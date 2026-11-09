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Entertainment

นุ่น ศิรพันธ์ คืนจอรับบทแม่หนักในหนังผี EXCHANGE

daradaily#11 in ประเทศไทย
นุ่น ศิรพันธ์ คืนจอรับบทแม่หนักในหนังผี EXCHANGE
นุ่น ศิรพันธ์ · EXCHANGE เรียน แลก ผี · M STUDIO
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นุ่น ศิรพันธ์ กลับมาสร้างตำนานความหลอนกับบทบาทแม่หนักในภาพยนตร์สยองขวัญ EXCHANGE เรียน แลก ผี กำหนดฉาย 3 ธันวาคมนี้

นักแสดงมากฝีมือ นุ่น ศิรพันธ์ กลับมามีบทบาทสำคัญบนจอภาพยนต์อีกครั้งในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่ EXCHANGE เรียน แลก ผี ซึ่งเป็นผลงานการร่วมมือกันระหว่าง M STUDIO และ Plan B Media โดยในบทบาทครั้งนี้ นุ่น ศิรพันธ์ ได้รับบทเป็น แม่ณี หญิงแม่ผู้ยอมทำทุกวิถีทางเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของลูกสาว

บทบาทใหม่และความท้าทายทางอารมณ์

บทบาท แม่ณี ในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นความท้าทายครั้งใหม่สำหรับ นุ่น ศิรพันธ์ อย่างยิ่ง เนื่องจากตัวละครจำเป็นต้องถ่ายทอดมุมมองที่ซับซ้อนของแม่ที่มีต่อลูกสาวที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงวัยมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการปะทะอารมณ์อย่างรุนแรงระหว่างแม่กับลูกที่เกิดจากความแตกต่างทางความคิดของคนสองเจเนอเรชัน แม้ทั้งสองฝ่ายจะรักและหวังดีต่อกัน แต่ด้วยวิธีการคิดและการแสดงออกที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดช่องว่างทางความรู้สึกที่ลึกซึ้ง

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นุ่น ศิรพันธ์ ยอมรับว่าในชีวิตจริงยังไม่มีลูกของตนเอง จึงจำเป็นต้องทำการบ้านอย่างหนักเพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นและการควบคุมอารมณ์ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับผู้กำกับอย่างใกล้ชิดเพื่อศึกษาและถ่ายทอดความรู้สึกของคนเป็นแม่ออกมาให้ได้สมจริงที่สุด โดยตัวละครตัดสินใจส่งลูกไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ด้วยความหวังอยากให้ลูกเติบโตและมีชีวิตที่ดีขึ้น

นักแสดงนำและทีมผู้สร้าง

ภาพยนตร์เรื่อง EXCHANGE เรียน แลก ผี ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทีมงานและนักแสดงนำอย่าง จี่ สุทธิรักษ์ และ เดนนิส เจลลิสชา คัปปุน ที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้านนี้ขึ้นมาโดยได้รับกระแสความสนใจจากคอหนังสยองขวัญทั่วประเทศ เตรียมพบกับประสบการณ์ความหลอนที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง

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กำหนดการเข้าฉายและรายละเอียดสำคัญ

สำหรับผู้ชมที่ต้องการสัมผัสความตื่นเต้นและบรรยากาศน่ากลัวเต็มเต็มความหลอนแบบ 3 มิติ EXCHANGE เรียน แลก ผี มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่ห้ามพลาดสำหรับคอหนังผีที่รอคอยผลงานชิ้นโบว์แดงจากทีมงานคุณภาพ

ประเด็นครอบครัวกับความแตกต่างทางวัย

ภาพยนตร์ยังสะท้อนประเด็นครอบครัวและการสื่อสารระหว่างรุ่นที่มักเกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งมักนำไปสู่ความเข้าใจผิดและข้อขัดแย้งที่แก้ไขได้ยาก การตัดสินใจของตัวละครแม่ณีในการส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศจึงไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาแต่เป็นเรื่องของความรักที่แสดงออกในรูปแบบที่อาจไม่เหมาะสมในสายตาของลูกในขณะนั้น

daradaily#11 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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นุ่น ศิรพันธ์ EXCHANGE เรียน แลก ผี M STUDIO Plan B Media จี่ สุทธิรักษ์ เดนนิส เจลลิสชา หนังผีไทย

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