราะน้ำสำคัญเกินกว่าจะเสียเปล่า ทุกหยดควรมีความหมาย
เรียกร้องผู้ใหญ่ลดมลพิษปกป้องอนาคตเด็กที่ยังไม่เกิด
การดูแลต้นไม้หมายถึงการดูแลดิน น้ำ และสิ่งมีชีวิต รวมถึงปกป้องสภาพภูมิอากาศ เพราะสวนที่ดีก็ต้องการสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเติบโต เขาบอกว่าเขาช่วยดูแลต้นไม้ของตายายได้เท่าที่ทำ แต่ปกป้องอนาคตของต้นไม้เหล่านี้เพียงลำพังไม่ได้ จึงเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ที่กำลังตัดสินใจช่วยกันลดมลพิษที่ทำให้โลกร้อนขึ้น และช่วยเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท้ายสุดน้องโพธิ์กล่าวหวังว่า วันหนึ่งเด็กที่ยังไม่เกิดจะได้มายืนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเดียวกันนี้ และจะรู้สึกเหมือนที่เขาFeels ในวันนี้อย่างกอดจากคนรุ่นก่อน โดยสรุปเขาต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยกันรักษาโลกให้เด็กในอนาคตได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics