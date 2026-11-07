น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ไล่บด แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-1 สิ้นยุคไร้패้
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ บุกชนะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก ทำให้ ซิตี้ พ่ายแพ้ 3 นัดติดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2024 ขณะที่เจ้าบ้านขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 16 ของตาราง
การแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำคืนวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน ช่วงสุดท้ายของรายการ เป็นศึกหนักระหว่าง "เจ้านกขุนทอง" น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ทีมอันดับ 19 เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ "เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมรองจ่าฝูง ณ สนามซิตี้ออฟน็อตตติ้งแฮม กลาสเนอร์ จัดการส่งตัวหลักอย่าง นีโก้ วิลเลียมส์, มอร์แกน Gibbs-ไวท์ และ เลียม เดลัป ออกสตาร์ท ส่วนมาเรสก้าส่ง ฮาลันด์ และเชอร์กี้ ลงสนาม หลังทีมพ่ายติดต่อกัน 2 นัด
ฟอเรสต์ บุกนำสองตลบก่อนครึ่งเวลา
ครึ่งแรกเกิดกระแสเซอร์ไพรส์ไปทั่วโลก เมื่อ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ที่ยังยิงประตูในบ้านไม่ได้นับเปิดฤดูกาล ใช้ความแข็งแกร่งในเกมรับและ pressing ที่รุนแรง ทำให้เกมรุก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ผิดแผนและเละเทะ นำไปสู่น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ออกนำ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไปก่อน 2-0 ประตูก่อนหน้านาทีที่ 6 จาก แชร คุนญ่า และนาทีที่ 18 จากเลียม เดลัป สร้างความช็อกให้กับแฟนบอลและสื่อมวลชนทั่วโลกที่คาดว่า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะควบคุมเกมได้อย่างเฉียบขาดAlso readน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ บุกถล่ม แมนฯ ซิตี้ 3-1 ล้มยักษ์ทวงท็อปโฟร์
ซิตี้อีกครั้งในครึ่งหลัง
ครึ่งหลัง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พยายามบุกเข้ามาทวงบัลลังก์และเปลี่ยนเกมรุกอย่างชัดเจน นาทีที่ 52 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ตีไข่แตกสำเร็จจากรอยแฮฟวอลเลย์ที่งดงามของ รายัน เชอร์กี้ จากนอกเขตโทษ ลดความกดดันลงมาเหลือหนึ่งประตู จากนั้น แมนเชสเตอร์ ซิตี้ โจมตีอย่างหนักเพื่อไล่ตีเสมอ สร้างความกดดันให้กับแผงหลังของ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ อย่างหนักแน่นต่อเนื่อง
เดอลัป ยิงปิดกล่อง
อย่างไรก็ตาม นาทีที่ 73 เลียม เดลัป หลุดออกมาทางด้านซ้าย ก่อนตะบันบอลด้วยเท้าซ้ายสุดสวยเข้าประตูไป ทำให้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ตีลังกาและทิ้งห่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-1 อีกครั้ง และเป็นประตูที่สองของดาวเตะทีมเจ้าบ้านในเกมนี้ จบเกม น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ เปิดบ้านสั่งสอน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไป 3-1 โดย แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พ่ายแพ้ 3 นัดในลีกติดต่อกันครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2024 ซึ่งในปีนั้น แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จบที่อันดับ 3 ของตาราง
ผลคะแนนและอันดับใหม่
สำหรับสถานะล่าสุดของทั้งสองทีมหลังจากจบเกม น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ลงเตะไปแล้ว 10 นัด มี 9 คะแนน ขยับจากรองบ๊วยขึ้นมาอยู่อันดับ 16 ของตารางคะแนน ส่วน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยังคงลงเตะ 10 นัด มี 21 คะแนน รั้งรองจ่าฝูงตามหลัง อาร์เซน่อล อยู่ 6 คะแนน แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของฟอร์มทีมเรือใบสีฟ้าที่ต้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อช่วงชิงตำแหน่งจ่าฝูงอีกครั้ง
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