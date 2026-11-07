น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ บุกถล่ม แมนฯ ซิตี้ 3-1 ล้มยักษ์ทวงท็อปโฟร์
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เปิดบ้านถล่ม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026-27 ด้วยผลงานอันโดดเด่นของ เลียม ดีแลป ที่ทำแฮตทริกส่วนตัว ช่วยให้ทีมขึ้นสู่อันดับ 16 ของตาราง
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026-27 ในนัดที่ 10 ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ที่สนาม เดอะ ซิตี้ กราวด์ นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงสำคัญในตารางคะแนนเมื่อ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เปิดบ้านทำผลงานได้อย่างเหลือเชื่อ โดยสามารถเปิดศึกระห่ำบุกเอาชนะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไปอย่างราบคาบด้วยสกอร์ 3-1 การแข่งขันครั้งนี้นับเป็นบทพิสูจน์ถึงฟอร์มการเล่นที่ดุดันของเจ้าบ้าน ซึ่งสามารถฉกชิงความได้เปรียบจากทีมยักษ์ใหญ่แห่งเมืองแมนเชสเตอร์ได้อย่างเด็ดขาด
ครึ่งแรกฟอเรสต์นำห่างด้วยสองประตู
ก่อนเริ่มการแข่งขัน น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ซึ่งเป็นรองบ๊วยของตารางขณะนั้น ต้องรับมือกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ตามหลังอาร์เซน่อลเป็นจ่าฝูงอยู่ 6 คะแนน ในครึ่งแรกเกมดำเนินไปอย่างเข้มข้น และจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในนาทีที่ 41 เมื่อเออร์ลิง ฮาลันด์ ตัดสินใจแตะบอลหลบนายด่านเจ้าถิ่นไป แต่ก็ไม่สามารถผ่านแนวรับที่เหนียวแน่นของฟอเรสต์ได้ เนื่องจากจังหวะยิงเสาด้านแรกถูกบล็อกด้วยกำแพงแนวรับของเจ้านป่า บอลลอยข้ามเส้นประตูไปอย่างน่าเสียดาย ทำให้ทีมเยือนเสียโอกาสทองในการตีไข่แตกAlso readจับแก๊งเสี่ยเล็กฮุบป่าหาดฟรีดอม ภูเก็ต หลอกขายกว่า 20 ล้านบาท
จากจังหวะดังกล่าว ความเข้มข้นของเกมทำให้ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ กลายเป็นทีมที่ครองเกมได้ดีขึ้นและนำห่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไปแล้ว 2-0 ท้ายครึ่งแรก ผลต่างคะแนนนี้สร้างความกดดันให้กับผู้เล่นของซิตี้อย่างหนัก โดยเฉพาะในยุคที่พวกเขาต้องการเก็บแต้มเพื่อไล่ล่าแชมป์ลีก และนี่คือจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้ที่คาดไม่ถึงสำหรับทีมเรือใบสีฟ้า
ครึ่งหลังซิตี้เร่งเกมแต่ฟอเรสต์ยังเฉือนชนะ
เมื่อกลับสู่ครึ่งหลัง เอ็นโซ มาเรสก้า กุนซือทีม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้เล่นสองรายทันที โดยถอด มารค์ เกอเยร์ และโยชโก กวาร์ดิออกออกจากสนาม เพื่อส่ง นิโก โอเรลี่ และมาเตอัส นูเนซ ลงมาแทนตัว ในนาทีที่ 52 ทีมเยือนก็สามารถทำประตูตีไข่แตกได้สำเร็จจากจังหวะที่เจเรมี ดอกู เปิดบอลเข้าไปภายในกรอบเขตโทษ ไรอัน ยีตส์ กองหลังฟอเรสต์พยายามสกัดแต่กลับทำประตูเข้าตัวเองให้ ไรยัน แชร์กี โฉบเข้ามาสังหารด้วยซ้ายเสียบสามเหลี่ยมเข้าประตูไป ทำให้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ตามตีไข่เป็น 1-2
อย่างไรก็ตาม ความเสถียรภาพในการรับของ ฟอเรสต์ ยังคงอยู่เมื่อในนาทีที่ 67 เอนโซ่ เฟร์นันเดซ ทำบอลเสียกลางสนาม ให้ ไรอัน ยีตส์ พยายามเตะบอลออกจากนอกกรอบเขตโทษ แต่กลับแฉลบไปเข้าทางเอลเลียต แอนเดอร์สัน ซึ่งพยายามจะตบบอลออกหลังแต่ไปถูกคานประตูกระดอนออกหลังไปอย่างน่าหวุดหวิด การป้องกันที่แน่นหนาของเจ้าบ้านยังคงรักษาความได้เปรียบเอาไว้ได้ แม้ทีมเยือนจะพยายามเร่งเกมบุกอย่างต่อเนื่องก็ตาม
ดีแลประเบิดฟอร์มทำแฮตทริกส่งทีมขึ้น 16
จุดสูงสุดในเกมนี้เกิดขึ้นในนาทีที่ 73 เมื่อ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ฉกชิงจังหวะสวนกลับได้อย่างเฉียบขาด มอร์แกน กิ๊บส์-ไวต์ ดึงบอลจากแดนตัวเองแล้วลากยาวออกทางฝั่งซ้าย เพื่อจ่ายให้กับ เลียม ดีแลป วิ่งเข้ามายิงด้วยเท้าซ้ายเสียบเสาไกลอย่างแม่นยำ สกอร์กลายเป็น 3-1 ให้เจ้าบ้าน ซึ่งนี่นับเป็นประตูที่ 2 ของ ดีแลป ในเกมนี้ และเป็นการทำประตูที่ 3 ติดต่อกันของเขาในลีก ทำให้เขาสร้างสถิติแฮตทริกในนัดนี้ได้อย่างสง่างาม
หลังหมดเวลาการแข่งขัน น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เก็บชัยชนะนัดแรกของซีซั่นนี้ในบ้านได้อย่างยิ่งใหญ่ ส่งผลให้พวกเขาขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 16 ของตารางคะแนน พร้อมมี 9 คะแนนในกระเป๋า ส่วนทีมเยือนอย่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยังคงติดเกมแพ้มากกว่า 3 นัดในลีก และยังคงตามหลังอาร์เซน่อลจ่าฝูงอยู่ 6 คะแนน ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตกลงไปอยู่ในโซนตกชั้นอันดับ 18 ตามผลการแข่งขันครั้งนี้
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports